Не віримо словам Зеленського про те, що Україна не атакуватиме РФ американськими РСЗВ, - Пєсков

Кремль не вірить заявам президента Володимира Зеленського про те, що Київ не збирається атакувати територію РФ за допомогою американських РСЗВ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, військові РФ вживають усіх заходів для "мінімізації ризиків у разі отримання Україною американських РСЗВ".

Також, додав Пєсков, США постачанням зброї цілеспрямовано та старанно "підливають масло у вогонь того, що відбувається в Україні".

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