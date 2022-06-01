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Рашисти випустили 6 ракет по Сумщині, дані щодо жертв та руйнувань уточнюються, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти завдали ракетного удару по Шосткинському району Сумщини.
Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет. Дані по руйнуваннях та жертвах уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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Ivan Ivanov 036c97a9
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