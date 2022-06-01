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війна (56332) Міністерство реінтеграції (340)

До переліку територій, розташованих у зоні бойових дій, додалися одна громада у Дніпропетровській і три - в Запорізькій областях, - Мінреінтеграції. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік об'єднаних територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, в оточенні (блокуванні) станом на 27 травня поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Станом на 27 травня 2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада у Дніпропетровській і три - в Запорізькій областях", - повідомила пресслужба відомства.

Станом на 27 травня у Донецькій області таких громад 66, у Запорізькій області – 64, у Луганській області – 37, у Миколаївській області – 22, у Харківській області – 51, у Дніпропетровській області – сім, у Херсонській області – 49, у Сумській - вісім громад.

Переглянути актуальну інформацію про статус громади можна за посиланням на цифровій карті.

До переліку територій, розташованих у зоні бойових дій, додалися одна громада у Дніпропетровській і три - в Запорізькій областях, - Мінреінтеграції 01

Також читайте: Мінреінтеграції запустило цифрову карту з громадами, які окуповані або розташовані у зоні бойових дій

Автор: Наталя Джума
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Судячи з мапи зелень договорюється десь посередені.
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01.06.2022 12:09 Відповісти
Я все правильно зрозумів,що справи ще гірше,чим кажуть?Чи це якийсь тупий вкид?
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01.06.2022 12:16 Відповісти
Це міністерство Верещучки ? Іі пора арештувати за Чонгар
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01.06.2022 12:53 Відповісти
БЛИН, скільки ПІВДНЯ здала ця дура своїм розминуванням Чонгара
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01.06.2022 12:56 Відповісти
То, что обстреливается рашистами из ствольной - это понятно. А при чем тут район Вознесенска, Южноукраинска, Нового Буга (Николаевской обл.)? Там, что "боевые действия" ведутся?
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01.06.2022 13:38 Відповісти
 
 