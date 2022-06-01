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Не віримо словам Зеленського про те, що Україна не атакуватиме РФ американськими РСЗВ, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Кремль не вірить заявам президента Володимира Зеленського про те, що Київ не збирається атакувати територію РФ за допомогою американських РСЗВ
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
За його словами, військові РФ вживають усіх заходів для "мінімізації ризиків у разі отримання Україною американських РСЗВ".
Також, додав Пєсков, США постачанням зброї цілеспрямовано та старанно "підливають масло у вогонь того, що відбувається в Україні".
Топ коментарі
+63 andriy trofimov
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+46 nav svargi
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+44 Werner Stauffacher
показати весь коментар01.06.2022 13:41
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А вам треба затямити, що війни без бавовни у ваших мухосранськах не буває
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
бо:
1. зєлєбобик є мудозвоном
2. вїбемо ОБОВ'ЯЗКОВО, навіть не сумнівайтеся, краще починайте копати нори на московії
Оберемо іншу владу - будемо вас нищити. Під корінь.
Никому не верь: ни Украине, ни путлеру-*****,