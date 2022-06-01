Папа Римський закликає розблокувати експорт українського зерна: "Пшениця не може бути "зброєю війни", - Reuters
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Папа Франциск закликав зняти блокування експорту пшениці з України, заявивши, що зерно не може використовуватися як "зброя війни".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Блокування експорту пшениці з України викликає велике занепокоєння, тому що від цього залежать життя мільйонів людей, особливо в бідніших країнах", – сказав Папа.
На його думку, багато мільйонів людей, особливо в найбідніших країнах світу, залежать від пшениці з України.
"Я щиро закликаю докласти всіх зусиль, щоб розв'язати цю проблему, гарантувати загальне право на харчування. Будь ласка! Не використовуйте пшеницю, основний харчовий продукт, як зброю війни", - додав він.
Топ коментарі
+12 Bel Amor
показати весь коментар01.06.2022 12:59
+10 Roman Osen
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+9 ватникобой
показати весь коментар01.06.2022 13:01
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Урожаи можно по четыре раза в год собирать...
Негры там не пробовали сами зерно выращивать?
И шо це він вдруг ? То вопіл, шо підтримка украінцев в ЕС - це расізм по відношенню к арабам і неграм .
А зараз хоче і зерно українське забрати для своїх негрів і арабів А жарти українське зерно - це вже не расізм ??
Якби не ці потвори не було б такої проблеми.
В Україні кожен деть гинуть десятки людей, дітей а воно за зерно для себе
Та й не зрозуміло до кого він звертається?