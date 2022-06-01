Унаслідок російського вторгнення 139 дітей нині перебувають у розшуку, - очільник Нацполіції Клименко

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 1933 дитини вважалися зниклими безвісти, з них 1794 дитини поліція знайшла і повернула рідним.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вкрала в українських дітей батьків, домівки, дитинство. Росія забрала 243 маленькі життя. Ще 446 покалічила та поранила. За час цієї підступної війни 1933 дитини вважалися безвісті зниклими. 1794 із них поліція знайшла та повернула рідним. Але 139 дітей досі у розшуку", - заявив Клименко.

Він наголосив, що кожна українська дитина має знати, що дорослі щодня борються за їхнє мирне та щасливе дитинство.

"І ми неодмінно проженемо цю російську навалу з нашої землі. Заради вас, діти", - додав очільник Нацполіції.

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