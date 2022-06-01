США не мають наміру тиснути на український уряд і домагатися будь-яких територіальних поступок, - Байден

Сполучені Штати Америки не мають наміру тиснути на український уряд, щоб він йшов на будь-які територіальні поступки.

Про це заявив президент США Джо Байден у своїй колонці в The New York Times, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН.

За його словами, Вашингтон не шукає війни між НАТО і Росією, а також не хоче продовжувати війну тільки для того, "щоб заподіяти біль Росії".

"Попри те, що я не згоден з паном Путіним і знаходжу його дії обурливими, Сполучені Штати не будуть намагатися домогтися його повалення в Москві. Поки США або наші союзники не будуть атаковані, ми не будемо брати безпосередню участь у цьому конфлікті, ні відправляючи американські війська воювати в Україну, ні атакуючи російські війська", - сказав Байден.

Також він заявив, що не має наміру тиснути на український уряд, щоб він йшов на будь-які територіальні поступки.

"Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона пошле іншим потенційним агресорам сигнал про те, що вони теж можуть захопити територію і підпорядкувати собі інші країни. Це поставить під загрозу виживання інших мирних демократій", - зазначив президент США.

Байден підкреслив, що американці залишаться з українським народом, тому що розуміють, що "свобода не безкоштовна".

"Володимир Путін не очікував такої міри єдності і сили нашої відповіді. Він помилився. Якщо він очікує, що в найближчі місяці ми похитнемося або зламаємося, він так само помиляється", - зазначив він.

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