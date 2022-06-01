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Кордони Чернігівщини готові до повторного наступу РФ краще, ніж 24 лютого, - голова ОВА Чаус

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кордон

Чернігівська область готова до повторного наступу військ Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

"Область готова до оборони, якщо розпочнеться друга серія активних військових дій на Чернігівщині. Кордони наші готові. І готові краще, ніж 24 лютого", – наголосив він.

За словами Чауса, скупчення російських військ, яке "спостерігається вздовж усієї ділянки кордону" (і з Росією, і Білоруссю) на сьогодні "не критичне". Однак, як додає голова ОВА, область постійно обстрілюють.

"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини і постійно пересувається по річці Дніпро, тобто тримає нас у тонусі", – пояснив Чаус.

Також читайте: З території РФ продовжуються обстріли прикордонних населених пунктів на Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Кордони наші готові. І готові краще, ніж 24 лютого", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3345267

Роблю висновок що 24 лютого взагалі були не готові, щоб не нагнітати паніку.
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01.06.2022 14:09
+7
Ок. а чё 24го были не готовы?
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01.06.2022 14:05
+5
Знаєте в чому парадокс ! ? Наш головнокомандуючий не данє наказу подавляти вогонь у відповідь тому орки і тримають у тонусі всі наші війська на кордоні рф -це абсурд і думаю військові розуміють це після оос і ато що чим довше не відповідати або навіть краще завдавати упереджувального вогню то гірше буде. Бо орки розуміють тільки силу вогню. Тому по всій межуючій тер. з рф зводяться лінії оборони але ще ефективнішим потрібно відповідати і знищувати навіть на їхній території-це думка багатьох військових експертів і я за це.
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01.06.2022 14:11
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А если бы в каждой хате \ квартире, стояла бутылка метилового спирта - война закончилась бы за один вечер. Я яйценюку писал это еще в 2014м - загоните вы падлы пару фур метанало на домбасс...
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01.06.2022 14:02 Відповісти
Знаєте в чому парадокс ! ? Наш головнокомандуючий не данє наказу подавляти вогонь у відповідь тому орки і тримають у тонусі всі наші війська на кордоні рф -це абсурд і думаю військові розуміють це після оос і ато що чим довше не відповідати або навіть краще завдавати упереджувального вогню то гірше буде. Бо орки розуміють тільки силу вогню. Тому по всій межуючій тер. з рф зводяться лінії оборони але ще ефективнішим потрібно відповідати і знищувати навіть на їхній території-це думка багатьох військових експертів і я за це.
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01.06.2022 14:11 Відповісти
Зато я знаю что держит кацапов в тонусе: стакан водки и сигарета, и если б этим стаканом был стакан метилового спирта тонус был бы еще лучше. но им жванецкая конвекция не позволяет...
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01.06.2022 14:26 Відповісти
А Зеленському що писали? Треба було запропонувати транслювати кругоодобово на ТБпомийці "Дом" кінолайно від шапіто-95, сєпари б відразу б здалися)
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01.06.2022 14:14 Відповісти
Дякую.заспокоїв.
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01.06.2022 14:05 Відповісти
Ок. а чё 24го были не готовы?
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01.06.2022 14:05 Відповісти
Дак ще ж не сказали на скільки краще
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01.06.2022 14:17 Відповісти
тоже били гатови, але тримали в секреті
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01.06.2022 14:19 Відповісти
Да ви шо війни не буде,краще шашличкі! І поржать.
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01.06.2022 15:23 Відповісти
Кордони наші готові. І готові краще, ніж 24 лютого", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3345267

Роблю висновок що 24 лютого взагалі були не готові, щоб не нагнітати паніку.
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01.06.2022 14:09 Відповісти
Добре,що готові!? Бо повторний наступ буде
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01.06.2022 14:12 Відповісти
Нет веры ни единому слову назначенцам Зеленского.
Предъявите фото/видео этой вашей "готовности". Но вы этого не сделаете, т.к. ваши сооружения из "говна и палок" вы прикроете стандартными мантрами о "военной тайне". А потом мы получаем Херсон, Мелитополь, Мариуполь и т.д.
Не надо нам показывать ГДЕ укрепрайоны, не надо нам показывать какая там техника и л/с (т.е. то, что реально может составлять "военную тайну") Покажите КАК это сделано и сделано ли вообще.
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01.06.2022 14:17 Відповісти
Все, що заявляють на бенямарафоні є чиста правда і не вимагає жодних доказів. Якщо хтось має сумніви і вимагає підтверджень, той порохобот, працює на Росію і виступає проти президента і
його команди.
Стосовно Херсона, Мелітополя, Маріуполя, то було все сплановано. Тим більше за твердженням завгоспа, Ху*ло сказав. що "про*оби" зараховані і їх врахує на майбутніх перемовинах з нашим президентом чи з Арахамією, хоча яка різниця.
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01.06.2022 14:32 Відповісти
Готовим до наступу? Сміливо сказано.
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01.06.2022 14:17 Відповісти
кордони повині здержувати тер оборона, зсу потрібно срочно перекідати на херсонський напрямок на оленівку спасати азовців спец операція війська де ,де удари по зміїнному його можно дістати з берега градами але вже зелені здали зміїний мабудь попросили
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01.06.2022 14:33 Відповісти
оскільки гірше (ніж 24 лютого) не може бути за визначенням, то все решта - краще, авжеж

проте за такий рапорт треба відривати яя тамтому голові-ова
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01.06.2022 14:42 Відповісти
Кордони мають бути готові не "краще", а "набагато краще".Різниця є.
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01.06.2022 16:32 Відповісти
 
 