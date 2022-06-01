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Новини Війна в Україні
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Генерала Дворнікова, командувача військами РФ в Україні, не видно два тижні, - New York Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генерал,дворніков,дворников

Генерал Олександр Дворніков на прізвисько м'ясник Алеппо зник з поля зору. Впродовж двох минулих тижнів він ніде не з'являвся, через що виникли припущення, що він більше не керує російськими окупаційними військами в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на видання The New York Times.

Дворнікова призначили командувачем, щоб поліпшити становище армії РФ і домогтися хоч якогось успіху. Він вступив на посаду приблизно в першій половині квітня. Тоді вже було зрозуміло, що початковий план Росії в Україні провалився.

"Незабаром після свого прибуття генерал Дворніков спробував змусити розрізнені повітряні і сухопутні підрозділи координувати свої атаки, повідомили американські офіційні особи. Але в останні два тижні його не бачили, що змусило деяких чиновників розмірковувати про те, чи залишається він на чолі військових дій", — сказано в матеріалі NYT.

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Можливо, Дворнікова потай відсторонили від командування. Хоч генерал і намагався налагодити спільну роботу підрозділів, ніяких стратегічних успіхів він не домігся. У тій же статті NYT відзначили, що Дворніков не змінив характер російської армії, який багато в чому успадковує радянську військову доктрину.

А в середині травня стало відомо про участь Путіна в командуванні військами РФ в Україні. За даними The Guardian, президент ухвалював тактичні рішення на рівні полковника чи бригадного генерала. Можливо, він повністю взяв контроль над армією.

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Топ коментарі
+13
Мабудь вже розстріляли 🤣🤣🤣
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01.06.2022 17:25
+13
Пукин руководит войсками....все маленькие диктаторы идут таким путем...
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01.06.2022 17:31
+9
В запое
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01.06.2022 17:27
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Мабудь вже розстріляли 🤣🤣🤣
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01.06.2022 17:25 Відповісти
Ламають ребра та відбивають нирки в Лефортово. Як і адміралу-невдасі
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01.06.2022 17:31 Відповісти
У Єгипті відпочиває не хвилюйтеся.
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01.06.2022 17:35 Відповісти
Він невиїздний з країни, який щє єгіпт)
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01.06.2022 17:38 Відповісти
Да ладно вон соловьев в Дубай летал, это арабы детка
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01.06.2022 17:42 Відповісти
Порівняв хєр із пальцем, соловьов не з силового блоку і не військовий із доступами до держтаємниць.
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01.06.2022 17:44 Відповісти
Волки сожрали мопса и пекинеса прямо на улице
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01.06.2022 17:56 Відповісти
В запое
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01.06.2022 17:27 Відповісти
На карантине чтоб с ****** на видосике показаться
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01.06.2022 18:08 Відповісти
Нехай русня побільше "коней на переправі міняє" - нам трошки легше буде!
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01.06.2022 17:28 Відповісти
Бухает женераль, отстаньте от него
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01.06.2022 17:30 Відповісти
Пукин руководит войсками....все маленькие диктаторы идут таким путем...
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01.06.2022 17:31 Відповісти
Зачистили Дворникова😁😁😁
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01.06.2022 17:32 Відповісти
Маленький дрібний мордовський генералісімус ***** мокшанський.
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01.06.2022 17:34 Відповісти
Ну, в человеческих армиях показателем мастерства командующего как раз и есть то, шо он нигде не появляется, а все идет и работает так, как надо. Но это - в человеческих армиях. У русских все через дупу....
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01.06.2022 17:37 Відповісти
******** новый фелдбмаршал
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01.06.2022 17:38 Відповісти
Ні Дворніков м'ясник Алєппо, наврядчи його там пресують, в нього ще ніяких зашкварів як у Герасімова і Оленевода
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01.06.2022 17:38 Відповісти
Олєнєвод власні зашквари на нього і списав.
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01.06.2022 17:42 Відповісти
В бункері керує арміями
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01.06.2022 17:40 Відповісти
Вывод : залег
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01.06.2022 17:40 Відповісти
Із високою вирогідністю на шість футів під землю.
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01.06.2022 17:51 Відповісти
Амінь
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01.06.2022 17:40 Відповісти
Дворніцкій... Ну от як жити з таким холуйським прізвищем? А живе ж холуй бо як "корабель назвеш так і попливе"...
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01.06.2022 17:41 Відповісти
Нью-Йорк Таймс мабуть хочуть взяти інтерв'ю
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01.06.2022 17:41 Відповісти
Армией Мордора руководит *****
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01.06.2022 17:42 Відповісти
командир кацапской армии дворников.
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01.06.2022 17:45 Відповісти
Как в старом анекдоте - "Бордель прогорает, а они вместо того, чтобы новых *лядей найти, старые мебеля из угла в угол двигают".
Прочем здесь, руководит или не руководит Дворников войной, если они все там такие и подобраны по одному принципу - "Быть не выше и не умнее хозяина".
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01.06.2022 17:46 Відповісти
Мабуть, вже підмітає вулиці.
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01.06.2022 17:47 Відповісти
Все верно, только поправлю - не "денис пушилин", а Пенис Душилин.
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01.06.2022 17:53 Відповісти
Без подробиць, бо пушилін отримав "благородноє" поранення в дупу?
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01.06.2022 18:09 Відповісти
бухает
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01.06.2022 17:48 Відповісти
Було б дуже добре,якби він просто здох...
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01.06.2022 17:51 Відповісти
Путин идет стопами Гитлера.
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01.06.2022 17:56 Відповісти
він вирив собі нірку та сховався туди...ну не сам, йому допомогли
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01.06.2022 18:00 Відповісти
на руэсэсії ціла низка генералів-садистів.. наприклад, продовжує своє людиноненависницьке існування Мишка Мізінцев - мабудь найвідбірніше москальске лайно
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01.06.2022 18:04 Відповісти
Це з тої ж серії й про шойгу((Чи смерть *****((Нафіга такі новинні припущення(Від себе,якби ***** не стало ,раптом,то буде шойгу ,а не якийсь там патрушев.
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01.06.2022 19:16 Відповісти
чекіст керує армією? 100% це його був "план" швидко захопити Київ і вбити Зеленського.
навряд він зможе в довгу стратегію, бо для цього треба поважати противника
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01.06.2022 19:27 Відповісти
Командуя дворниками, убирает территорию.
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01.06.2022 20:13 Відповісти
Кто-то по тому зверью скучает???
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01.06.2022 20:34 Відповісти
Генерал-невидимка. Система "стелс" по-русски.
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01.06.2022 22:36 Відповісти
 
 