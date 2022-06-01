IKEA відкриває відділи обміну та повернення в РФ, проте продаж товарів залишається недоступним
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Шведська мережа магазинів товарів для дому IKEA з 1 червня відкриває в РФ відділи обміну та повернення. Для покупців магазини, як і раніше, залишаться закритими.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті компанії.
"З 1 червня відділи Обміну та повернення у наших магазинах почнуть працювати з вівторка по суботу з 12:00 до 20:00. Центр підтримки клієнтів працює щодня з 08:00 до 21:00 за місцевим часом.
Продажі призупинені на невизначений термін, будь ласка, стежте за інформацією на нашому сайті", - йдеться у повідомленні.
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