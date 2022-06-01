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Німеччина (4521) Нідерланди (1115) тероризм (2785) Фінляндія (763) Франція (1969) Швеція (650) Ердоган (754)

Ердоган звинуватив у підтримці тероризму, крім Фінляндії та Швеції, ще три країни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ердоган

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не лише Швеція та Фінляндія підтримують терористичні організації. Це також роблять у Німеччині, Франції та Нідерландах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Ердоган вкотре виступив проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО, оскільки ті "підтримують терористичні організації Робочої партії Курдистану та її відгалуження".

"Вони (Фінляндія та Швеція, - ред.) захищають ці терористичні організації разом із поліціями Німеччини, Франції та Нідерландів. Вони марширують із плакатами, на яких зображені ватажки терористичних організацій. Нам поки що не надали жодного конкретного документа, який гарантував би протилежне. Тож ті, хто передає терористичній організації зброю і техніку, заслуговують на звання терористичної, а не правової держави", - заявив Ердоган.

Читайте також: Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, бо вони - "притулок для терористичних організацій", - Ердоган
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Топ коментарі
+19
може рашу визнає терористами чи слабо
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01.06.2022 14:53
+17
І тут Таїпа панєсло...
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01.06.2022 14:49
+17
Все понятно,Эрдогана путин покусал как и Орбана.
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01.06.2022 14:51
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І тут Таїпа панєсло...
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01.06.2022 14:49 Відповісти
Его не понесло, он другой, он не такой как европейцы. Ну это что бы все знали как брать чурку в цивилизованное общество.
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01.06.2022 15:15 Відповісти
Завжди і усюди, у всі часи і віки в Україні всіх тупих і гальманутих називали "турками". І чого б то?
А в Галичині все гидке, заразне і мерзення називали "францою" а носіїв того - "француватими курвами"... І чого б то?
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01.06.2022 15:29 Відповісти
Евроидиоты превратили свой дом в прибежище для зверушек всех мастей, а теперь с удивлением смотрят, как им указывают как жить, с кем дружить, да и вообще часто указывают им их «место около параши». Эрдоган ни разу не вспомнил сколько зверушек содержит на социалке Европа, сколько турок прекрасно оккупировали Австрию.
Браво, Эрдоган! Так их! Все равно зажравшиеся уже переставили видеть мир, как он есть, и уничтожили будущее своих детей и внуков.
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01.06.2022 15:30 Відповісти
ха , всякую шваль набрали , теперь "вето" получают
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01.06.2022 15:59 Відповісти
Эрдоган (как диктатор) просто посмотрел на *****, увидел, что тому позволяется творить, что угодно, и сам пошел такой дорожкой. Сейчас все диктаторы мира начнут гнуть Европу под себя. Прецедент есть.
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01.06.2022 16:55 Відповісти
это называется евро толерантность. Вы ничего не понимаете в колбасных обрезках))
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01.06.2022 23:53 Відповісти
И тут Остапа понесло!!!
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01.06.2022 14:49 Відповісти
Все понятно,Эрдогана путин покусал как и Орбана.
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01.06.2022 14:51 Відповісти
може рашу визнає терористами чи слабо
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01.06.2022 14:53 Відповісти
Цей турецький придурок взагалі береги поплутав. Задовбали ці срані імперці.
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01.06.2022 14:53 Відповісти
красіво бункерний дід водить по губам європейцям, одягнувши на піструн ердогана
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01.06.2022 14:55 Відповісти
Ерд вважає себе самостійним,але з кожн кац хотєлкою посилює в оточенні кац. агентуру. Ой,що це турки перетворилися на кацапію??
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01.06.2022 15:09 Відповісти
умеет гад торговаться, нам бы в правительстве хоть на 10% такого политика
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01.06.2022 14:56 Відповісти
У Украиньі все правительство такое. Но одно дело, когда тьі несешь херню сидя в НАТО, на Босфоре, с большим ВВП и здоровенной современной армией, и совсем другое дело, когда вместо єтого всего - кукиш в кармане и видосики от "найвєльічнишого".
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01.06.2022 15:01 Відповісти
ты вапще ниачом, у нас торгуют себе в карман, а турок для страны
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01.06.2022 15:26 Відповісти
не идеализируйте турок. те еще крендели
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01.06.2022 15:36 Відповісти
тем не менее, с инфляция у них рекордная последние несколько лет
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01.06.2022 15:48 Відповісти
та все буде нормально. ви шо ніколи не торгувалися з турками?
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01.06.2022 14:56 Відповісти
а расисю не обвинил??? а чёйєто????
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01.06.2022 14:57 Відповісти
То стратегічні партнери ніззя.
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01.06.2022 15:07 Відповісти
Тож ті, хто пропускають через Босфор судна із зброєю і техніку країни- терориста Росії, для тероризму війни в Україні , купують в терористичної держави зброю і не накладають на неї санкції так ,як це робить весь цивілізований світ,пропускають судна терористичної рашистської держави із краденим в українського народу зерном , заслуговують на звання терористичної турецької держави,посібника російської терористичної держави , і підлягають негайному виключенні із членів НАТО ,адже вони є терористами , а не правовою державою"
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01.06.2022 14:58 Відповісти
Так ніззя бо байрактарів більше не дадуть)
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01.06.2022 15:16 Відповісти
А их дали,за деньги?
А деньги те дал Запад
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01.06.2022 15:25 Відповісти
Бгггг, всі навкруги підараси, а Реджеп - дʼАртаньян
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01.06.2022 14:58 Відповісти
вступ Фінляндії за прискореною процедурою не на часі. Процес може заняти роки або десятиріччя. Але двері відчинені
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01.06.2022 14:59 Відповісти
навіщо ти на фінів женеш, Їх бабєнція прем'єр нічого страшного не сказала, вони і самі можуть відбитись від русні, як в свій час відбились, а Українці в рабстві, не відбились УПА від москалів
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01.06.2022 15:05 Відповісти
они не отбились
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01.06.2022 18:19 Відповісти
хрен бы сейчас они сами отбились....
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01.06.2022 23:55 Відповісти
Так Ердоган сам же поддерживает росийских террористов.
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01.06.2022 15:00 Відповісти
так выйди из нато
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01.06.2022 15:01 Відповісти
Ердоган, ты думаешь если ********* победит, то на курортах Турции станет больше туристов с параши, туристов будет ровно столько, как и при совке.
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01.06.2022 15:02 Відповісти
Тож ті, хто передає терористичній організації зброю і техніку, заслуговують на звання терористичної, а не правової держави

Ти ж диви, який розумник. А твоя рашка, яку ти публічно досі називаєш "другом Туреччини" майже 10 років поставляє зброю і техніку терористичним "лднр". Давай назви рашку терористичної державою тоді
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01.06.2022 15:05 Відповісти
Реджик, давай всех обвини в поддержке терроризма и начинай уже смело резать головы курдам, ну как положено в 21 веке, цивилизованной стране, претендующей на центр мирового туризма, еще и члене НАТО.
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01.06.2022 15:08 Відповісти
в них курди, те ж саме що ми для русні, якщо ти не зрозумів, 40 мільонів проблем для імперії
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01.06.2022 15:14 Відповісти
ЕГО ПУТИН ЗАРАЗИЛ !)
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01.06.2022 15:16 Відповісти
По ходу конкретно Туреччина лаве зніме цього року з русотурісто.
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01.06.2022 15:16 Відповісти
Голодранцы турецкие уже 3 месяца чего там намереваются Украине помочь,ни помогли ни на копейку.
И эти оборванцы,живущие в деревнях
даже без водопровода и электричества
просились в ЕС?
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01.06.2022 15:24 Відповісти
Всі диктатори рано чи пізно вкусять.
Турки натхненно дивляться на рашку , дивляться на Європу і мріють і собі відхопити ласий шмат пирога.
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01.06.2022 15:28 Відповісти
Эрдоган кинул чёрную метку сцыкунам )
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01.06.2022 15:39 Відповісти
Туреччина свого часу з благословіння Британії позбавила курдів їх етнічної території оголосивши їх землі "турецькими". Коли курди почали за свої історичні землі боротись турки оголосили їх терористами. Так само як робить сьогодні *****... Так що у турків свої "імперські амбіції". І плювати що їх всього лише 86 мільйонів - членство в НАТО їм дали абсолютно "на халяву" з метою замкнути в Чорному морі флот СРСР і перетворити Чорне море на внутрішнє солоне озеро під контролем НАТО. Завдяки НАТО було проведено ряд косметичних реформ і Туреччина отримала доступ до деяких ******** технологій і її формально вважають "******** країною". Але ... європейці категорично відмовляють в членстві ЄС оскільки існує безліч проблем в галузі Прав людини і з точки зору європейських цінностей турки були, є і поки що залишаються авторитарною, мусульманською державою (діють закони шаріата) з первісними зачатками демократії. Як відомо, середній IQ мусульманина 85, що на 15 балів нижче середнього в європейців а американців і на 5 одиниць менше від граничного рівня розумового розвитку (нижче 90 це те що називається "дурень"). Це повязано саме з релігійним вихованням з раннього дитинства коли дитина має вивчити і засвоїти сотні "табу" порушення яких на думку мусульман ображає Аллаха. Наприклад, потрібно ретельно слідкувати за використанням лівої руки яка вважається "нечистою" - нею можна підтирати зад але недай боже доторкнутися до Корана або взяти нею щось з того що вважається "чистим". Дитину постійно карають і замість розвитку особистості відбувається гальмування і фіксація на ритуальних процедурах релігійної поведінки...
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01.06.2022 15:43 Відповісти
В лице перечисленных европейских стран он видит террористов, в лице росеи и путлера в упор не видит.
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01.06.2022 15:52 Відповісти
Диктатор диктатору глаз не віклюет. Лукашенко и Зеля тоже туда.
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01.06.2022 16:03 Відповісти
Можжет Эрдогану подарить обратно всех нелегальных беженцев/мигрантов из Африки и Азии которые ездили в Европу через Турцию. Пусть он там сам с ними разбирается.
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01.06.2022 15:54 Відповісти
Там вистарчить етнічних турків повернути... для чого ще емігрантів тривожити)
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01.06.2022 16:02 Відповісти
Туреччину треба виганяти з НАТО.
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01.06.2022 15:56 Відповісти
А вот тут нельзя не согласится с Эрдоганом, глядя как флиртуют эти страны с террористом путиным!
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01.06.2022 16:06 Відповісти
А сам при этом поддерживает террористическую организацию Росийская Федерация!
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01.06.2022 16:16 Відповісти
Эрдогану пупин отдал Азербайджан со всем Карабахом взамен на кое какую помощь, которую мы и наблюдаем.
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01.06.2022 16:22 Відповісти
Нах турков из НАТО, раз не доходит, то пусть с рашой якшается как им и хочется. Турция не ввела никаких санкций против россии и даже наоборот помогает их обходить. Что касается Байрактаров, то американские беспилотники как минимум не хуже и притом на шару, а не как у турков за миллионы долларов.
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01.06.2022 16:31 Відповісти
Він (Ердоган) оголосив нову військову операцію,по створеню 30+км зони безпеки.
Цікаво,а чому він сам не хоче,згідно своїх порад, вирішити це питаня дипломатією та перемовинами?
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01.06.2022 16:41 Відповісти
Всё в порядке вещей. У каждого склонного к диктату правителя всегда находятся, или имеются в запасе свои лично назначенные "террористы" и "пятая колонна".
Зато "борьба" с ними почти всегда "чревата" для правителя какими-то преференциями.
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01.06.2022 17:17 Відповісти
Мабуть , Ердогану , прийдеться розпрощатися з НАТО , так як вусатий
розійшовся не на жарт !

А кремлівські ублюдки радіють з цього приводу і обіцяють побільше
своїх туристів послати на цей сезон !
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01.06.2022 17:36 Відповісти
Тобто Україна в ЄС і НАТО їм не підходить, а Туреччина - підходить?
Ну-ну...
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01.06.2022 17:54 Відповісти
пора викидати турцію з нато.

навіщо там азіатська країна.
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01.06.2022 20:59 Відповісти
 
 