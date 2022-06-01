У Болгарії закликають до відставки віцепрем'єрки через виселення з готелів українських біженців

Раптове рішення болгарського уряду згорнути програму розміщення українських біженців у готелях на березі Чорного моря викликало заклики до відставки віцепрем'єрки Каліни Константинової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Більшість біженців нині мешкають у приватних готелях на морських курортах, але уряд зупинив програму 31 травня через підготовку до туристичного сезону.

Рух "Ми йдемо", який входив до складу попереднього парламенту, зажадав відставки Константинової, вказавши на те, що українці не отримали інформації про те, куди їх переселять.

"Ніхто не піде зі своєю дитиною у невідомому напрямку. Це інстинкт кожної матері. І ніхто не може дозволити собі погрожувати нужденним людям, які шукають даху, їжу та медичну допомогу", — сказано в заяві.

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Багато громадських активістів, які допомагали впоратися з хвилею біженців, також критикували уряд. Один із фондів звернувся із відкритим листом до віцепрем'єрки, в якому висловив обурення діями Константинової.

"Як організація, яка допомагає біженцям від початку війни, ми добре розуміємо, з якими труднощами вони стикаються. Ми щодня спілкуємося з ними і знаємо, що до останнього моменту вони не отримували інформації про те, в якому напрямку їх повезуть і де розмістять", - сказано в повідомленні.

Болгарський політолог Івайло Дічев зазначив, що уряд розкритикували не за спроби "переселити" українських біженців, а за те, що їм не вдалося інтегрувати їх у ринок праці, забезпечити школи для дітей та медичне страхування впродовж трьох місяців.

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Але депутат від Демократичної Болгарії Єлизавета Білобрадова, яка входить до правлячої коаліції, каже, що Болгарія дуже добре впоралася з кризою. "Не можна говорити, що раз спочатку ми добре ставилися до людей і розміщували їх у хороших готелях, тепер ми маємо вибачитись за те, що пропонуємо зараз. Їх не перенаправляють до наметових містечок на термін понад 72 години. Будь-яке подібне твердження буде маніпулюванням фактами", - пояснила вона.

Білобрадова додала, що у більшості країн біженців розміщують у наметових містечках. За словами депутата, багато українських біженців стали "жертвами гібридної війни, хибної інформації, страху та паніки".

Прем'єр-міністр Кирил Пєтков заявив, що болгарська держава "не може нескінченно підтримувати таке розкішне розміщення". Болгарія отримала від ЄС майже 150 мільйонів євро на подолання кризи, третину яких вона вже витратила.

"За три місяці ми надали безпрецедентну підтримку біженцям з України, тепер ми входимо у нормальніші рамки. Зрештою, вони біженці", - сказав Пєтков.

Від початку війни в Україну до Болгарії прибуло понад 300 000 осіб. Уряд заявив, що 110 000 осіб отримали тимчасовий захист і притулок. Проте, громадські активісти кажуть, що значна частина українців у Болгарії отримала підтримку від громадян та громадських організацій, а не від держави.

Державне болгарське агентство БГНЕС у середу повідомило, що на військовій базі у Сарафово, поблизу курортного Бургаса, підготували наметове містечко для українських біженців, розраховане на 500 осіб.