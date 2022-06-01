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В Курському СІЗО нам сказали: Тут Бога немає, - українські вертолітники розповіли про полон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чиж,пепеляшко

Українські пілоти Іван Пепеляшко й Олексій Чиж були збиті над Чернігівщиною та понад місяць провели в російському полоні. В СІЗО льотчиків з переломами примушували весь день стояти на ногах, а під час допитів - били.

Про це Пепеляшко та Чиж розповіли в інтерв’ю виданню "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Борт Чижа та Пепеляшка вороги підбили 8 березня. Вони вижили дивом, третій член екіпажу, а також льотчики з двох інших збитих росіянами гелікоптерів загинули.

Полонених з переломами ніг доправили на територію РФ. Зрештою вони опинилися в СІЗО міста Курська.

"Я не хочу казати таких гучних слів. Але мені здається, що якщо є пекло на землі – це Курське СІЗО", – розповів Пепеляшко.

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За його словами, на вході у них забрали всі речі, зокрема хрестики, "здєсь Бога нєт", цитує пілот. Прийом складався не лише з обшуку, разом із ним була "масажна бесіда".

Пепеляшко не уточнює, про що йдеться, але додає, що після Бучі немає сенсу сподіватися, що з військовополоненими росіяни поводитимуться краще, ніж із мирним населенням.

Обидва прибули до СІЗО ще в гіпсі та на милицях. За їхніми словами, рани через вогкість у камерах гноїлися, а перев'язок не було.

"Поранені намагалися збирати виділення із загноєнь туалетним папером і робити ним перев'язки. Був один терплячий хлопець, який усім робив перев'язки: брав туалетний папір і якось відмочував. Але й папір був лімітований – 28 сантиметрів на кожного на добу. Тому ми намагалися не перевищувати", – каже Пепеляшко.

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У камері військовослужбовці дбали одне про одного. За розпорядком у СІЗО із 6.00 до 22.00 не можна було лежати, зокрема пораненим. Чижу та Пепеляшку співкамерники, теж українські полонені, віддавали два єдині сидячі місця – "з переломом ноги довго не встоїш".

Але Пепеляшку навіть сидіти було нестерпно, крім пошкодженої ноги, у нього ще був компресійний перелом трьох хребців. Тому його вкладали на єдиний квадрат підлоги, який не було видно в камеру спостереження, і сідали навколо навпочіпки, щоб лежачого не помітили у вічко.

"Усі працівники СІЗО дуже професійно працювали у напрямку ламання людей. Уперше я зрозумів, що ті книжки, які я читав, про хлопців, які нічого не розказують і терпляче стискають зуби, не відповідаючи на питання, – це лише у фільмах. У житті так, на жаль, не є. Триматися можна, але все ж таки вони вміють досягати своїх цілей", – поділився пілот.

14 квітня внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони з обміну військовополоненими пілотів вивезли з території РФ та доправили до Києва. На них чекає тривале лікування і реабілітація. Обидва зараз знаходяться у військовому шпиталі в Києві та сподіваються повернутися на службу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+57
Чаю не забывайте наливать кацапским пленным с пирожными.
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01.06.2022 16:53
+50
спасибо за службу и спасибо что выжили.
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01.06.2022 16:54
+33
Как украинский народ ошибался, считая русских людьми... Это маньяки... Нельзя им верить и отменять санкции никогда... Простить только тех, кто сейчас воюет за Украину, и смыл этот позор своей кровью
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01.06.2022 16:57
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У книзі 1984 Оруела дуже мальовничо описані способи зламати людину, якою користується поліція думок
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01.06.2022 16:53 Відповісти
Чаю не забывайте наливать кацапским пленным с пирожными.
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01.06.2022 16:53 Відповісти
і дать позвонить мамці чи п"яній *****
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01.06.2022 17:04 Відповісти
спасибо за службу и спасибо что выжили.
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01.06.2022 16:54 Відповісти
касапи віддають на обмін не всіх полонених українців, а тільки інвалідів, які які вже не зможуть воювати.
Воїнів з цілими руками ногами і взагалі здатних обслуговувати себе - вони залишають або в рабстві, або убивають.
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01.06.2022 16:56 Відповісти
каждый первый кацап должен быть убит... а мацква, курск, белгород, тула, воронеж, саратов - вообще стерты с лица земли...
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01.06.2022 16:56 Відповісти
Навіщо нам цим займатися? Ізолювати і по всьому. У них є СІЗО, поліція, ФСБ і ще купа спецслужб які їх будуть з насолодою катувати і потрошити. Кацапи різних племен (130 народностей) настільки ненавидять один одного що нам нічого не потрібно робити. Вони успішно повбивають себе самі не маючи змоги винести агресію назовні. ... На Москву не впало жодної бомби але коли я приїхав туди на декілька годин в 1994 році це була така розруха і такий всесвітній срач і загальна ненависть усіх до усіх що це неможливо навіть передати... Тепер вони це називають "ліхіє дєвяностиє". А треба зробити так щоб у них настали "ліхіє двадцатиє, трідцатиє і тд.. до повної виплати репарацій та контрибуцій під санкціями і в міжнародній ізоляції.
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01.06.2022 17:21 Відповісти
на росії Бога немає.
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01.06.2022 16:56 Відповісти
там бог - это сатана ФСБ Гундяев
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01.06.2022 17:01 Відповісти
не, сатана там путин, а гундяев слуга сатаны.
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01.06.2022 17:04 Відповісти
Средневековая фреска с изображением сатаны в итальянском храме
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01.06.2022 17:20 Відповісти
похож,****
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01.06.2022 18:01 Відповісти
Как украинский народ ошибался, считая русских людьми... Это маньяки... Нельзя им верить и отменять санкции никогда... Простить только тех, кто сейчас воюет за Украину, и смыл этот позор своей кровью
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01.06.2022 16:57 Відповісти
Мої батьки, принаймні, не помилялись. У нас в роду жодного комуніста по всіх лініях і жодного кацапа. Батьки категорично забороняли запрошувати в дім "рускіх" бо вони дуже заздрісні та озлоблені на увесь світ. Та ще й завжди намагаються агресивно навязувати свою думку та національну зверхність. Зрозуміло що спілкування з такими опонентами контрпродуктивне і за радянських часів загрожувало репресіями а пізніше проблемами на роботі. Доноси строчили аж бігом. Кожний кацап це генетичний стукач. В цьому я вже встиг переконатися особисто... Батьки вимагали вчити військову справу і стверджували що війна з кацапами невідворотна. А я вважав що з розпадом СРСР ділити вже нічого і всі претензії мають залишитися в минулому бо ми з кацапами живемо в різних країнах де кожний народ будує те що його влаштовує. Батьки до війни не дожили, але вони морально були до неї готові. Ну що ж тепер виховую дітей та внуків в ненависті та презирстві до всього кацапського. І тепер ми маємо свіжі 100% аргументи що кацапи це звірі яких потрібно тримати в клітці і демонструвати всій планеті як і яким жити не можна.
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01.06.2022 19:52 Відповісти
Це все вчергове доводить,що кацапи- не люди. Тупикова гілка цивілізації.
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01.06.2022 17:08 Відповісти
Мы, украинцы, сталинские гены придушили, а рашисты наоборот - оживили. Только могила уже их исправит!
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01.06.2022 17:23 Відповісти
В українців ніколи не було "сталінських генів". А от страх голоду і досі відгукується на підсвідомому рівні...
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01.06.2022 19:56 Відповісти
На рахунок тупикової гілки я би не поспішав. Захід з його корупцією і боягузством цілком може світову війну і програти і стати тупиковою гілкою. Вони навіть зараз, коли йде жахлива війна, руйнуються міста, мільйони біженців, не тільки не приймають участі в війні, а ще і трусяться щоб не дати лишнього озброєння та бояться якоїсь ескалації.
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01.06.2022 17:42 Відповісти
Захід більше боїться НАШОЇ корупції, нажаль.
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01.06.2022 21:16 Відповісти
А не пора ли начать действовать как чеченцы в 90е? Целенаправленно подрывать дома семей тех, кто убивает наших детей? Думаю, даже в мордоре вполне можно найти отморозков, которые будут за большие деньги подрывать своих же гражданских.
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01.06.2022 17:09 Відповісти
Дома взрывала гэбня. А не чеченцы.
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01.06.2022 17:19 Відповісти
Можна агрхламідію та інших радників-зрадників що вбили в голову Президента думку,що війни не буде,а якщо і почнеться, то головне бути у костюмі та сказати "почалось",обміняти на наших військових,можна навіть за формою всіх долбнів за одного патріота
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01.06.2022 17:12 Відповісти
а що зелене само не знало, що війна буде? не робіть з радників зрадників.
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01.06.2022 17:25 Відповісти
хлопці, у мене немає слів. сказати, що Ви Герої це дуже мало. дякую, що вижили. бажаю Вам здоров'я. все буде добре.
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01.06.2022 17:23 Відповісти
А російські полонені снікерси ******* з братьямі покушать.На *** за кораблем,а не полон.В демократію уже граємо більше ніж Земля існує і через це нас всіх і їбуть хто хоче і як хоче.
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01.06.2022 18:34 Відповісти
Бога по той стороне нет очень давно. С 1918г. Когда четырех родных сестер и братом инвалидом на руках у сестер отцом, матерью и близкими слугам с двух метров стреляли утырки конюхи. Там и дьявол сбежал. Скоро армагедон там, сами ведь позвали---отменить поздно.
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01.06.2022 19:48 Відповісти
 
 