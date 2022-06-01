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Україна втратила через війну 35% ВВП, прямі збитки - понад $600 мільярдів, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Прямі збитки України від розв'язаної Росією війни вже перевищують 600 мільярдів доларів.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, виступаючи на засіданні Комітету закордонних справ та оборони парламенту Ірландії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам зараз дуже скрутно. Через бойові дії країну полишили 5 мільйонів людей. Ще стільки ж внутрішньо переміщених осіб. Десятки тисяч мирних мешканців загинули внаслідок російського вторгнення. Війна забрала 35% українського ВВП. Ми втратили понад 200 заводів. Наші прямі збитки вже перевищують 600 мільярдів доларів США", - сказав Єрмак.

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Водночас він наголосив, що попри все Україна продовжує захищатися, на сході й півдні тривають запеклі бої.

"Ми обов’язково маємо перемогти. Інакше Україна просто зникне як нація і як держава. Наша перемога то ближча, що більшу допомогу надає міжнародна спільнота. Будь-яку - військово-технічну, політичну, фінансову чи гуманітарну", - заявив керівник ОП.

Єрмак додав, що надзвичайно великою підтримкою для України у стримуванні агресії є посилення санкційного тиску на Росію.

Також читайте: "Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть у бою та приблизно 500 зазнають поранень", - Зеленський

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Таке буває, коли рік, знаючи що ***** нападе, нічого не робиш для укріплення обороноздатності.
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01.06.2022 11:41
+30
єрмак, чьмо ******, краще розкажи хто дав команду розмінувати перешийок між херсонськой обл і кримом.
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01.06.2022 11:42
+29
Андрей Пионтковский: Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь»
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01.06.2022 11:45
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Зелебобіки вже готуются красти на великій відбудові
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01.06.2022 11:41 Відповісти
та вже знову почали "велике крадівництво". Я проїзджав через місто Нову Одесу, так там новітня техніка по розпилюванню грошей на цьому крадівництві, приступила до робіт, незважвючи, що армії потрібна солярка, нові грузовики - а воно все там. Володя не дочекається, коли вже розпочати відбудовувати за європейські гроші зруйновані, про@обані ним міста і готовий підписати "мирну угоду" із втраченими окупованими землями. У Володі крім українського, які ще є паспорти? Мабуть ті, де його нерухомість. Але це моя особиста думка, яка виникає із проведеного аналізу його поспіних дій і бездії.
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01.06.2022 11:56 Відповісти
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01.06.2022 11:59 Відповісти
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01.06.2022 12:03 Відповісти
А чому ви претензії до кацапів по Криму на 150 мільярдів півроку тому зняли?
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01.06.2022 13:14 Відповісти
Но должен вам сказать, что-то мне это совсем не нравится!
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01.06.2022 11:57 Відповісти
Велике руйнівництво: культурні втрати України під час війни!
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01.06.2022 11:58 Відповісти
А хто такий Дермак?
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01.06.2022 12:27 Відповісти
этому предателю веры нет,все миллиарды спиз-ли еще до начала войны
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01.06.2022 12:41 Відповісти
Таке буває, коли рік, знаючи що ***** нападе, нічого не робиш для укріплення обороноздатності.
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01.06.2022 11:41 Відповісти
і два роки до того роздерибаниваєшь все шо погано лежить (здесь можна атлична прибарахлиться)
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01.06.2022 11:48 Відповісти
єрмак, чьмо ******, краще розкажи хто дав команду розмінувати перешийок між херсонськой обл і кримом.
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01.06.2022 11:42 Відповісти
На лиці цього засланця, Єрмака, хтось бачить риси патріота, українця в якого душа болить за Україну? Він колись зникне з України?
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01.06.2022 12:13 Відповісти
Андрей Пионтковский: Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь»
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01.06.2022 11:45 Відповісти
Тому його і приставили до зеленого недоросля.
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01.06.2022 11:47 Відповісти
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01.06.2022 12:00 Відповісти
Комірник ОПи великий ЬІканаміст.
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01.06.2022 11:45 Відповісти
він іще також видатний дипломат і геніальний менеджер, розподільник гуманітарної допомоги
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01.06.2022 12:51 Відповісти
а очі як у скруджа макдака.
бакси,бакси,бакси.
цеж скільки можна зкомуниздити........
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01.06.2022 11:45 Відповісти
"іди у сраку" (цитати вєлікіх людєй)
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01.06.2022 11:46 Відповісти
Но это не мешает Бане обращаться, да и депутаты многие не бедствуют, о судьях и министрах промолчу.
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01.06.2022 11:47 Відповісти
Це поки що. Якщо західна військова допомога буде йти в таких самих темпах і розмірах то можливо й рахувати не прийдеться. Бо нас уже не буде на світовій мапі.
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01.06.2022 11:48 Відповісти
секретутка руководит страной... а зачем украинцы выбирают президента, Верховную Раду...
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01.06.2022 11:49 Відповісти
як зачєм. хотьпоржом.
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01.06.2022 12:52 Відповісти
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01.06.2022 11:50 Відповісти
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01.06.2022 12:08 Відповісти
Свині.
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01.06.2022 12:30 Відповісти
Єрмак охвучив про@оби команди малоросів, бо замість оборони під час війни все закатали в дороги. А ще не сказав про втрату самого цінного - життя українців? Звичайно тут вина виключно на росії, яка на нас напала, але і прорахунки, або навмисні дії окремих наших політиків привели до такої жахливої картини, що можна було зменшити в рази, маючи новітнє озброєння. Ще недавно розмовлялв з одним зьобіком 73% і він до посиніння волав, що Володя зробив все правильно побудувавши гарні дороги, по яким йому приємно їхати. А запитали у маріупольців, херсонців, бердянців, мелітопольців, енергорадців, каховців, снігурівців та мешканців інших міст, як їм їздиться по цих дорогах? Витратами на дороги і не витратами на армію, ми втратили і ці дороги і залізнодорожні дороги, і повітряні "дороги" і заводи і фабрики і навіть цілі міста, а особливо життя ні в чому не винних українців, які мали б мати захист. Чому не виробляли ракети? ХЗто злив південь? Чому до цього дня не назвали ці призвіща?
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01.06.2022 11:50 Відповісти
Що, свинота, зберегли економіку?
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01.06.2022 11:51 Відповісти
Хуже не будет
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01.06.2022 11:54 Відповісти
Шоб вас там всіх підняло і гепнуло
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01.06.2022 11:55 Відповісти
Jermak , ti davai predjav shchot svajim kuratoram v Maskovii, puskai bashlajet ...
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01.06.2022 11:55 Відповісти
Если к деньгам на восстановление получат доступ всякие ублюдки , то и 2 трлн зелени не хватит !
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01.06.2022 11:55 Відповісти
Шото дохрена этого Ермака.
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01.06.2022 11:58 Відповісти
********* из ЖОПы сделали всё, что бы орки уничтожили Украину... не учли одного, что украинцы против! И дороги отремонтировали, и армию сократили и разоружили, и перешейки разминировали, и на Конституцию Украины высрались... а Украина була, є, і буде. Не выйдет у вас уничтожить Украину. А вас - на кол, зелёная погань.
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01.06.2022 12:02 Відповісти
йо$аний дєрьмак, а ти скажи, скільки коштувала Україні твоя зрада, твоя робота на кацапів, твоя корупція? скільки відсотків ввп?
але я впевнений, що на один довічний термін ти, сучий зраднику, заробив.
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01.06.2022 12:08 Відповісти
Де дівся дєрьмак з початку лютого і до самого нападу кацапні?
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01.06.2022 12:11 Відповісти
Завхоз порахував скріпки та файлики і видав 600 млрд $.
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01.06.2022 12:15 Відповісти
"Наша країна готувалась, ми знали, що це (російське вторгнення - ред.) може бути в будь-коли. Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до вторгнення",
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01.06.2022 12:17 Відповісти
Ермак, а какое ты имеешь отношение к экономике страны?
У нас по этому вопросу есть премьер-министр. Не знал?
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01.06.2022 12:27 Відповісти
накуй єрмака
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01.06.2022 12:31 Відповісти
я так хочу побачити зекодло на лаві підсудних!
як дожить?
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01.06.2022 12:54 Відповісти
Говорят, что война ускоряет процессы...
Какие процессы, кроме процессов распада государства в территориальном и институциональном смыслам, те войны и отката к царизму при вас были ускорены?
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01.06.2022 13:00 Відповісти
Обращает на себя внимание, что НИ ОДИН чиновник НИКОГДА не говорит: Что делает власть для перевода экономики Украины на военные рельсы. Что делается для компенсации этих самых "-35% ВВП" и абсолютно придуманных 600 млрд.$ "прямых убытков".
Эти твари привыкли только воровать, никуя не делать и бегать по миру с протянутой рукой.
Очень наивно полагать, что наши западные спонсоры этого не видят и не понимают.
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01.06.2022 13:31 Відповісти
Україну попереджали про російське вторгнення, а західні партнери, зокрема США, закликали готуватися до війни і вивозити людей за рік до початку бойових дій. Однак українська влада вирішила не сіяти "непотрібну паніку" і не знищувати економіку держави.
Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
"Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
Ми це хто-ЗЕ та Ермак
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01.06.2022 13:45 Відповісти
Почему мы это терпим???
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01.06.2022 13:59 Відповісти
маланці навчились добре рахувати , особливо українські гроші !!!!
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01.06.2022 14:03 Відповісти
Хто такий той ермак,нема просто слів.
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01.06.2022 14:34 Відповісти
Виступ ермака у парламенті Ірландії від імені України - це часом не перебільшення повноважень голови ОП чи вже зеля втомився зачитувати а так гарно читав.
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01.06.2022 14:54 Відповісти
Вова, дзвони Бєнє. Міняємо борг на екстрадийію.
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01.06.2022 15:20 Відповісти
 
 