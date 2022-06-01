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РФ готує "суд" над "азовцями" за участю депортованих українців, - Центр стратегічних комунікацій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

Російські окупанти планують "суд" над бійцями полку "Азов".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім акордом "денацифікації" України рф планує так званий суд над бійцями "Азова". Ватажок "ДНР" Пушилін пообіцяв, що трибунал над ними буде "міжнародним". "Л/ДНР" на даний час визнали лише Росія і таки ж ніким не визнані Південна Осетія та Абхазія. Що Пушилін називає "міжнародним трибуналом" не зрозуміло навіть самій Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього разу у ролі свідків та жертв можуть виступати реальні люди.

"Навіть, ті кого ми знали. Це українці, насильно вивезені до рф. Насправді, російські слідчі керуються принципом "зізнання - цариця доказів". Зараз у розпорядженні окупанта достатньо людського матеріалу з України для відбору і відповідної обробки тих, хто буде "свідчити" і "зізнаватись". Не важко уявити, за яких обставин ці "свідчення" з’являтимуться", - підсумували у Центрі стратегічних комунікацій.

Читайте: Рідні захисників Маріуполя створять Раду дружин та матерів військових

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Отлично! Выход прост, как инфузория. Делаем ровно точно такой же суд над российскими военнопленными. И из этого суда делаем точно такое же шоу. 1) Вот, полковник РосГвардии подписывает капитуляцию, как в Берлине 45го. 2) вот поникшие солдаты слушают проклятия каких то бабулек. 3) а на этом кадре судья спрашивает: "Так ты сам убивал, или это все виноват фюрер?" Солдат говорит: "это фюрер, он давал приказ". И т.д. и т.д. и т.д.
Ну а в конце приговор, показательное пожизненное! Шоу удалось с обеих сторон, теперь давайте по обмену договариватся
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01.06.2022 14:29
+9
Така вона евакуація від Зеленського та його команди. Прямо до рук терористів, які організовують фейковий суд.
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01.06.2022 14:44
+8
Шкода, що чекає на захисників Маріуполя, ще б хотілось знати, хто допустив цей котел, що Марік раптово був оточений з усіх сторін і досить швидко.
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01.06.2022 14:38
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Тихше,тихше. Маляр сказала,що це секретна інформація.
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01.06.2022 14:25 Відповісти
Це взагалі інформаційний шум, а не інформація.
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01.06.2022 14:27 Відповісти
У кацапии пена со всех щелей и припадки, когда шото "идед не по плану Куйла" (как было с киевом за три дня и западным оружием). Огласку прикрыли, а дело обмена определенно не слито. Смотрите на действия переговорных групп - кацапы на самом деле боятся. Постоянно снимают репортажи, вызывают на допросы. Совсем не похоже на последне слово перед расстрелом. Там полные штаны ибо тупых иванов переиграли наши переговорщики)))
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01.06.2022 15:25 Відповісти
какие они украинцы? у них родина кацапия, а не батькiвщина, и корни кацапские завезенные залетные
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01.06.2022 14:26 Відповісти
Фашисты будут делать свой Нюрнберг.
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01.06.2022 14:28 Відповісти
Отлично! Выход прост, как инфузория. Делаем ровно точно такой же суд над российскими военнопленными. И из этого суда делаем точно такое же шоу. 1) Вот, полковник РосГвардии подписывает капитуляцию, как в Берлине 45го. 2) вот поникшие солдаты слушают проклятия каких то бабулек. 3) а на этом кадре судья спрашивает: "Так ты сам убивал, или это все виноват фюрер?" Солдат говорит: "это фюрер, он давал приказ". И т.д. и т.д. и т.д.
Ну а в конце приговор, показательное пожизненное! Шоу удалось с обеих сторон, теперь давайте по обмену договариватся
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01.06.2022 14:29 Відповісти


гулять, так гулять
нам потрібна "картинка" для рашки, а кацапи розуміють тільки вищеопісанноє
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01.06.2022 14:35 Відповісти
Если не под дулом автомата то под током скажеш что надиктуют. А если и это не поможет будут пытать родных-близких на твоих глазах. И тогда и гимн р. ф. Споеш и скажеш что в Украине одни нацики
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01.06.2022 14:31 Відповісти
ось так, як ІГІЛ ?
для світої думки думки це буде "бонусом" до Бучі
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01.06.2022 14:38 Відповісти
Шкода, що чекає на захисників Маріуполя, ще б хотілось знати, хто допустив цей котел, що Марік раптово був оточений з усіх сторін і досить швидко.
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01.06.2022 14:38 Відповісти
Така вона евакуація від Зеленського та його команди. Прямо до рук терористів, які організовують фейковий суд.
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01.06.2022 14:44 Відповісти
Какой интересный план операции по эвакуации.
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01.06.2022 14:50 Відповісти
суд терористів - це щось нове..
чи не через такий зальот влади, віддавши, під "чесноє благородноє слово" незрозуміло кого, захисників Маріуполя прямо в нелегітимний суд, влада вже звільнила призначеного нею стрєлочніком Дєнісову?
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01.06.2022 15:07 Відповісти
"зе " продав захисників України ворогові під суд .
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01.06.2022 15:10 Відповісти
Весь вопрос только в том, за сколько он их продал ...
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01.06.2022 16:29 Відповісти
Если, не дай бог, Азовцев стратят или захотят сгноить в тюрьме, зеленскому и его ЗЕкодлу это пойдёт в карму. А Карма - та ещё ....
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01.06.2022 16:17 Відповісти
В них вже не було чим воювати!!! Що їм залишалось робити? Ножами йти на ворога? Чи вмерти з голоду? Воювали допоки могли.
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09.08.2022 01:10 Відповісти
Можливо Порошенко щось краще вигадав? Дякуйте за все Порошенку який до цего довів. Якби не Зеленський і Віра нашого народу в Перемогу вже б давно під кацапами ходили!
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09.08.2022 01:13 Відповісти
Свидетелями будет мариупольская вата, за обещание денег они расскажут, как азовцы их распинали в трусиках, вливали им в писи пенобетон и стекловату, летали на самолётах и оттуда улыбались. (Основано на бреднях донецкой ваты).
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01.06.2022 17:02 Відповісти
Российские кафиры планируют......
Кафи́р, другое произношение кяфи́р, или гяу́р - понятие в исламе для обозначения человека, совершающего куфр.
Юрий Евгеньевич вы чё???? К чему это? Может новость украдена с "Кавказ Центр"?
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01.06.2022 17:46 Відповісти
 
 