Херсонщину й Запорізьку область приєднають до РФ протягом року, - член Ради Федерації РФ Цеков
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Референдуми про приєднання до Росії окупованого Донбасу, Херсонської та Запорізької областей можуть відбутися до кінця року.
Про це заявив так званий сенатор Ради Федерації від окупованого Криму Сергій Цеков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"Абсолютно погоджуюся, що ці регіони мають бути з Росією. Думаю, все може статися у значно більших (ніж Донбас, Херсонська та Запорізька області. - Р￼ед.) розмірах. Я думаю, що всі території, які контролює Росія, мають дуже великі шанси возз'єднатися з РФ. Це російські території", - сказав він.
Цеков зазначив, що "референдуми" щодо приєднання до РФ окупованих територій можуть провести дуже швидко, протягом року.
Цеков також вважає, що Херсон, Запоріжжя та Донбас самі зможуть забезпечити своє відновлення, оскільки "це регіони бюджетоутворюючі, регіони-донори", з яких нібито "все висмоктувала Західна Україна".
Сергій Цеков - колаборант, колишній український, а тепер російський політик, сенатор. Перший член Ради Федерації РФ від окупаційної влади Криму з 24 вересня 2014 року.
Будь ласка, зачекайте...
- чтобы голова не шаталась!
Поки українці між собою будуть чубатися чий пан краще..
Історія повторюється завжди
це як з санкціями якщо почне війну, війна йде а санкцї шось не дуже
Вірю в ЗСУ та кожного, хто на фронтіі в тилу кує перемогу, не вірю тим, хто солодко стелить.
Слава Україні!
Впрочем, с той политотой, что творится в Украине, не удивлюсь, если кацапы пройдут парадом по Запорожью. Пока решали воины, Украина двигалась вперед, освобождались территории, наносились удары вглубь свинарника. но стало чуть полегче и в Киев снова слетелась вся политотская звиздобратия, сверкавшая пятками 24 и все стало возвращаться на круги своя.
Кожного разу з'являвся черговий зеленський. " (с)
Дякуємо "мудрому нАріду" й зеленій шоблі.
Бурні оплески, переходячі в овації!!!
борютьсяза територіальну цілістність донецька і луганська?
Облізете, мокшани. Все повернете, з репараціями, влючно і за ордло, і за крим.
Вважайте, що поновлено міжнародний позов за анексію, відкликаний
невідомаким, пів року тому.
1. В области появляются местные повстанцы, купившие в военторге РЗСО и артиллерию.
2. Повстанцы занимают какую то территорию, и объявляют независимость.
3. Россия эту независимость признает.
4. Благодарные жители новой независимой территории проводят референдум с просьбой о присоединении к России.
5. Россия из благородства позволяет этой территории войти в состав РФ.
6. Какая там область рядом?
Где же здесь претензии на территорию Украины?
Видається мені, що південь України не так просто "про*бали", тут щось інше. Не в образу нікому скажу, що євреї достатньо підприємливі і в бізнесових справах успішні. Південь став частиною комерційної угоди, хто став в Україні вигодоздобувачем можливо дізнаємся, але не факт, але. точно не Порошенко.
Україна переможе!
*** вам в рот кацапьё ******.