До переліку територій, розташованих у зоні бойових дій, додалися одна громада у Дніпропетровській і три - в Запорізькій областях, - Мінреінтеграції. КАРТА

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік об'єднаних територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, в оточенні (блокуванні) станом на 27 травня поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Станом на 27 травня 2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада у Дніпропетровській і три - в Запорізькій областях", - повідомила пресслужба відомства.

Станом на 27 травня у Донецькій області таких громад 66, у Запорізькій області – 64, у Луганській області – 37, у Миколаївській області – 22, у Харківській області – 51, у Дніпропетровській області – сім, у Херсонській області – 49, у Сумській - вісім громад.

Переглянути актуальну інформацію про статус громади можна за посиланням на цифровій карті.

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