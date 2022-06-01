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Українці запевнили нас, що вони не використовуватимуть ракети проти цілей на території РФ, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен

Україна не використовуватиме ракетні системи, які їй нададуть США, для завдання удару по території РФ.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Цензор.НЕТ.

"Українці запевнили нас, що вони не використовуватимуть її проти цілей на російській території. Є довіра між Україною та США. Навіть раніше президент Байден дуже чітко заявляв президентові Путіну, що зроблять США, якщо буде ця агресія.

Хочемо чітко зазначити, що це було прямо сказано від президента Байдена - Путіну. Росія вирішила здійснити цю агресію, незважаючи на всі наші зусилля, які тривали багато місяців, вони почали цей конфлікт", - сказав він.

Також дивіться: Спільна пресконференція Блінкена та Столтенберга. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Цікаво, чи була взагалі така війна в історії, коли одній країні було заборонено наносити удари по аргесору?
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01.06.2022 18:07
+31
Поскольку Крым- это Украина, то по Севастополю и парашному флоту с керченским мостом можно и нужно. Главное ракеты нужные получить вместо закатанного в асфальт "Грома".
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01.06.2022 18:09
+23
...але це не точно.
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01.06.2022 18:04
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Чули, білоруси, як вас там аеродроми та нафтопереробний завод в Мозирі? Вирощуйте бульбу.
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01.06.2022 19:35 Відповісти
Это какой-то сюрреализм! Не бомбить в ответ нападающего на тебя врага? А что ж во вторую мировую лэндлиз не давали с условием не стрелять по Германии??? Мир окончательно перевернулся, и реальность похожа на абсурдный сон!
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01.06.2022 19:42 Відповісти
Гадаю, що якщо таке відбудеться, США висловить дуже, дуже велике занепокоєння, а можливо навіть обурення... А може просто сповістять Пуйла, що нічого вдіяти не можуть, бо Україна як суверенна держава, згідно ст. 51 Статуту ООН має право на адекватний захист від агресії, тож Пуйло сам винен, що йому прилетіло, а нефіг було зі своєї території стрілити.
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01.06.2022 19:45 Відповісти
А Севастополь это же Украина
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01.06.2022 19:49 Відповісти
Если ракета приземлиться в порту Новоросийска-то это точно не Украина выпустила! "ИХТАМНЕТ"
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01.06.2022 19:50 Відповісти
Ванькой клянемся. Только если случайно и этонемы
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01.06.2022 20:04 Відповісти
Українці запевнили нас, що вони не використовуватимуть її проти цілей на російській території. Є довіра між Україною та США.

Троллинг высшей пробы. Если под такие заявления ещё передать ракеты с дальностью 300 км - я буду ржать так, что все этажи моего дома содрогнутся. В особенности над грозным сонливым карликом, который на днях что-то вякал, как кацапы могли наносить удары по территории НАТО в отместку за передачу Украине РСЗО с дальностью 300 км.
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01.06.2022 20:13 Відповісти
Крым, ОРДЛО - Украинская территория, хотим мочим, хотим -нет. а тузла и крымский мост ..да их там не было
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01.06.2022 20:50 Відповісти
Звичайно ,якщо Росія не буде обстрілювати нас зі своєї території
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01.06.2022 20:18 Відповісти
шо ж вы так кацапья то боитесь, это обычные обоссаные чмыри с завышенным чсв
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01.06.2022 20:23 Відповісти
нет-нет ..там только глядя в глаза гнидам...
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01.06.2022 20:48 Відповісти
это п@здец какойто, кацапы расху@рили пол Украины а по ним стрелять нельзя, зеленопуп рулит
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01.06.2022 21:16 Відповісти
Лише бізнес і нічого більше, а ще розповідають з високих трибун що не чинять політичний тиск на Україну. Війна знову поступово почина переходить в одні ворота, а з українців спробують в чергове зробити "терпіл", тому що бояться офіційного оголошення війни росією бо доведеться розривати контракти.
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02.06.2022 00:32 Відповісти
- Ось тобі синку зброя для самозахисту!
- Так вона ж без набоїв!
- А ти підстав другу щоку.
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01.06.2022 21:21 Відповісти
поки що москальні і на території України вистачає
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01.06.2022 22:04 Відповісти
Нарешті, може вже наши ******* по севастополю. Я кожного дня прошу, а мене ніхто не чує!
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01.06.2022 22:30 Відповісти
США! крым это территория Украины? т.е. по нему мы бить можем?!
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01.06.2022 23:41 Відповісти
Це погана новина, от щойно був ракетний удар по транспортній інфраструктурі у Львові. То це як виходить, оркам можна хєрячити, а нам ні? Заохочення до безнаказаного руйнування цивільної інфраструктури. 😒
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02.06.2022 08:23 Відповісти
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