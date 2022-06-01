Комунальники готуються сьогодні до кінця дня відновити водопостачання в Слов'янську, - керівник ВЦА Лях
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Комунальники готуються відновити водопостачання в Слов'янську Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у Facebook.
"Гарна новина. КП "Вода Донбасу" готове до відновлення подачі водопостачання та вже запустило опресування системи.
До кінця дня вода має з'явитися у всіх мікрорайонах міста. За винятком мікрорайонів Артема-Лісний. Тут водопостачання відновиться лише після того, як буде відремонтовано високовольтну лінію, від якої живиться Маяцький водовід. Роботи ведуться", - йдеться в повідомленні.
За словами голови ВЦА, поки що влада організовуватиме підвіз води. 1 червня її підвезуть у мікрорайони: Лісний, ЦНІЛ, Хімік, Семенівка, Залізничний, Східний.
Подача води у Слов'янську стала неможлива через знеструмлення водозаборів у Маяках та на КП "Вода Донбасу".
Будь ласка, зачекайте...
З пакращенням.