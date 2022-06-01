Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині загинули 4 особи, 7 зазнали поранень, - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський і Чугуївський райони області, внаслідок чого загинули чотири мирні жителі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Протягом минулої доби окупанти обстріляли Київський район Харкова. Постраждалих немає. Також масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області.



Внаслідок цих обстрілів загинуло 4 цивільних. У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району – 12-річний хлопчик. У с. Шестакове Чугуївського району - 2 загиблих. Поранення отримали загалом 7 цивільних", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що наХарківщині тривають бойові дії. Ворог зосереджений на обороні та намагається утримати свої позиції.



На Ізюмському напрямку російські окупанти перегруповуються та готуються до нових спроб наступу. Наші захисники тримають позиції та завдають ворогу втрат. Минулої доби ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".



"Ворог діє підступно, завдаючи ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Але він відповість за усі свої злочини! Україна переможе!" - написав Синєгубов.

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