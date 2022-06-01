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Не віримо словам Зеленського про те, що Україна не атакуватиме РФ американськими РСЗВ, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

песков

Кремль не вірить заявам президента Володимира Зеленського про те, що Київ не збирається атакувати територію РФ за допомогою американських РСЗВ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, військові РФ вживають усіх заходів для "мінімізації ризиків у разі отримання Україною американських РСЗВ".

Також, додав Пєсков, США постачанням зброї цілеспрямовано та старанно "підливають масло у вогонь того, що відбувається в Україні".

Читайте: Росія чекає, що Україна прийме її вимоги та змириться з окупацією своїх територій: "Треба визнавати ситуацію де-факто", - Пєсков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+63
Війна прийде на вашу територію, гнида ти московська.
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01.06.2022 13:42
+46
a kovo eto *** chomu vi tam verite ?
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01.06.2022 13:41
+44
і правильно роблять. я теж не вірю 😁
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01.06.2022 13:41
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це риже вусате чмо робить свої висновки во благо *****, у нас свої плани і завдання незалежно від думки цього таракана, які ми виконаємо
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01.06.2022 14:28 Відповісти
... і не вір, дурилка х...йловська, так що тєрєторію кацапстана точно поділять, а ти з х...йлом та ще з тисяча сповіжніков руzzкава міра висітимите на любімой вамі бєрьозє, вибери собі дєрєво з гармим видом на крємль.
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01.06.2022 14:30 Відповісти
Где ты был раньше письков, когда ********* напал на Украину, а теперь, что же, всё будут добивать очередной кровавый рейх. путлер капут.
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01.06.2022 14:31 Відповісти
І не треба, щоб ви вірили. Треба, щоб США вірили і дали ту зброю.
А вам треба затямити, що війни без бавовни у ваших мухосранськах не буває
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01.06.2022 14:38 Відповісти
- И не только это! И в сортире "мочить" будем!

От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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01.06.2022 14:40 Відповісти
мордор повинен бути знищений!!!!!!!!!!!!!
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01.06.2022 14:40 Відповісти
Зеленський , судячи з усього , це поки що не розуміє .
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01.06.2022 16:53 Відповісти
Якось пох@й...
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01.06.2022 14:44 Відповісти
Дехто теж не вірив що раша нападе на Україну нравітца не нравітца терпі моя....
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01.06.2022 14:45 Відповісти
і правильно роблять, що не вірять

бо:

1. зєлєбобик є мудозвоном

2. вїбемо ОБОВ'ЯЗКОВО, навіть не сумнівайтеся, краще починайте копати нори на московії
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01.06.2022 14:46 Відповісти
Да насрать на вас хйлянских пид#р#сов куда вы мрази верите, а куда нет. Будем вас ипашить из чего только сможем, если у бубочки кишка тонка.
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01.06.2022 14:53 Відповісти
А нам по х*й вериш ты письков или нет.
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01.06.2022 14:56 Відповісти
Це вобщє нікого не їбе кому ви там вірите
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01.06.2022 15:08 Відповісти
Писюн, мы не будем атаковать выгребную яму-404! Просто у нас будет контрспецоперация, по уничтожению "антикважыздоф", с фашисткими наградными ленточками и власовскими тряпками. Ещё пора ордынскую курицу мутанта, или пожарить, или закопать! Монголы, думаю простят. Не более, так что не нервничай...
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01.06.2022 15:32 Відповісти
Ну не будем же мы вручную яму ращке копать.
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01.06.2022 15:36 Відповісти
так беги в сартир, а то не успеешь
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01.06.2022 15:38 Відповісти
Ну удивил! Я тоже не верю....
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01.06.2022 15:38 Відповісти
Кхе-кхе... ПНХ, Фома неверующий
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01.06.2022 15:42 Відповісти
Этот гавнохлёб может когда -нибудь сказать , что-то толковое!!!?
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01.06.2022 15:48 Відповісти
Песок, неужели ты думаешь, что мы верим всем твоим словам? Да там нет и грамма правды в том, что ты излагаешь. Брехло и трепло, ты самое настоящее.
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01.06.2022 16:09 Відповісти
Конрразвєччік должен знать всігда, каг нікто другой, шо вєріть в наше врєм'я нізя нікому. Порой даже самому сібє...
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01.06.2022 16:18 Відповісти
Як що не будемо атакувати неодмінно програємо - доведено історично .
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01.06.2022 16:34 Відповісти
Как там ? Нравится не нравится....
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01.06.2022 16:44 Відповісти
Ой как бы хотелось, чтобы орки, наконец то почувствовали как оно. А мы бы сказали, что это вы сами бомбите свои города.
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01.06.2022 16:57 Відповісти
Правильно не вірить.
Оберемо іншу владу - будемо вас нищити. Під корінь.
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01.06.2022 17:03 Відповісти
Украина вам верила когда вы говорили что не нападете так и вы должны верить Украине.
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01.06.2022 17:19 Відповісти
Песков, мой тебе совет - не верь!
Никому не верь: ни Украине, ни путлеру-*****,
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01.06.2022 17:51 Відповісти
а якщо росія нас атакує своїми ракетами, то чому ми не маємо права її теж атакувати ракетами?
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01.06.2022 21:04 Відповісти
Не " не вірю" а надо федя надо. Око за око!
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01.06.2022 21:56 Відповісти
Нічого не можу зрозуміти,виходить,що гра в одні ворота,те що вони гатять по містах України---це нормально,а по їх містах---ТАБУ!!!! ХВОРІ НА ВСЮ ГОЛОВУ!!!!
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01.06.2022 23:29 Відповісти
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