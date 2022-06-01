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Папа Римський закликає розблокувати експорт українського зерна: "Пшениця не може бути "зброєю війни", - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

папа,римский,франциск

Папа Франциск закликав зняти блокування експорту пшениці з України, заявивши, що зерно не може використовуватися як "зброя війни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Блокування експорту пшениці з України викликає велике занепокоєння, тому що від цього залежать життя мільйонів людей, особливо в бідніших країнах", – сказав Папа.

На його думку, багато мільйонів людей, особливо в найбідніших країнах світу, залежать від пшениці з України.

"Я щиро закликаю докласти всіх зусиль, щоб розв'язати цю проблему, гарантувати загальне право на харчування. Будь ласка! Не використовуйте пшеницю, основний харчовий продукт, як зброю війни", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін розповідає європейським високопосадовцям, що Україна перешкоджає експорту зерна, а подолати продовольчу кризу допоможе скасування санкцій проти РФ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
а припинити агресію проти України та вивести війська рашистів він не закликає?
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01.06.2022 12:59
+10
України, до війни рахували, самою найбіднішою країною Європи. А як виявилося, без найбіднішої пів світу вмирає з голоду.
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01.06.2022 13:04
+9
ве левачье мира обьединилось в едином порыве, призывая разблокировать поставки с Украины жратвы для нищих африканцев. И всем им ***** что сея новый урожай в полях подрываются наши аграрии на российских минах, а огромные обьемы зерна невостребованы потому что десятки тысяч украинцев погибли, а миллионы не могут себе позволить купить еды. Но в странах Африки тонны совестких боеприпасов и оружия, почему же никто не хочет поделиться им с нами, чтобы мы дали отпор врагу? Почему так неактивны беднейшие страны в поддержке санкционного режима против РФ?
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01.06.2022 13:01
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Ще й як може! Навіть звичайне слово є зброєю, яке начебто не є вкрай потрібним для функціонування організму, не кажучи вже про пшеницю, яка є їжею, тобто поповненням енергії, що для живого організму є вкрай критичним.
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01.06.2022 12:58 Відповісти
А я за голод во всем мире. Пусть на своей шкуре прочувствуют. А там гляди и второй фронт откроется!
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01.06.2022 13:06 Відповісти
Зерно на оружие ( танки ,РСЗО , БМП, ракеты) не хотите здохнуть с голоду давайте шевелитесь
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01.06.2022 13:09 Відповісти
справедливо!
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01.06.2022 13:12 Відповісти
Скільки ж абсолютно бездієвих організацій і особистостей по всьому світу. Існують лише задля того, щоб існувати
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01.06.2022 12:59 Відповісти
а припинити агресію проти України та вивести війська рашистів він не закликає?
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01.06.2022 12:59 Відповісти
Навіщо? Йому начхати на українців. Зараз модно робити вигляд,що переживаєш за якусь африканську тумбу-юмбу.
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01.06.2022 13:16 Відповісти
"аплочєно"
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01.06.2022 13:33 Відповісти
папу ще раз )(уйло пошле..
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01.06.2022 13:00 Відповісти
Ніяке зерно не може нікуди відправлятися,допоки тут страшна війна.Нехай цей попік засудить москалів.А то з нього багато хто зробив намісником бога на землі.Хоча він звичайна людина,з і всіма комплексами.
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01.06.2022 13:00 Відповісти
ве левачье мира обьединилось в едином порыве, призывая разблокировать поставки с Украины жратвы для нищих африканцев. И всем им ***** что сея новый урожай в полях подрываются наши аграрии на российских минах, а огромные обьемы зерна невостребованы потому что десятки тысяч украинцев погибли, а миллионы не могут себе позволить купить еды. Но в странах Африки тонны совестких боеприпасов и оружия, почему же никто не хочет поделиться им с нами, чтобы мы дали отпор врагу? Почему так неактивны беднейшие страны в поддержке санкционного режима против РФ?
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01.06.2022 13:01 Відповісти
тобто життя мільйонів українців його не дуже то й хвилює, рівень піару не той
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01.06.2022 13:01 Відповісти
Нету оружия- нету зерна. А голодающим поволжья большую озабоченность. Главное чтобы небыла эскалации
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01.06.2022 13:02 Відповісти
Нету ручек, нет конфетки...
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01.06.2022 13:06 Відповісти
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01.06.2022 13:17 Відповісти
Папа - свиня! За останні 70 років Ватикан так ще не обсирався, піськіпер сраний.
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01.06.2022 13:04 Відповісти
Чисто из любопытсва Крестовые походы и Святая Инквизиция это обсер или это другое? Ватикан такая же кровавая организация как и *********, если уж на то пошло)))
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01.06.2022 13:11 Відповісти
України, до війни рахували, самою найбіднішою країною Європи. А як виявилося, без найбіднішої пів світу вмирає з голоду.
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01.06.2022 13:04 Відповісти
Дивно, що його ще не послали на#$й по обидва боки фронту.
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01.06.2022 13:05 Відповісти
Пускай свою гвардию отправляет на кораблях за зерном ,а мы посмотрим как их потопят орки и папа будет очень озабочен этим
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01.06.2022 13:07 Відповісти
Десь на яхті пустив гірку сльозу слуга сатани гундяєв.
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01.06.2022 13:08 Відповісти
Хотите жрать, давите рассию. Чем быстрее Украина победит, тем быстрее получите зерно. А то хорошо устроились - кацапы пусть убивают Украинцев, а мы в стороне постоим и хлеб заберем.
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01.06.2022 13:09 Відповісти
В Африке круглый год лето...
Урожаи можно по четыре раза в год собирать...
Негры там не пробовали сами зерно выращивать?
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01.06.2022 13:12 Відповісти
Так то же нужно год раком в поле стоять пока вырастит урожай. Проще воевать друг с другом за наркоту и оружие а жрать попросить у либерастов европейских
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01.06.2022 13:29 Відповісти
Нехай достукається до Небес...
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01.06.2022 13:13 Відповісти
там усе сплять...
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01.06.2022 13:19 Відповісти
а до чого закликала Мама Римська?....
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01.06.2022 13:14 Відповісти
помолись и спать
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01.06.2022 13:15 Відповісти
терпіл ніхто не любить, поки Українці не навчаться Дипломатії, правильній, з позиції сили і вимог, а не на колінах стояти!
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01.06.2022 13:16 Відповісти
Папапошелнахер ,
И шо це він вдруг ? То вопіл, шо підтримка украінцев в ЕС - це расізм по відношенню к арабам і неграм .
А зараз хоче і зерно українське забрати для своїх негрів і арабів А жарти українське зерно - це вже не расізм ??
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01.06.2022 13:29 Відповісти
куда папа педофилов влезет, там будет жопа..
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01.06.2022 13:31 Відповісти
Это эритрея там голодает, падруга парашии. Выражаем глубочайшую обеспокоенность.
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01.06.2022 13:35 Відповісти
його святість часом не назвав країну, яка ******** використовувати хліб як зброю?
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01.06.2022 13:56 Відповісти
Він там щось казав про гавкіт НАТО під стінами росії, тож нехай сам тепер погавкає.
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01.06.2022 13:57 Відповісти
Чому цей шмат лайна, не називає персоналії, а саме росія та *****?
Якби не ці потвори не було б такої проблеми.
В Україні кожен деть гинуть десятки людей, дітей а воно за зерно для себе
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01.06.2022 13:59 Відповісти
Це не ПАПА , а якесь --дитя.
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01.06.2022 14:09 Відповісти
Як говорив" найнай"-ідіть у сраку!
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01.06.2022 14:28 Відповісти
Та не проблема. Міняємо пшеницю на зброю!
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01.06.2022 14:34 Відповісти
Папу в генсеки ООН
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01.06.2022 14:51 Відповісти
Хай Папа оголосить хрестовий похід по зерно і флот Англіїї з задоволенням відгукнеться з нашо боку підтримка у всьому.
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01.06.2022 15:06 Відповісти
Звернулся до кого? Позвоніть Гундяєву та пригрозити анафемой, може швидше піде.
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01.06.2022 15:17 Відповісти
папа римський ще навіть не визначився хто є агресором.
Та й не зрозуміло до кого він звертається?
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01.06.2022 15:31 Відповісти
Все надеялись на Франциска, как на Папу, имеющего потенциал для чего-то большого. Выяснилось, что это явно не Иоан Павел, а так, левацких взглядов аргентинский попик. К кому этот папа обращается? Папа вообще ничего не смыслит в светской жизни? Такое может быть, но зачем тогда в эту светскую жизнь, что-то вещать?
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01.06.2022 18:06 Відповісти
Папашка херов, вбиті в муках діти, це таке, а от жратва твоїм акунамататам це святе, гніда
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16.06.2022 19:41 Відповісти
 
 