Ердоган звинуватив у підтримці тероризму, крім Фінляндії та Швеції, ще три країни
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не лише Швеція та Фінляндія підтримують терористичні організації. Це також роблять у Німеччині, Франції та Нідерландах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
Ердоган вкотре виступив проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО, оскільки ті "підтримують терористичні організації Робочої партії Курдистану та її відгалуження".
"Вони (Фінляндія та Швеція, - ред.) захищають ці терористичні організації разом із поліціями Німеччини, Франції та Нідерландів. Вони марширують із плакатами, на яких зображені ватажки терористичних організацій. Нам поки що не надали жодного конкретного документа, який гарантував би протилежне. Тож ті, хто передає терористичній організації зброю і техніку, заслуговують на звання терористичної, а не правової держави", - заявив Ердоган.
Будь ласка, зачекайте...
А в Галичині все гидке, заразне і мерзення називали "францою" а носіїв того - "француватими курвами"... І чого б то?
Браво, Эрдоган! Так их! Все равно зажравшиеся уже переставили видеть мир, как он есть, и уничтожили будущее своих детей и внуков.
А деньги те дал Запад
Ти ж диви, який розумник. А твоя рашка, яку ти публічно досі називаєш "другом Туреччини" майже 10 років поставляє зброю і техніку терористичним "лднр". Давай назви рашку терористичної державою тоді
И эти оборванцы,живущие в деревнях
даже без водопровода и электричества
просились в ЕС?
Турки натхненно дивляться на рашку , дивляться на Європу і мріють і собі відхопити ласий шмат пирога.
Цікаво,а чому він сам не хоче,згідно своїх порад, вирішити це питаня дипломатією та перемовинами?
Зато "борьба" с ними почти всегда "чревата" для правителя какими-то преференциями.
розійшовся не на жарт !
А кремлівські ублюдки радіють з цього приводу і обіцяють побільше
своїх туристів послати на цей сезон !
Ну-ну...
навіщо там азіатська країна.