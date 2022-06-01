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Зеленський поспілкувався із українськими дітьми, які тимчасово перебувають у Польщі: "Ми зробимо все, щоб усіх вас повернути"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

У Міжнародний день захисту дітей за участю Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради з питань, пов’язаних із життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський поспілкувався у форматі відеоконференції з українськими дітьми, які тимчасово перебувають на території Республіки Польща, та з учнями Дрогобицького ліцею, серед яких були мешканці різних регіонів України.

Президент привітав їх із Днем захисту дітей і наголосив, що для нього особисто великим святом буде день повернення всіх дітей на Батьківщину.

"Ми зробимо все, щоб усіх вас повернути. Повернути всіх вас дітьми, а не дорослими, тобто найближчим часом. Для нас дуже важливо, щоб ви будували нашу країну й наше майбутнє, бо ви і є наше прекрасне майбутнє, заради якого ми всі сьогодні воюємо. Тому зробимо все, щоб повернути вас максимально швидко, але хочу, щоб ми повернули вас у безпечну Україну", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що вдячний Польщі та її народу за забезпечення гарних умов для українських дітей, котрі нині перебувають у цій країні.

Під час спілкування з учнями Дрогобицького ліцею Зеленський зауважив, що радий нагоді поспілкуватися з розумними дітьми, котрі ставлять серйозні запитання. Зокрема, у президента цікавилися гарантуванням безпеки України після закінчення війни, участю молоді у відбудові нашої країни, перспективами відновлення повноцінного навчального процесу.

Зеленському доповіли, що станом на сьогодні 234 тисячі юних українців перетнули кордон з Росією, з них верифіковано особи 4795 дітей.

Також читайте: Відносини України та Польщі з теплих і сусідських перейшли на новий етап - міцних та історичних, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Тьху на тебе,піарщик флісовий !!))
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01.06.2022 17:58
+14
Ти все зробив для того, щоб вони поїхали!
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01.06.2022 18:08
+12
СТОП, СТОП, СТОП, может я чего не понял , поправите , а что , детей которые в Польше нужно возвращать ? вроде не на роисси они, и не депортированы, они выехали с родителями, или с преподавателями, или с опекунами, на дружественную для нас территорию на время боевых действий, и вернутся тогда , когда посчитают нужным , не думаю что для этого нужно прилагать титанические усилия опы .
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01.06.2022 18:48
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Тьху на тебе,піарщик флісовий !!))
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01.06.2022 17:58 Відповісти
Сподіваюсь не цілував монітор в животік...
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01.06.2022 18:04 Відповісти
Ти все зробив для того, щоб вони поїхали!
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01.06.2022 18:08 Відповісти
хоч перед дітьми не зганьбився?
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01.06.2022 18:31 Відповісти
Города здают,а оно Клоунадой занимается.Он как обезьяна цирковая.

Гафнокомандующий.Мы все вернём( пойдём через минные поля)
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01.06.2022 18:32 Відповісти
СТОП, СТОП, СТОП, может я чего не понял , поправите , а что , детей которые в Польше нужно возвращать ? вроде не на роисси они, и не депортированы, они выехали с родителями, или с преподавателями, или с опекунами, на дружественную для нас территорию на время боевых действий, и вернутся тогда , когда посчитают нужным , не думаю что для этого нужно прилагать титанические усилия опы .
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01.06.2022 18:48 Відповісти
обіцяльник
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01.06.2022 19:04 Відповісти
Звучить як погроза.
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01.06.2022 19:13 Відповісти
Чи захочуть діти?А точніше батьки.
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01.06.2022 19:15 Відповісти
Нехай зробить все, щоб повернути українських дітей депортованих на московію. А в Польщі діти наші в безпеці і повернуться, якщо захочуть їхні батьки.
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01.06.2022 19:17 Відповісти
діти розумніші - ніхто не повернеться у це корумповане кубло , тим більше Польша надає серйозні пільги для бізнесу українцям
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01.06.2022 19:22 Відповісти
Будувати ВАШУ с бєнєй країну і ВАШЕ з бєнєй майбутнє?! Ти пропонуєш це дітям, які завдяки тобі, зелена пропутінська курва, залишилися без домівок, батьків, дитинства??? Цинічна падлюка! Х...й тобі в усі дірки, хрипата мерзото!!!
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01.06.2022 20:07 Відповісти
Для чого повертати. якщо тут злидні. а Польща може їм забезпечити достойне життя та навчання !
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01.06.2022 20:15 Відповісти
А детей, вывезенных в рашку, малорос зеленский повертаты нэ будэ. Он их уже вычеркнул и забыл
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01.06.2022 21:24 Відповісти
"зробимо все, щоб повернути вас максимально швидко" звучить як погроза, чоловіків закрив у країні, дітей поверну і теж замкну
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01.06.2022 22:26 Відповісти
дети из Польши, то гуси будущего для Гетьманцева
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02.06.2022 00:11 Відповісти
 
 