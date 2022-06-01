Жителі Маріуполя з квітня не мають доступу до питної води та їжі, - мер Бойченко
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Цивільні жителі Маріуполя з квітня не мають доступу до питної води та їжі.
Про це заявив мер Вадим Бойченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Питної води у місті немає. ... Вони (окупанти. - Ред.) залучили "МНС "ДНР", щоб вони розвозили воду. Але вчора маріупольці повідомили нам про те, що над маріупольцями продовжують знущатися: привезену питну воду вони просто так не видають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали і допомагали їм ховати ці воєнні злочини, вбитих ними в Маріуполі.
Тобто маріупольці сьогодні працюють за воду. І те, що вони (окупанти. - Ред.) показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня маріупольці не мають доступу до їжі і немає, як ми бачимо, питної води", -зазначив очільник міста.
Також, додав Бойченко, окупанти тримають у заручниках понад 100 тисяч цивільних, вони не мають можливості виїхати на підконтрольні Україні території.
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руским называеца
хочеш я тебя с сабой вазьму
а хочишь забиру с сабой
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я на учу тебя стреляцца
в могиле братской йо
с другими челами валяца
(с) арбакайта
Хамовитий мопс@iwontsmthing1
Здає позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку.
Вильчинский Иван,
Северодонецк, Гагарина, 103, 1 подъезд, 2 этаж.
(відео з рашаТВ) https://mobile.twitter.com/iwontsmthing1/status/1531644250416418816?cxt=HHwWgMC4xZWVv8EqAAAA
Ви задоволені , новароси .??