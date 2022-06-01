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Російські військові повторюють на сході України помилки, допущені ними на початку вторгнення, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Високопосадовці Пентагону заявили, що російські військові, розбиті та деморалізовані після трьох місяців війни, повторюють ті самі помилки на сході України, які здійснили на початку повномасштабного вторгнення.

Представник Пентагону зазначив, що "повільний і поступовий" темп виснажує російську окупаційну армію, а їхня загальна бойова міць зменшилася приблизно на 20 відсотків, повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Американські офіційні особи сказали, що незабаром після свого призначення генерал Олександр Дворніков спробував змусити розрізнені повітряні та наземні підрозділи координувати свої атаки. Але останні два тижні його не бачили, і деякі чиновники почали сумніватися у тому, що Дворніков, як і раніше, відповідає за воєнні дії.

Російські пілоти продовжують демонструвати ту ж поведінку, "не схильну до ризику", як і в перші тижні війни. Вони пролітають кордон, завдають ударів і швидко повертаються на територію Росії. Фактично вони не прикривають свої війська з повітря. Тому Росія досі не отримала жодної переваги у небі, зазначили у Пентагоні.

Російські військові досягли певного прогресу на сході, де сконцентрована вогнева міць і короткі шляхи постачання допомогли їм вести запеклі бої останніми днями.

Водночас Україна відтісняє окупантів на північ і схід від Харкова, в деяких випадках назад до Росії, погрожуючи відрізати шляхи постачання.

За словами чиновників, перекриття ліній постачання на схід від Харкова поставить російські війська в таке саме становище, в якому вони перебували після наступу на Київ на початку війни.

До того ж російські військові дотримуються доктринального методу радянського зразка, згідно з яким нижче за рангом офіцери не мають права вказувати на недоліки стратегії або самостійно вносити корективи.

Також читайте: США не відкидають можливості ескалації в Україні, - Пентагон

У Пентагоні також вважають, що російські сили, розбиті під час першого невдалого наступу, дуже швидко перекинули в бій на схід - вони не встигли відновитися.

Розпочавши штурм Донбасу, Росія використала потужні артилерійські удари, але необхідного танкового наступу за цим не було. Це означає, що Росія може мати справу з труднощами, намагаючись утримати досягнуте.

Колишній високопоставлений представник Пентагону з питань України та Росії в адміністрації Барака Обами Евелін Фаркас сказала, що кремлівський диктатор Володимир Путін надто залучений у війну.

"Ми знаємо, що якщо у вас президент, який втручається у вибір цілей та оперативні військові рішення, це прямий шлях до катастрофи", — сказала Фаркас.

Читайте: У Пентагоні пояснили, чому Росія просувається на Донбасі: "Це інша рівніша територія і ближча до кордонів Росії"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Моежет Пентагону пойти в советники рашистам. Каждый день рассказывают какие ошибки росийская армия делает. А рашисты потихоньку делают выводы судя с новостей по фронтам.
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01.06.2022 11:15
+12
Помилки чи ні але розгромлені школи будинки лікарні дороги заводи нпз та вбиті мирні люди в Україні а не в мордорі, у нас мілліони біженці ще мілліон кацапи депортували до себе насильно, там все ціле жодне місте не постраждало, не має подряпани навіть, жодної вбитої людини, жодного разу не вибігали з домів і не ховались в підвал з речами під звук сірени
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01.06.2022 11:20
+10
Залепите там себе рты в своём долбаном Пентагоне. Сами не воюете-нехрен пи#деть. Аналитики всратые.
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01.06.2022 11:34
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01.06.2022 11:14 Відповісти
Моежет Пентагону пойти в советники рашистам. Каждый день рассказывают какие ошибки росийская армия делает. А рашисты потихоньку делают выводы судя с новостей по фронтам.
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01.06.2022 11:15 Відповісти
Помилки чи ні але розгромлені школи будинки лікарні дороги заводи нпз та вбиті мирні люди в Україні а не в мордорі, у нас мілліони біженці ще мілліон кацапи депортували до себе насильно, там все ціле жодне місте не постраждало, не має подряпани навіть, жодної вбитої людини, жодного разу не вибігали з домів і не ховались в підвал з речами під звук сірени
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01.06.2022 11:20 Відповісти
Да никаких выводов они не делают. У них концепция другая.
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01.06.2022 11:22 Відповісти
Не треба їм підказувати
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01.06.2022 11:25 Відповісти
я тута в гараже устав РККА боевой 1939-года обнаружил и прочитал . на расее всё по этому уставу. Украинцы действуют антиуставно и эффективно.
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01.06.2022 11:26 Відповісти
А,США ведуть трусливу політику відносно кацапських відморозків
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01.06.2022 11:32 Відповісти
Залепите там себе рты в своём долбаном Пентагоне. Сами не воюете-нехрен пи#деть. Аналитики всратые.
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01.06.2022 11:34 Відповісти
путін повторює шлях гітлера. Йому би ще позолочений Вальтер би дали.
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01.06.2022 11:37 Відповісти
для самострела в конечность ? дабы вону отлежать в больничке ?
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01.06.2022 12:03 Відповісти
...погрожуючи відрізати шляхи постачання. Джерело: https://censor.net/ua/n3345225 - вот чего я не понимаю, не надо грозить, надо взять и отрезать...
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01.06.2022 11:37 Відповісти
В Пентагоне на пол ставки у кацапов работают или на полную?
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01.06.2022 11:38 Відповісти
Блин они заколебали, то ракеты какие нужно не дают, то подсказывают что орки не так делают, они на чьей стороне там в Пентагоне??
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01.06.2022 11:40 Відповісти
Такое чувство, что они кацап подсказывают
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01.06.2022 11:40 Відповісти
Пентагон зливається кацапам. Штати йдуть шляхом Самознищення!!! Цивілізація здувається
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01.06.2022 11:46 Відповісти
В Пентагоні скоро почнуть не вказувати на помилки раші а консультувати як вести бойові дії раші що діється може хтось знає і мовчить.
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01.06.2022 11:55 Відповісти
Создается впечатление, что США хотят максимально затянуть войну, что бы паРАша на года застряла в Украине, как в Афгане, и сдохла в итоге. Намерение упокоить паРашу навсегда благое, но все это будет оплачено кровью и жизнями украинцев.
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01.06.2022 12:22 Відповісти
Намір "заспокоїть" чи "умиротворить" каZZапію призведе тільки до відкладення війни на пізніше.
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01.06.2022 12:55 Відповісти
Люся сказала что они дуже талановыти
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01.06.2022 12:14 Відповісти
Ну геть недоречно!Нах...й ви їх виправляєте ?!!!!Хай йдуть слідом за російським кораблем вантажем "200" !
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01.06.2022 12:56 Відповісти
На кого працює Пентагон? На русо- фашистів указував на помилки !!!
Чім більше помилок, тім легше з ними вести боі .
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01.06.2022 13:17 Відповісти
Аби, Пентагон,хоч чомусь навчився. Крім пізд...жу, з високої, вежі
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01.06.2022 14:58 Відповісти
Та не лайте ви так хлопців з Пентагону. Вони добре знають, що росіянці НЕ МОЖУТЬ скористатися їх критичними зауваженнями. Пуловська армія перекинула з півночі на схід втомлених і скислих вояк не тому, що там не знають, що це неефективно. А просто інших не було. І якщо росіянці приберуть з армійських відносин закостенілу дубову вертикаль, то військо їх купи триматися не буде. Командири нижчих ланок не навчені думати, проявляти ініціативу, бо їх до безумовного рефлексу віддресирували: ініціатива жорстко карається.
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01.06.2022 15:00 Відповісти
Це вже не помилки, це тенденція.
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02.06.2022 12:32 Відповісти
 
 