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Ніхто у цивілізованому світі не купить сталь, яку Росія вкрала з маріупольських заводів, - гендиректор "Каметсталі" Липпа

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сталь,маріуполь

Сталь із маріупольських підприємств Азовсталь та ММК ім. Ілліча, яку росіяни вкрали у компанії Метінвест, не купить ніхто у цивілізованому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку впевненість висловив генеральний директор підприємства "Каметсталь" Дмитро Липпа.

Він підтвердив: окупанти дійсно відвантажують вкрадену продукцію у напрямку РФ.

"На жаль, дійсно, окупанти відвантажують сталь з Азовсталі та ММК ім. Ілліча на територію Російської Федерації. Ми теж отримуємо з Маріуполя таку інформацію. Ми з колегами кажемо, що краще б ця сталь була поганої якості, щоб вони не могли нею скористатися", - похмуро жартує він.

Липпа запевнив: компанія Метінвест Ахметова та Новинського готується до юридичних позовів не тільки щодо вкраденої продукції, але й щодо активів, які було втрачено у результаті бойових дій. Що ж стосується викраденої сталі - то Росія не зможе її продати ніде у цивілізованому світі.

"Сталь використовується у будівництві та машинобудуванні. Нормальні, цивілізовані клієнти не ризикнуть купувати сумнівну сталь, яка невідомим чином з’явилася на ринку. Тому 100% ця сталь не потрапить до нормальних країн - можливо, вона буде використана в Росії", - резюмував він.

Як відомо, російські мародери у Маріуполі частково розблокували порт і почали завантажувати кораблі вкраденою на підприємствах металопродукцією. За інформацією директора ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігоря Барського, станом на 23 лютого на території порту знаходилося близько 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн доларів.

Читайте: Окупанти "ДНР" відзвітували про відправку до РФ першого судна з вкраденим металом

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Дивлячись на теперішній цивілізований світ щось сумніви беруть.
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01.06.2022 17:12
+17
И какое отношение к Цивизации имеют:
Китай,Индия,Турция или арабские страны?
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01.06.2022 17:15
+9
Франція та Німеччина теж куплять, якщо ціна буде нормальною.
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01.06.2022 17:17
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Дивлячись на теперішній цивілізований світ щось сумніви беруть.
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01.06.2022 17:12 Відповісти
Чому у вас сумніви? Тут справа йде про власну безпеку. На цю сталь банально нема сертифікату якості. Власник його не видасть. Тож цивілізовані країни її не куплять. Інша справа що існує ще купа країн третього світу.
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01.06.2022 17:19 Відповісти
і русскіє заздалегід потурбувалися щоб країних таких було по-більше.
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01.06.2022 18:08 Відповісти
Якщо залишити оригінальні наліпки на койлах, то так, не куплять. А якщо поміняти ті наліпки на власні, та вже видати на метал власний сертифікат, то як взнати, що то наша продукція? Ось щось таке буде:

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01.06.2022 18:24 Відповісти
И какое отношение к Цивизации имеют:
Китай,Индия,Турция или арабские страны?
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01.06.2022 17:15 Відповісти
Франція та Німеччина теж куплять, якщо ціна буде нормальною.
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01.06.2022 17:17 Відповісти
Думаю москалям чисто покуй, кто у них покупает что-либо !!!
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01.06.2022 17:16 Відповісти
уродов в мире полною так что купят
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01.06.2022 17:18 Відповісти
А цивилизованных стран не так много. Весь вопрос в цене. Скупщики краденного свое дело знают
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01.06.2022 17:21 Відповісти
Тю... Проблема - вони продадуть свою а нашу використають у себе.
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01.06.2022 17:23 Відповісти
Тим більше, що сталь потрібна самій рашці, бо забагато згорілого залізяччя орків залишилось на території України. Рашці треба компенсувати втрати металу, звісно, за рахунок металу українського.
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01.06.2022 17:39 Відповісти
та вони все і завжди за рахунок України компенсували, уроди, за стільки років, з такими ресурсами, жити так і не навчилися як люди.
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01.06.2022 18:09 Відповісти
Не звертайте уваги, це він більше сам себе намагається заспокоїти, чим нас.
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01.06.2022 17:25 Відповісти
За невивіз сталі Ахметова і Новинсько8о у буцигарню!!! Щось з нашими злодіями не те… Знали що війна і нічого не вивезти, не взірвати? Колаборанти пуєві. Не знаю,як розпіздяї виграють війну…То буде чудо.
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01.06.2022 17:26 Відповісти
Не пиши дурні. Як можна було вивезти тисячі тонн металу ще й через Кримську протоку, що контролюється руснею?
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01.06.2022 17:31 Відповісти
а чого це дурня? якого біса вони чекали? чому в 14-му гуділи, а не боролися? всі ці роки використовували Україну у власних інтересах і чхали, що це країну ослаблює. олігархи просто так проросійські партійкі годують? просто так на їх телеканалах проросійські пропогандисти? випадково?
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01.06.2022 18:12 Відповісти
скажу що не так з нашими злодіями - вони олігархи і їм створення тут правової по-справжньому правової держави з громадянським суспільством і демократичними виборами, без кандидатів від олігархів - то як серпом по горлу.
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01.06.2022 18:13 Відповісти
Гугл каже, що найбільший екпортер кацапської сталі - Туреччина. Буде в Ердогана поганий настрій - малюють йому кацапи якусь довідку, що сталь от точно-точно не українська, додадуть зверху знижку, і він що не купить?
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01.06.2022 17:29 Відповісти
*імпортер.
Тьху
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01.06.2022 17:30 Відповісти
Куплять в нецивілізованному, намалюють сертифікат, перепродадуть в "цивілізованний". Це як з люками та кабелями, наче і не мали б їх брати на металобрухт, але ж беруть.
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01.06.2022 17:31 Відповісти
Продадут в нецивилизованные.
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01.06.2022 17:40 Відповісти
Справа в тому,що такі листи швидше стандарт і можуть випускатися на інших підприємствах до того ж їх можуть тупо переплавити,а так само собі залишити,так що складно відстежити і довести листи з "Азов сталь",а Китаю тим більше чхати вони і так тихо з рашей торгівлю ведуть
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01.06.2022 17:45 Відповісти
Коломойський разом з Зе-ленським: газ у москалів- купували, нафту- купували, бітум, електроенергію, ВУГІЛЛЯ і багато інш.- купували... куплять і сталь!
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01.06.2022 17:45 Відповісти
Кацапи підробляють документи і видадуть її за свою!
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01.06.2022 18:12 Відповісти
Камбоджа купить легко. Або Джибуті.

"Друзів" рахи серед бананових республік вистачає (та й не лише серед бананових).
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01.06.2022 18:13 Відповісти
раньше также никто особо не покупал в ахметова, православной суки
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01.06.2022 18:23 Відповісти
Что сталь, что нефть, что газ-- всё купят.Азия, Африка и немного Европа.
Примеров не надо проводить. Сербия, Венгрия и др.
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01.06.2022 18:24 Відповісти
Порежут на металлолом, сдадут на пункт приёма ,пункт отправит в порт - а там - какой корабль подойдёт.
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01.06.2022 18:36 Відповісти
Зерно купили так сталь
Деньги не имеют совести
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01.06.2022 18:46 Відповісти
Всі все куплять, бо дуже скоро її просто не стане. Так що всі запасаються.
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01.06.2022 20:46 Відповісти
А хто дізнається звідки вона? Сертифікати свої накалякать і все
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01.06.2022 22:19 Відповісти
 
 