Ворог обладнує на Херсонщині другу і третю лінії оборони, - Міноборони
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Війська РФ на Херсонщині обладнують другу і третю лінії оборони, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На Херсонщині противник зараз намагається утримувати зайняті рубежі, зокрема, за нашою інформацією, він уже обладнує другу і третю лінії оборони. Є частковий успіх на Херсонщині, якого нам вдалося досягти окремими успішними контрнаступальними діями певних підрозділів Збройних сил України", - сказав Мотузяник.
Він додав, що РФ здійснює інженерне обладнання позицій, збільшує вогневі спроможності військ на слобожанському напрямку, знімає зі збереження озброєння, а також уводить резерви з території Росії.
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так як під Києвом, бліндажами із гівна та палок ?
ДОТ Горчак
людей цими обіцянцами цяцянками просто годують щоб потім сказати ну ви ж вже звикли, нащо класти тисячі життів і іншу локшину на вуха
а то сидят как ни в чем не бывало в своих кабинетов и ещё интервью раздают налево и право
Скільки ще звертати увагу , що Інтерфакс-Україна - це дочка россійского Інтерфаксу і брати з нього інфу недоречно ⁉️⁉️