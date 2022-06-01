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Жителі Маріуполя з квітня не мають доступу до питної води та їжі, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Цивільні жителі Маріуполя з квітня не мають доступу до питної води та їжі.

Про це заявив мер Вадим Бойченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Питної води у місті немає. ... Вони (окупанти. - Ред.) залучили "МНС "ДНР", щоб вони розвозили воду. Але вчора маріупольці повідомили нам про те, що над маріупольцями продовжують знущатися: привезену питну воду вони просто так не видають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали і допомагали їм ховати ці воєнні злочини, вбитих ними в Маріуполі.

Тобто маріупольці сьогодні працюють за воду. І те, що вони (окупанти. - Ред.) показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня маріупольці не мають доступу до їжі і немає, як ми бачимо, питної води",  -зазначив очільник міста.

Також, додав Бойченко, окупанти тримають у заручниках понад 100 тисяч цивільних, вони не мають можливості виїхати на підконтрольні Україні території.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
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01.06.2022 12:48
+4
Мені цікаво , маріупольські ватніки , які чекали - асвабаждєнія ат кієвскай хунти , тепер задоволені . ?? .
Ви задоволені , новароси .??
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01.06.2022 13:13
+3
Почему сбежавший Иуда мэр мариуполя, предатель, называвший пнх друзьями до сих пор на свободе?
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01.06.2022 12:58
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Главное чтобы небыло эскалации, как говорит Запад
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01.06.2022 12:47 Відповісти
ну дык это еще кацапы по божески поступают с жителями Мариуполя, так сказать по братски, а теперь представь, что будет если ************* перерастет в настающую вайну
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01.06.2022 13:01 Відповісти
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01.06.2022 12:48 Відповісти
Мир в котором я живу
руским называеца
хочеш я тебя с сабой вазьму
а хочишь забиру с сабой

я покажу тебе *****
я на учу тебя стреляцца
в могиле братской йо
с другими челами валяца

(с) арбакайта
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01.06.2022 12:57 Відповісти
хай прилетить йому на вєчний зов

Хамовитий мопс@iwontsmthing1

Здає позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку.
Вильчинский Иван,
Северодонецк, Гагарина, 103, 1 подъезд, 2 этаж.

(відео з рашаТВ) https://mobile.twitter.com/iwontsmthing1/status/1531644250416418816?cxt=HHwWgMC4xZWVv8EqAAAA
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01.06.2022 13:32 Відповісти
как они еще до сих пор ходят по улицам, на рынок в магазины и детей в школу сдают по программе оккупанта
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01.06.2022 12:49 Відповісти
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01.06.2022 12:52 Відповісти
А що з азовцями?
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01.06.2022 12:56 Відповісти
Почему сбежавший Иуда мэр мариуполя, предатель, называвший пнх друзьями до сих пор на свободе?
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01.06.2022 12:58 Відповісти
так це вже не наш клопіт
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01.06.2022 13:08 Відповісти
Мені цікаво , маріупольські ватніки , які чекали - асвабаждєнія ат кієвскай хунти , тепер задоволені . ?? .
Ви задоволені , новароси .??
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01.06.2022 13:13 Відповісти
мне один такой (лет 15-17) написал что он не патриот, но с украинским паспортом. убежал из Мариуполя 23 марта в парашу и верещит оттуда что Крым это расея. собирается вернутся обратно в Украину
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01.06.2022 13:54 Відповісти
Я думаю, что при возврате территорий реально надо будет денацификацию проводить - кто еще в будущем собирается за пророссийских голосовать и т.д., с промытым мозгом, пинком за поребрик, не хочется чтобы эти идиоты с нами жили
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01.06.2022 14:16 Відповісти
 
 