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Пошкоджені обстрілами будинки в Києві планують відновити до початку опалювального сезону, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ

Пошкоджені ворожими обстрілами житлові будинки Києва відновлять до середини осені і люди зможуть повернутися додому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону.

За його словами, у Києві пошкоджено 390 об'єктів, з них більшість - це житлові будинки.

"У нас є 11 будинків, які постраждали достатньо серйозно, решта - будинки, у яких постраждало переважно скло", - сказав він.

Як зазначив Поворозник, вчора Кабмін ухвалив постанову, якою виділено 200 млн гривень з резервного фонду держбюджету. Крім того, місто своїми відповідними документами також виділяє з резервного фонду, з фондів капітального будівництва приблизно 600 млн гривень, щоб усе це робилося одночасно.

"І ми хочемо всю цю роботу завершити до середини осені, щоб до настання опалювального сезону люди могли повернутися до своїх будинків", - повідомив Поворозник.

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Автор: Наталя Джума
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Война надо понимать уже закончилась?
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01.06.2022 10:47 Відповісти
уважно читайте Поворозника... він каже про "середину осені" і "опалювальний сезон", а про рік, коли "він хоче всю цю роботу завершити" - нічого.

Можливо це буде 2022, а можливо 2032

(800 млн. за 4 місяці освоїти не легко, а як Кличко знову відсторонить від виконання обов'язків)
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01.06.2022 11:27 Відповісти
Да мне читай, не читай. От моего дома и фундамента не осталось. И машину на которой мечтал уехать, кадыровские стервятники отдали. Так что мне от этих заявлений ни холодно ни жарко. Может хоть людям тепло будет.
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01.06.2022 11:43 Відповісти
У нас що полонених кацапів мало? Хай працюють за пайку як колись німці на відбудові Київа. Але наша "не злочинна" влада на це не піде, бо будуть з відкатами проблеми, а найвеличніший буцім взірцевий гуманіст, хай йому.
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01.06.2022 10:58 Відповісти
А можливо потрібно в першу чергу подумати заробітчанину Віталіку Долі відшкодувати коштами хто залишився без житла та майна
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01.06.2022 11:37 Відповісти
Главное понять, кто получает выгоду от добычи газа в Украине...
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01.06.2022 13:46 Відповісти
 
 