Рашисти випустили 6 ракет по Сумщині, дані щодо жертв та руйнувань уточнюються, - ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Шосткинському району Сумщини.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет. Дані по руйнуваннях та жертвах уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі завдано ракетних та артилерійських ударів по Сумщині з території Росії, - Живицький