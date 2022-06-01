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Між лідерами ЄС була дуже напружена дискусія щодо дзвінків Путіну, - прем'єр-міністр Естонії Каллас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

За словами прем’єр-міністерки Естонії Кая Каллас, на засіданні Європейської ради 30-31 травня лідери ЄС обговорювали доцільність телефонних розмов із Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"У нас була дуже напружена дискусія про дзвінки Путіну", - сказала Каллас, коментуючи нещодавні переговори Путіна, Шольца та Макрона.

На думку прем’єрки Естонії, очевидним є той факт, що попри хороші наміри ініціаторів переговорів з президентом РФ "можна побачити, що Путін не хоче вживати ніяких заходів".

"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", - зазначила Каллас.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
А скажите, вот во время второй мировой войны Рузвельт или Черчилль звонили Адику? Французы не в счёт, они позвонят кому угодно.
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01.06.2022 13:19
+23
"наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками"
Влада Зеленського, це підкилимний договорнЯк. Потім дізнаємось про зради.
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01.06.2022 13:23
+14
73 % відсотки повинні бути раді, це їх *хуже ж не будет, по приколу*
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01.06.2022 13:29
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А скажите, вот во время второй мировой войны Рузвельт или Черчилль звонили Адику? Французы не в счёт, они позвонят кому угодно.
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01.06.2022 13:19 Відповісти
"наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками"
Влада Зеленського, це підкилимний договорнЯк. Потім дізнаємось про зради.
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01.06.2022 13:23 Відповісти
73 % відсотки повинні бути раді, це їх *хуже ж не будет, по приколу*
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01.06.2022 13:29 Відповісти
Так вони ж цього й хотіли, що тепер відбувається.
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01.06.2022 13:35 Відповісти
мова,віра,армій була не начасі?тому маємо підсумок побажань виборців,у країні яка з 2014 року у війні з росією!
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01.06.2022 13:54 Відповісти
Знаете почему Макрон тоже хочет заглянуть в ачелло *****? Бо его бабусе 69 лет. Он сраный извращенец. Мужику 44 года, а как говорится в 50 жизнь только начинается. А он с бабкой на 25 лет старше его живет. Галкин не в счет все кацапы уроды и извращенцы. ДА я к геям лучше ставлюсь, чем к герантофилам, никрофилам всяким. Фразу хер товарищей не ищет, оставлю при себе)))
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01.06.2022 13:28 Відповісти
Ну так американці та англійці теж не додумались обрати москворотого клоуна. Все закономірно. Більшість в Україні москвороте бидло, що ігнорує українську мову на користь язика агресора-гвалтівника - ось і маємо.
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01.06.2022 13:33 Відповісти
Французы тогда в прямом смысле сосали Адикам, Гансикам и Фрицикам тогда, впрочем как и сейчас...Ничего не меняется.
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01.06.2022 14:00 Відповісти
Шольц з макароном-два пітарка.
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01.06.2022 13:21 Відповісти
я орбана і вучіча більше поважаю, ніж смердючого шольца і макрона... вучіч і орбан хоч не ховають те що вони повністю куплені бункерним виродком... а шольц і мікрон це просто гнидота
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01.06.2022 13:30 Відповісти
А чому вони гнидота? Вони захищають СВОЇ національні інтереси і як можуть допомагають Україні і грошима і зброєю і вичавлюють з Орбана згоду на ембарго на нафту, в них нема якихось офіційних зобов'язань перед нами, вони не підписантами будапешського меморандуму
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01.06.2022 14:30 Відповісти
Далеко не всі геї 3.14дараси , і дуже багато не геїв - 3.14 дараси... Елтона Джона я слухав ще з 1975 року , чи може 1976 року ... коли стало відомо , що він гей, просто не зміґ його слухати , але згодом подумав і вирішив , справа не в тому гей чи не гей , хай кожен живе як йому подобається , головне що вони не заважають і не роблять зла іншим ...
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01.06.2022 13:34 Відповісти
Причому тут Шольц з Макароном, якщо зелена шмаркля сама їх просить заглядати у дупу куйлу?

"Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", - зазначила Каллас."
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01.06.2022 13:39 Відповісти
Ну Вот , нашли на кого показать пальцем - на ЗЕ. Зе должен думать уже головой - каждые переговоры несут за собой жертвы- бо ***** так воюет
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01.06.2022 13:24 Відповісти
Він робить рівно те, що хоче від нього його московротий виборець. Хоча виборець хотів і хоче більшого - чтобы все было как раньше, и чтобы украинский язык не учить. И с Россией дружить. Рівно для цього Зе і обирали
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01.06.2022 13:35 Відповісти
Я думаю, його думка народу взагалі не цікавить, він виконує накази олігархічних еліт, що його на попаду посадили, а тим манкрутам байдуже - аби не заважали бабло з України викачувати, та спокійно жирувати там, по Іспаніям.
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01.06.2022 13:43 Відповісти
Так бабло буде качати пуйло, а вони будуть відсторонені
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01.06.2022 14:22 Відповісти
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01.06.2022 13:25 Відповісти
Нічого, Путін їх "навчить".
Психологія рашистів:
Принижувати та давити тих, хто під них прогинається.
Макрон та Шольц ще дуже багато лайна про себе почують від Рашки.
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01.06.2022 13:25 Відповісти
Ну так якщо більшість населення України тримається за язик агресора, то це теж Шольц та Макрон винні? ЗЕ діє в інтересах свого ЗЕленого електорату. Все демократично. Дуже скоро во імя цього електорату будуть укладені мирні договори і все буде как раньше. Не відразу, але буде. Поки в Україні домінує російський язик це буде частина росії.
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01.06.2022 13:36 Відповісти
подход должен быть иной. Нужно ждать, пока эта гнида сама позвонит.
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01.06.2022 13:30 Відповісти
я зрозумів, навіщо сталін після завершення Другої світової примусив визнати жалюгідних французів, які позорно здалися алоізовичу і чудово пересиділи всю війну під окупацією, одними з переможців. цього ніхто робити не хотів, але сталін наполіг. виявляється це була вербовка цілої країни на десятиліття.
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01.06.2022 13:32 Відповісти
Десь читав, що вусатий до початку битви за Москву в 1941, усцято вмовляв через болгарських послів щоб порішали про сепаратні перемовини з Гітлером. На умовах перемир'я - рейх забирає все, що встиг захапати на території СРСР... Так що поведінка Зє має свої, перевірені дєдами, лєкала
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01.06.2022 13:43 Відповісти
Доречі,мало хто знає французи два рази вступали у НАТО у 1966 вони вийшли з блоку,а після нападу росії на Грузію вони на7рали в штанці із своїм нейтралітетом, та повернулися через рік у 2009 році назад під парасольку Альянса НАТО після 42-річної перерви!
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01.06.2022 14:02 Відповісти
Гаварят вони - не гаварят. це нічого не вирішує. Вирішує те, що путін послідовно руйнує Україну і Україна не отримує ПОТРІБНОЇ зброї вдосталь.
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01.06.2022 13:33 Відповісти
Чапутова плакала на брифінгу після приїзду з Києва . Україна мае друзів . А макрон і шольц- просто шестірки під впливом свого бізнесу , І НЕ ТОЙ І НЕ ДРУГИЙ В БУЧУ НЕ ПОЇХАЛИ

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01.06.2022 13:35 Відповісти
Не потрібно дзвонити Путину, не потрібно вести переговори, заключати договори, це все марно потрачений час, папір, чорнила. Потрібно допомагати Україні військовою технікою, грошима, новими санкціями, військами.
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01.06.2022 13:42 Відповісти
Два слизняки, Маркон і Шольц далі принужують не тільни себе але і свій народ навколішки стоять перед Путіним та Росією
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01.06.2022 13:49 Відповісти
А чому ніхто з коментаторів не помічає, що зелене непорозуміння саме їх просить звонити куйлу в якості "посередників"? Ще цікаво, що воно там пропонує тому куйлу, але ніхто не скаже, чи це не він сам автор того самого плану про теріторіальні уступки? Ви забули, як нелох тайно передавав записочки куйлу через Абрамовича?
"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", - зазначила Каллас. Джерело: https://censor.net/ua/n3345256
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01.06.2022 13:50 Відповісти
Краще вже сатані зателефонувати. Ефект буде той же...
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01.06.2022 13:53 Відповісти
Щось цей зелений ******* мутить за НАШИМИ спинами..
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01.06.2022 14:01 Відповісти
Мабуть штовхалися ліктями кому першому телефонувати
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01.06.2022 15:48 Відповісти
 
 