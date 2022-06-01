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Унаслідок російського вторгнення 139 дітей нині перебувають у розшуку, - очільник Нацполіції Клименко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 1933 дитини вважалися зниклими безвісти, з них 1794 дитини поліція знайшла і повернула рідним.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вкрала в українських дітей батьків, домівки, дитинство. Росія забрала 243 маленькі життя. Ще 446 покалічила та поранила. За час цієї підступної війни 1933 дитини вважалися безвісті зниклими. 1794 із них поліція знайшла та повернула рідним. Але 139 дітей досі у розшуку", - заявив Клименко.

Він наголосив, що кожна українська дитина має знати, що дорослі щодня борються за їхнє мирне та щасливе дитинство.

"І ми неодмінно проженемо цю російську навалу з нашої землі. Заради вас, діти", - додав очільник Нацполіції.

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Автор: Наталя Джума
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Ага, напиши що 3 дитини у розшуку, навіщо ото брехати, як всім відомо, що орки вивезли 283 000 дітей, сотні тисяч українців примусово депортовані у концтабори!
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01.06.2022 12:35 Відповісти
Через какой УЖАС И ГОРЕ приходится пройти этим детям !

НАДО по всему миру про РУЦКИЙ МИР рассказывать
Где украинские ТВ каналы в мире ? Вот ЕС закрыла очередные 3 рашкиных каналов, почему Украине не сделать свои на свободных частотах ?

есть прекрасные специалисты - Антон МУХАРСКИЙ, Остап Дроздов , или братья КАПРАНОВЫ
Сделайте международный канал
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01.06.2022 12:44 Відповісти
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01.06.2022 12:55 Відповісти
Дети расплачиваются за родителей-дебилов,которые проголосовали по приколу
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01.06.2022 13:02 Відповісти
Это только тех детей которых родственники в полицию обратились. А как быть с теми детьми которых орки насильно вывезли в Мордор? Их полиция не шукае?
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01.06.2022 15:19 Відповісти
 
 