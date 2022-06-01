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Втрата літаків у Гостомелі - це службова недбалість, - командир "Мрії" Антонов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мрія

Відповідальність за неухвалене рішення перемістити літаки лежить на керівництві ДП "Антонов".

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив командир Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов, передає Цензор.НЕТ.

"26 січня аеропорт у Лейпцигу справді запропонував свої стоянки для усього парку наших літаків. Для їх переміщення потрібно було ухвалити рішення. Чесно кажучи, я не знаю, у чому саме були, фінансові чи політичні. Знаю лише, що пропозиція німців одразу не була прийнята українською стороною, продовжувалися якісь переговори.

Наші літаки могли вилетіти з Гостомеля будь-якої миті, бо нас були готові приймати. Окрім Ан-225, на якому замінювали двигун (і це не було великою проблемою для того, щоби він злетів на п’яти двигунах), були ще повністю справні Ан-26 і Ан-74", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна збудує ще один літак "Мрія", - Зеленський

Антонов зазначив, що не знає деталей переговорів про переміщення літаків між "Укроборонпромом" та ДП "Антонов".

"Можу лише сказати, що було чимало непрямих доказів того, що перемістити наші літаки з Гостомеля слід якнайшвидше. Наприклад, інші авіакомпанії починали вивозити свої літаки зі стоянок в Україні, починаючи з 15-17 лютого. Ще один доказ - дії страхових компаній. З початку лютого нас почали страхувати лише на два дні, а починаючи десь із 16 лютого страхували лише на один день. Розумієте, щоби літак вилетів, потрібна була команда лише генерального директора "Антонова". На некомерційні перельоти саме він дає команду. А це був би саме технічний рейс. А от на комерційний рейс Ан-124, який відбувся 23 лютого, за п’ять годин до початку повномасштабного вторгнення, давав команду директор авіакомпанії", - пояснив командир.

"Відповідальність за неухвалене рішення перемістити літаки лежить на керівництві, я його розцінюю як службову недбалість. Навіть у день початку війни був спокій, упевненість, що все буде добре і не треба нікуди летіти. Хоча вже було й пізно кудись летіти. Я не знаю, чому такий спокій був у нашого керівництва. Можливо, це варто з’ясувати під час розслідування, що зараз проводиться. Цікаво, які ж плани були у нашого керівництва на ці літаки, які було знищено за кілька днів?" - додав Антонов.

Нагадаємо, вже на третій день повномасштабного вторгнення окупанти знищили найбільший у світі літак Ан-225 - легендарну українську "Мрію". Її, як і деякі інші літаки держпідприємства "Антонов", не встигли перемістити з охопленого боями Гостомеля на безпечні аеродроми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У державній компанії "Антонов" спростували інформацію про нібито утилізацію решток "Мрії"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+90
А чому так м'яко - "службова недбалість"? А можливо це державна зрада?
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01.06.2022 12:10
+48
Служебная халатность ето когда посрал и не смыл. А здесь читая измена Родины. Самолеты как и все остальное целенаправленно было оставлено для врага. Тем более рашисты давно уже слюни пускали на нашу Мрiю. Етот трофей для них был самым желанным.
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01.06.2022 12:13
+44
Если бы только это. А юг Украины, а Чернобыльское направление, а история с "Сагайдачным", а ситуация с резервом ГСМ, а ракетная программа и т.д. по списку зеленых "про@бов"? Это все тянет на 111 статью УК Украины.
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01.06.2022 12:15
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Там ген.директор авіакомпаніїї винен, там голова ОДА, там керівник райвідділку поліції, там знов якісь щось про@бали. Не винні лише ті, хто взяв на себе відповідальність за державу, хто отримував вичерпну інформацію не лише від своїх спецслужб, а і країн-партнерів. Можливо, ген.директор і міг здогадуватись про напад, аналізуючи поведінку страховиків, але ж не йому директор ЦРУ повідомляв особисто про початок війни
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01.06.2022 14:38 Відповісти
"Відповідальність за неухвалене рішення перемістити літаки лежить на керівництві ДП "Антонов".

Если вспомнить, что командир Ан-225 Антонов, он же Зам. Генерального по летной работе ...,
то как то странно теперь это читать.

Он не смог взять на себя ответственность, побоялся шо уволят? Или керосина не нашел?
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01.06.2022 14:58 Відповісти
Дима - алкаш. Бухал с первого дня войньі. А потом по заказу укроборонпрома стал оговаривать руководство. Дима **** а не летчик.
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01.06.2022 16:22 Відповісти
Зелені скажуть вкотре - "про*бали".

Згадалась пісня у виконанні Утьосова *все хорошо прекрасная маркиза", де маркіза - це Україна, а слуга - це наша влада.
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01.06.2022 16:32 Відповісти
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