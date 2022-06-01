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Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти

Російські окупанти під час повномасштабного вторгнення вбили 243 дитини.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці… Це українські немовлята, вбиті через забаганку російського диктатора знищити наше майбутнє. Є день, коли весь світ голосно заявляє про захист дітей, а є 98 днів, коли дітей розриває снарядами, вбиває кулями та осколками, і досі міжнародна спільнота не може це зупинити.

243 дітей уже ніколи не здійснять своїх мрій, 446 пораненим війна назавжди лишить шрами на тілах і в душах. Страшно подумати, що це далеко не вся малеча, яка постраждала від армії рф", - наголосила вона.

"Росія безжально забирає життя і руйнує долі, калічить і ґвалтує, робить сиротами наше наймолодше покоління. Їхнє болюче миттєве дорослішання - злочин, якого немає в жодних кодексах, однак ми зробимо все, щоб вони відповіли за вкрадене дитинство і страждання" , - додала генпрокурор.

За словами Венедіктової, правоохоронці розслідують 1042 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів проти дітей та знищення освітньої інфраструктури. 11 російських військових, через дії яких постраждали діти, - вже повідомлені про підозру.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Так если дядички, которым уже исполнилось 40-50 годиков, своей башкой не соображают ничего в безопасности страны, а заняты только дербаном и дальнейшим сваливанием из страны, так вот такие и результаты получаются, весьма плачевные
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01.06.2022 16:47 Відповісти
А вы фотографии этих убитых отправьте папе римскому, швейцарцам, венграм .....
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01.06.2022 16:50 Відповісти
і ці факти, ці злочини (і не тільки ці) першою оприлюднювала Денісова; і за це її вигнали з посади омбудсменші
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01.06.2022 16:59 Відповісти
А не пора ли начать действовать как чеченцы в 90е? Целенаправленно подрывать дома семей тех, кто убивает наших детей? Думаю, даже в мордоре вполне можно найти отморозков, которые будут за большие деньги подрывать своих же гражданских.
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01.06.2022 17:10 Відповісти
Вони убивають наших дітей ,руйнують міста ,а в нас ніяк ненаважатся завдати удару по терористичних лднр де іхні орки воюють проти нас ,але де там "наші люди" і пенсіі треба платити і дітей орків безплатно навчати .
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01.06.2022 18:06 Відповісти
Вот такие статьи, такую беспредельно кошмарную информацию надо доносить прямиком до наших западных партнёров, чтобы вместо сомнений, надо ли лилипутину сохранять лицо и достаточно ли высокий у нас уровень эскалации, они просто молча давали нам те несчастные ракеты с дальностью всего-то 300 км - этого бы даже немного не хватило, чтобы добить от Одессы до Севастополя (дожились, что приходится мерить, долетит ли ракета от одного украинского города до другого украинского города. Спасибо уродам из русского недомира).
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01.06.2022 20:32 Відповісти
 
 