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Польща буде економічним хабом для України, намагатимемося допомогти вже сьогодні, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

моравецький

Польща розгортає активну співпрацю з Україною у військовій сфері.

Про це у селищі Бородянка під час брифінгу в рамках церемонії відкриття модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб заявив у середу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польща буде економічним хабом для незалежної України, ми намагатимемося допомогти вже сьогодні", - наголосив Моравецький.

Прем'єр зазначив, що ЄС попросив Польщу допомогти у транспортуванні сільськогосподарської продукції з України за кордон.

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"Польщу про це попросили, і я сказав, якими є наші умови. Ми отримуємо для цього кошти від ЄС, аби збільшити пропускну здатність і покращити інфраструктуру, що дозволить експортувати зерно і товари з України на Близький Схід, до Африки та інших країн", - додав він.

Моравецький зауважив, що вивезення з України близько 50 млн тонy збіжжя до країн Близького Сходу та Африки, без якого там може виникнути серйозна продовольча криза, було другим головним питанням під час засідання Євроради 30-31 травня у Брюсселі. Першим питанням була війна Росії проти України.

За словами Моравецького, зараз готується кілька угод між польськими та українськими міністерствами, які, з одного боку, допоможуть Україні, а з іншого - дадуть економічний імпульс для Польщі.

"Це угоди, які стосуються експорту українського збіжжя",- додав польський прем’єр.

Він повідомив, що його країна також розгортає активну співпрацю з Україною у військовій сфері.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ну почему одни соседи нормальные, а другие кончиные ********, мрази и ************ ************? Так и в подъезде в принципе люди живут... у нас кстати по закону с ******** соседом ничего сделать нельзя. токо череп проломить где камер нету. так и с кацапами
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01.06.2022 15:28 Відповісти
В той же Польше если сосед себе плохо ведет - вызываешь полицию, и если это ******* хамло будет быковать - отправится на кичу. А у нас всем все пох. Может от того так херово и живем?
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01.06.2022 15:31 Відповісти
Тому що Польща першим ділом з себе вичавила совок, а ми бєрєжно і трєпєтно хранім наслєдіє дєдов!
Тому що в Польщі поляки кацапів ненавидять до красних баночок в очах, а для нас вони мишебратья - навіть зараз, коли мишебратья зруйнували пів України, для цілої купи жителів України (не можу назвати саме цих осіб українцями, вибачте) вони залишаються братьями...
Тому що в Польщі полякам не какаяразница.
Поляки не голосують чтоби жрать, ржать, срать.
Для поляків Польща - це не набір територій.
Польща не гатова давать са всєх старон как нємєцкая порнозвєзда.
Польський президент не "вам нічєво нє должен".
Польський президент не робить з половини свого народу персональних антагоністів.
Польський уряд - це професіонали відповідних напрямків, а не ******* на голову довбойоби, тупіших за яких світ не бачив.
Поляки горді тим, що вони поляки, а не живуть, думаючи, що вони якісь недолюди убогі.
Продовжувати?
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01.06.2022 16:25 Відповісти
Как это бесценно. Вот что означает братский народ. Война закончится, а память о Польской помощи останется навеки!
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01.06.2022 16:42 Відповісти
 
 