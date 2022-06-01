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IKEA відкриває відділи обміну та повернення в РФ, проте продаж товарів залишається недоступним

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ikea

Шведська мережа магазинів товарів для дому IKEA з 1 червня відкриває в РФ відділи обміну та повернення. Для покупців магазини, як і раніше, залишаться закритими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті компанії.

"З 1 червня відділи Обміну та повернення у наших магазинах почнуть працювати з вівторка по суботу з 12:00 до 20:00. Центр підтримки клієнтів працює щодня з 08:00 до 21:00 за місцевим часом.

Продажі призупинені на невизначений термін, будь ласка, стежте за інформацією на нашому сайті", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+7
idioty.
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01.06.2022 16:09
+7
Нехай у Маріуполі відкриють.
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01.06.2022 16:11
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idioty.
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01.06.2022 16:09 Відповісти
a tolku ?skora tam pokupateli tolko s dyroi v karmanah budut
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01.06.2022 16:13 Відповісти
Щоб мати діру в кишені -- треба мати спочатку штани...
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01.06.2022 16:18 Відповісти
Нехай у Маріуполі відкриють.
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01.06.2022 16:11 Відповісти
"відділи обміну" - це відділи обміну товарів на гроші?
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01.06.2022 16:13 Відповісти
да они , скоро, начнут за щеку , принимать
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01.06.2022 16:50 Відповісти
не ужели на раиси, как бы это и не звучало дико по ЗАКОНУ, товар можно вернуть всегда.
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01.06.2022 16:11 Відповісти
на всю оставшуюся жизнь зарекусь у этих идиотов что-то покупать
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01.06.2022 16:40 Відповісти
Ікея досі їм зарплати виплачує🙄
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01.06.2022 17:15 Відповісти
Жадібні скоти. Без рашистського ринку не протрималися більше трьох місяців.
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01.06.2022 18:00 Відповісти
Ну і що? Для повернення товарів тільки. А навіщо повертати, якщо не купиш? І потролити жовто-блакитним.
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01.06.2022 21:50 Відповісти
 
 