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Рашисти випустили 6 ракет по Сумщині, дані щодо жертв та руйнувань уточнюються, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,обстріл,словянськ

Російські окупанти завдали ракетного удару по Шосткинському району Сумщини.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет. Дані по руйнуваннях та жертвах уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі завдано ракетних та артилерійських ударів по Сумщині з території Росії, - Живицький

Автор: Богдан Гуньковський
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Та а може і нам вже потрібно шарахнути по цим нєвменяємим сасєдям,чи так і будемо терпіти?
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01.06.2022 16:52 Відповісти
Путін нападе
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01.06.2022 17:01 Відповісти
Дєдушка байден проти, не можна сердити х***а.
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01.06.2022 18:53 Відповісти
а ми чому не маємо права у відповідь випустити 6 ракет по курсщині? чому америка каже, що не маємо права?
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01.06.2022 19:45 Відповісти
 
 