Польща буде економічним хабом для України, намагатимемося допомогти вже сьогодні, - Моравецький

Польща розгортає активну співпрацю з Україною у військовій сфері.

Про це у селищі Бородянка під час брифінгу в рамках церемонії відкриття модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб заявив у середу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польща буде економічним хабом для незалежної України, ми намагатимемося допомогти вже сьогодні", - наголосив Моравецький.

Прем'єр зазначив, що ЄС попросив Польщу допомогти у транспортуванні сільськогосподарської продукції з України за кордон.

Читайте також: Польща запропонує спецзаходи щодо країн ЄС, які отримають винятки з нафтового ембарго проти РФ

"Польщу про це попросили, і я сказав, якими є наші умови. Ми отримуємо для цього кошти від ЄС, аби збільшити пропускну здатність і покращити інфраструктуру, що дозволить експортувати зерно і товари з України на Близький Схід, до Африки та інших країн", - додав він.

Моравецький зауважив, що вивезення з України близько 50 млн тонy збіжжя до країн Близького Сходу та Африки, без якого там може виникнути серйозна продовольча криза, було другим головним питанням під час засідання Євроради 30-31 травня у Брюсселі. Першим питанням була війна Росії проти України.

За словами Моравецького, зараз готується кілька угод між польськими та українськими міністерствами, які, з одного боку, допоможуть Україні, а з іншого - дадуть економічний імпульс для Польщі.

"Це угоди, які стосуються експорту українського збіжжя",- додав польський прем’єр.

Він повідомив, що його країна також розгортає активну співпрацю з Україною у військовій сфері.

Читайте: Захід хотів би повного усунення Путіна від влади в РФ, - Моравецький