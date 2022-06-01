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Ворог обладнує на Херсонщині другу і третю лінії оборони, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,русня

Війська РФ на Херсонщині обладнують другу і третю лінії оборони, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На Херсонщині противник зараз намагається утримувати зайняті рубежі, зокрема, за нашою інформацією, він уже обладнує другу і третю лінії оборони. Є частковий успіх на Херсонщині, якого нам вдалося досягти окремими успішними контрнаступальними діями певних підрозділів Збройних сил України", - сказав Мотузяник.

Він додав, що РФ здійснює інженерне обладнання позицій, збільшує вогневі спроможності військ на слобожанському напрямку, знімає зі збереження озброєння, а також уводить резерви з території Росії.

Читайте: Херсонщину й Запорізьку область приєднають до РФ протягом року, - член Ради Федерації РФ Цеков

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
якщо ми в найближчий час не відвоємо своє. ми вже ніколи не відвоюємо, і не обманюйте себе. коли кацапи налагодять хоч якусь подобу життя там, а потім ще й офіційно анексують і включать в ядерну доктрину як і Крим...
людей цими обіцянцами цяцянками просто годують щоб потім сказати ну ви ж вже звикли, нащо класти тисячі життів і іншу локшину на вуха
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01.06.2022 15:47
+18
А ніхто й не обманюється - Я своїй дружині відразу сказав - Бог покарає і людей, і Україну, бо після стількох жертв Майдану та війни люди обрали головним символом країни скомороха. Кров'ю вмиємося і ганьбою
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01.06.2022 15:57
+17
То були не помилки, а договорняк із ворогом. Наша помилка зараз сидить на Банковій і пиляє відосики.
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01.06.2022 15:49
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нам некогда было
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01.06.2022 15:43 Відповісти
Из Буковели - сразу на шашлыки...
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01.06.2022 16:20 Відповісти
а як укріплюємо фронт ми ?

так як під Києвом, бліндажами із гівна та палок ?
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01.06.2022 15:44 Відповісти
ось таке складно поставити ?
ДОТ Горчак
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01.06.2022 15:54 Відповісти
Ну а шо? Вони там ще й пропишуться скоро. Хати відіжмуть,козу заведуть. А ви розповідайте далі про звільнення територій.
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01.06.2022 15:46 Відповісти
Канешно укріплює ви ж їх не трогаете,вони вільно почуваються як дома
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01.06.2022 15:46 Відповісти
Вважаєте, що аж "три лінії оборони" потрібні, саме тоді, коли тебе "ніхто не трогає"?
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01.06.2022 16:03 Відповісти
вы видели эти линии? А я видел их отсутствие. И отсутствие еще много чего. Ну да ладно это нужно видеть там жить что бы понимать.
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01.06.2022 17:55 Відповісти
Якщо їх ніхто не чіпає, то навіщо тоді три лінії оборони?
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01.06.2022 16:07 Відповісти
нету не линий оборон просто поверьте на слово тому кто недавно от туда выехал. Я теперь полностью уверен что Херсонскую обл. сливают на высшем уровне.
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01.06.2022 17:53 Відповісти
Читайте уважно, та постарайтесь, будь ласка, зрозуміти, про що саме Вам люди говорять: нам не потрібні ті лінії оборони, бо нам наступ потрібний. Кацапи обороняються, то ж і будують ті кляті лінії.
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01.06.2022 19:17 Відповісти
А Ви з передової телеграфуєте, Чижевський, чи тільки язиком в мережі воюєте?
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01.06.2022 16:58 Відповісти
Учитывает наши ошибки.
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01.06.2022 15:46 Відповісти
То були не помилки, а договорняк із ворогом. Наша помилка зараз сидить на Банковій і пиляє відосики.
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01.06.2022 15:49 Відповісти
Під керівництвом зрадників ми одержимо нищівну перемогу !
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01.06.2022 18:12 Відповісти
якщо ми в найближчий час не відвоємо своє. ми вже ніколи не відвоюємо, і не обманюйте себе. коли кацапи налагодять хоч якусь подобу життя там, а потім ще й офіційно анексують і включать в ядерну доктрину як і Крим...
людей цими обіцянцами цяцянками просто годують щоб потім сказати ну ви ж вже звикли, нащо класти тисячі життів і іншу локшину на вуха
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01.06.2022 15:47 Відповісти
Слуцкий каже що Донбас херсон запоріз обл вже в липні включать в состав росіїї по вашему не потрібно звільняти їх бо це уявна росія?як і Крим теж?,так вони просто завтра захочуть ще Одесу указом ***** приеднати до росії або сам Київ,і що смиритися і скласти зброю нам?
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01.06.2022 15:52 Відповісти
та ти ж уважно прочитай що я написав, я про те саме й кажу, якщо не звільнити зараз все що наше, потім вони швидко все заберуть і під ЯЗ доктрину врублять і все, пиши пропало
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01.06.2022 16:00 Відповісти
"ядерна доктрина" - то лякалка для "ідіотів" - аби тільки щось "обгрунтувати", чому "злили" території. На нас напали і нас саме винищують, на нашій же землі. І ЯЗ - це останнє про що ми взагалі маємо думати. Хоче лаптєстан перетворитися на скляну "пустелю" - хай застосовує. То не наш клопіт. Захід в нас ЯЗ забрав, то хай в нього голова й болить.
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01.06.2022 18:19 Відповісти
А ніхто й не обманюється - Я своїй дружині відразу сказав - Бог покарає і людей, і Україну, бо після стількох жертв Майдану та війни люди обрали головним символом країни скомороха. Кров'ю вмиємося і ганьбою
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01.06.2022 15:57 Відповісти
Цілком підтримую. Дуже боюсь того, що це все може бути узгоджено, що б ми тут не писали...
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01.06.2022 16:42 Відповісти
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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01.06.2022 15:50 Відповісти
Хто відповість за втрачену херсонську область ?

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01.06.2022 16:00 Відповісти
Считаю , что Баканов, Буданов, Верещук должны подать в отставку ‼️‼️‼️

а то сидят как ни в чем не бывало в своих кабинетов и ещё интервью раздают налево и право
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01.06.2022 16:02 Відповісти
В буцигарню, а не у відставку. Монобільшість з урядом взагалі оптом в загальну камеру.
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01.06.2022 16:07 Відповісти
Да хоть двадцатую. Когда ВСУ начнет контрнаступление, кацапам это не поможет, подохнут все.
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01.06.2022 16:00 Відповісти
посиланням на "Інтерфакс-Україна". Джерело: https://censor.net/ua/n3345300

Скільки ще звертати увагу , що Інтерфакс-Україна - це дочка россійского Інтерфаксу і брати з нього інфу недоречно ⁉️⁉️
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01.06.2022 16:04 Відповісти
А чому його не блокують і Поодоляк дає їм інтерв'ю?
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01.06.2022 16:15 Відповісти
Акакаяразніца?
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01.06.2022 16:16 Відповісти
Так, Ваша правда. Тут про це так і написано: «Інтерфакс-Україна» - компанія в структурі російської інформаційної групи
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01.06.2022 16:15 Відповісти
"Есть только два вида русских солдат, те, которые лежат в Чеченской земле и те, которым предстоит лежать". (Д.Дудаев)
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01.06.2022 16:33 Відповісти
Вместо вас, уродов... ПОтому что если бы это сделали вы - не было бы на херсонщине врага
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01.06.2022 17:27 Відповісти
давно було зрозуміло що буде те саме що і з кримом, захопили і почали окопуватися
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01.06.2022 17:29 Відповісти
 
 