Ніхто у цивілізованому світі не купить сталь, яку Росія вкрала з маріупольських заводів, - гендиректор "Каметсталі" Липпа

Сталь із маріупольських підприємств Азовсталь та ММК ім. Ілліча, яку росіяни вкрали у компанії Метінвест, не купить ніхто у цивілізованому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку впевненість висловив генеральний директор підприємства "Каметсталь" Дмитро Липпа.

Він підтвердив: окупанти дійсно відвантажують вкрадену продукцію у напрямку РФ.

"На жаль, дійсно, окупанти відвантажують сталь з Азовсталі та ММК ім. Ілліча на територію Російської Федерації. Ми теж отримуємо з Маріуполя таку інформацію. Ми з колегами кажемо, що краще б ця сталь була поганої якості, щоб вони не могли нею скористатися", - похмуро жартує він.

Липпа запевнив: компанія Метінвест Ахметова та Новинського готується до юридичних позовів не тільки щодо вкраденої продукції, але й щодо активів, які було втрачено у результаті бойових дій. Що ж стосується викраденої сталі - то Росія не зможе її продати ніде у цивілізованому світі.

"Сталь використовується у будівництві та машинобудуванні. Нормальні, цивілізовані клієнти не ризикнуть купувати сумнівну сталь, яка невідомим чином з’явилася на ринку. Тому 100% ця сталь не потрапить до нормальних країн - можливо, вона буде використана в Росії", - резюмував він.

Як відомо, російські мародери у Маріуполі частково розблокували порт і почали завантажувати кораблі вкраденою на підприємствах металопродукцією. За інформацією директора ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігоря Барського, станом на 23 лютого на території порту знаходилося близько 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн доларів.

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