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Між лідерами ЄС була дуже напружена дискусія щодо дзвінків Путіну, - прем'єр-міністр Естонії Каллас
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За словами прем’єр-міністерки Естонії Кая Каллас, на засіданні Європейської ради 30-31 травня лідери ЄС обговорювали доцільність телефонних розмов із Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"У нас була дуже напружена дискусія про дзвінки Путіну", - сказала Каллас, коментуючи нещодавні переговори Путіна, Шольца та Макрона.
На думку прем’єрки Естонії, очевидним є той факт, що попри хороші наміри ініціаторів переговорів з президентом РФ "можна побачити, що Путін не хоче вживати ніяких заходів".
"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", - зазначила Каллас.
Топ коментарі
+24 Старый зольдат
показати весь коментар01.06.2022 13:19
+23 Чайка Київ
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+14 Paul Foxen
показати весь коментар01.06.2022 13:29
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Влада Зеленського, це підкилимний договорнЯк. Потім дізнаємось про зради.
"Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", - зазначила Каллас."
Психологія рашистів:
Принижувати та давити тих, хто під них прогинається.
Макрон та Шольц ще дуже багато лайна про себе почують від Рашки.
"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", - зазначила Каллас. Джерело: https://censor.net/ua/n3345256