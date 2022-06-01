Ворог обладнує на Херсонщині другу і третю лінії оборони, - Міноборони

Війська РФ на Херсонщині обладнують другу і третю лінії оборони, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На Херсонщині противник зараз намагається утримувати зайняті рубежі, зокрема, за нашою інформацією, він уже обладнує другу і третю лінії оборони. Є частковий успіх на Херсонщині, якого нам вдалося досягти окремими успішними контрнаступальними діями певних підрозділів Збройних сил України", - сказав Мотузяник.

Він додав, що РФ здійснює інженерне обладнання позицій, збільшує вогневі спроможності військ на слобожанському напрямку, знімає зі збереження озброєння, а також уводить резерви з території Росії.

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