Кордони Чернігівщини готові до повторного наступу РФ краще, ніж 24 лютого, - голова ОВА Чаус
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Чернігівська область готова до повторного наступу військ Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.
"Область готова до оборони, якщо розпочнеться друга серія активних військових дій на Чернігівщині. Кордони наші готові. І готові краще, ніж 24 лютого", – наголосив він.
За словами Чауса, скупчення російських військ, яке "спостерігається вздовж усієї ділянки кордону" (і з Росією, і Білоруссю) на сьогодні "не критичне". Однак, як додає голова ОВА, область постійно обстрілюють.
"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини і постійно пересувається по річці Дніпро, тобто тримає нас у тонусі", – пояснив Чаус.
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Роблю висновок що 24 лютого взагалі були не готові, щоб не нагнітати паніку.
Предъявите фото/видео этой вашей "готовности". Но вы этого не сделаете, т.к. ваши сооружения из "говна и палок" вы прикроете стандартными мантрами о "военной тайне". А потом мы получаем Херсон, Мелитополь, Мариуполь и т.д.
Не надо нам показывать ГДЕ укрепрайоны, не надо нам показывать какая там техника и л/с (т.е. то, что реально может составлять "военную тайну") Покажите КАК это сделано и сделано ли вообще.
його команди.
Стосовно Херсона, Мелітополя, Маріуполя, то було все сплановано. Тим більше за твердженням завгоспа, Ху*ло сказав. що "про*оби" зараховані і їх врахує на майбутніх перемовинах з нашим президентом чи з Арахамією, хоча яка різниця.
проте за такий рапорт треба відривати яя тамтому голові-ова