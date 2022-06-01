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Українці запевнили нас, що вони не використовуватимуть ракети проти цілей на території РФ, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Україна не використовуватиме ракетні системи, які їй нададуть США, для завдання удару по території РФ.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Цензор.НЕТ.
"Українці запевнили нас, що вони не використовуватимуть її проти цілей на російській території. Є довіра між Україною та США. Навіть раніше президент Байден дуже чітко заявляв президентові Путіну, що зроблять США, якщо буде ця агресія.
Хочемо чітко зазначити, що це було прямо сказано від президента Байдена - Путіну. Росія вирішила здійснити цю агресію, незважаючи на всі наші зусилля, які тривали багато місяців, вони почали цей конфлікт", - сказав він.
Топ коментарі
+41 Oleksandr Onys
показати весь коментар01.06.2022 18:07
+31 Бенина Мама
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+23 Welt Schmerz
показати весь коментар01.06.2022 18:04
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Троллинг высшей пробы. Если под такие заявления ещё передать ракеты с дальностью 300 км - я буду ржать так, что все этажи моего дома содрогнутся. В особенности над грозным сонливым карликом, который на днях что-то вякал, как кацапы могли наносить удары по территории НАТО в отместку за передачу Украине РСЗО с дальностью 300 км.
- Так вона ж без набоїв!
- А ти підстав другу щоку.