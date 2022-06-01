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Новини За кордоном
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У Болгарії закликають до відставки віцепрем'єрки через виселення з готелів українських біженців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

біженці

Раптове рішення болгарського уряду згорнути програму розміщення українських біженців у готелях на березі Чорного моря викликало заклики до відставки віцепрем'єрки Каліни Константинової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Більшість біженців нині мешкають у приватних готелях на морських курортах, але уряд зупинив програму 31 травня через підготовку до туристичного сезону.

Рух "Ми йдемо", який входив до складу попереднього парламенту, зажадав відставки Константинової, вказавши на те, що українці не отримали інформації про те, куди їх переселять.

"Ніхто не піде зі своєю дитиною у невідомому напрямку. Це інстинкт кожної матері. І ніхто не може дозволити собі погрожувати нужденним людям, які шукають даху, їжу та медичну допомогу", — сказано в заяві.

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Багато громадських активістів, які допомагали впоратися з хвилею біженців, також критикували уряд. Один із фондів звернувся із відкритим листом до віцепрем'єрки, в якому висловив обурення діями Константинової.

"Як організація, яка допомагає біженцям від початку війни, ми добре розуміємо, з якими труднощами вони стикаються. Ми щодня спілкуємося з ними і знаємо, що до останнього моменту вони не отримували інформації про те, в якому напрямку їх повезуть і де розмістять", - сказано в повідомленні.

Болгарський політолог Івайло Дічев зазначив, що уряд розкритикували не за спроби "переселити" українських біженців, а за те, що їм не вдалося інтегрувати їх у ринок праці, забезпечити школи для дітей та медичне страхування впродовж трьох місяців.

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Але депутат від Демократичної Болгарії Єлизавета Білобрадова, яка входить до правлячої коаліції, каже, що Болгарія дуже добре впоралася з кризою. "Не можна говорити, що раз спочатку ми добре ставилися до людей і розміщували їх у хороших готелях, тепер ми маємо вибачитись за те, що пропонуємо зараз. Їх не перенаправляють до наметових містечок на термін понад 72 години. Будь-яке подібне твердження буде маніпулюванням фактами", - пояснила вона.

Білобрадова додала, що у більшості країн біженців розміщують у наметових містечках. За словами депутата, багато українських біженців стали "жертвами гібридної війни, хибної інформації, страху та паніки".

Прем'єр-міністр Кирил Пєтков заявив, що болгарська держава "не може нескінченно підтримувати таке розкішне розміщення". Болгарія отримала від ЄС майже 150 мільйонів євро на подолання кризи, третину яких вона вже витратила.

"За три місяці ми надали безпрецедентну підтримку біженцям з України, тепер ми входимо у нормальніші рамки. Зрештою, вони біженці", - сказав Пєтков.

Від початку війни в Україну до Болгарії прибуло понад 300 000 осіб. Уряд заявив, що 110 000 осіб отримали тимчасовий захист і притулок. Проте, громадські активісти кажуть, що значна частина українців у Болгарії отримала підтримку від громадян та громадських організацій, а не від держави.

Державне болгарське агентство БГНЕС у середу повідомило, що на військовій базі у Сарафово, поблизу курортного Бургаса, підготували наметове містечко для українських біженців, розраховане на 500 осіб.
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Топ коментарі
+18
Ну, на мою думку, жити в готелі на узбережжі - трохи зажирно. Соціальне недороге житло в глибинці більше пасує біженцям.
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01.06.2022 18:42
+15
Продажность . Скачала заселяют беженцев в гостиницы и оплачивают жти гостиницы ИЗ ДЕНЕГ ЕС - то есть поддерживают свои гостиницы в холодный и пустой сезон - март, апрель, май.

и теперь , вместо того чтобы отблагодарить украинуев , что гостиницы выжили в холодный сезон за счёт денег ЕС, они выкидывают людей из гостиниц.

а о чем они думали 3 месяца ? Война же надолго
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01.06.2022 18:29
+4
Бо всередині немає готелів. А ті готелі, що простоювали зимою, за гроші Євросоюзу прийняли біженців, а тепер коли починається сезон - нахєр з пляжу. Отака вона небезкоштовна болгарська доброта.
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01.06.2022 19:22
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Не думал, что такая партия как Национално сдружение "Изправи се Болгария! Ний идваме!" выступит на стороне украинцев. Оказывается, они за Украину
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01.06.2022 18:18 Відповісти
дело не в партиях, необходимо учитывать интересы местного населения!
как ни крути, а 300к, это 300к.
да и беженцы разные! - беженцы из закарпатья, львова... и беженцы с восточной Украины... беженцы, цитирую - Оне лохи беспалтно кормят и бесплатной дают жилье! Ехай к нам! и те, которые просто выживают, это то ж разные беженцы!!!
Как найти правильный подход? Не знаю!

Но помощь точно нужна.
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01.06.2022 18:33 Відповісти
Продажность . Скачала заселяют беженцев в гостиницы и оплачивают жти гостиницы ИЗ ДЕНЕГ ЕС - то есть поддерживают свои гостиницы в холодный и пустой сезон - март, апрель, май.

и теперь , вместо того чтобы отблагодарить украинуев , что гостиницы выжили в холодный сезон за счёт денег ЕС, они выкидывают людей из гостиниц.

а о чем они думали 3 месяца ? Война же надолго
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01.06.2022 18:29 Відповісти
Не Тільки так, різні є, але ваша правда теж присутня!
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01.06.2022 18:35 Відповісти
Ну, на мою думку, жити в готелі на узбережжі - трохи зажирно. Соціальне недороге житло в глибинці більше пасує біженцям.
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01.06.2022 18:42 Відповісти
Якась дурня, вибачте. Чому було одразу не розселити десь всередині країни? А так виглядає дійсно наче за рахунок коштів "на біженців" відкрили собі курортний сезон у березні, а зараз хочуть звичайних туристів заселити, грошей від яких буде більше, ніж виділяє ЄС. Туризм ніхто не відміняє, але хай кажуть як є, а не викручуються та звинувачують українців
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01.06.2022 19:06 Відповісти
Бо всередині немає готелів. А ті готелі, що простоювали зимою, за гроші Євросоюзу прийняли біженців, а тепер коли починається сезон - нахєр з пляжу. Отака вона небезкоштовна болгарська доброта.
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01.06.2022 19:22 Відповісти
От не знаю, що сказати в цієї ситуації... все дуже неоднозначно.
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01.06.2022 19:06 Відповісти
Треть потратили а две трети по карманам) Но коррупция это в Украине. Главное не перепутать
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01.06.2022 20:08 Відповісти
в бг коррупция чуть меньше чем у нас. Это не секрет.
С другой стороны Болгария не обязана вечно заботиться о наших гражданах, пора бы и им искать работу и жилье.
С другой стороны если там одни женщины с детьми...это очень проблематично.
Со всех сторон сложная ситуация.
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01.06.2022 20:21 Відповісти
Европа выворачивает карманы беженцам не предлагая компенсации арендодателям за размещение беженцев + наплыв беженцев взвинтил цены на аренды, что позволяет им получать сверхприбыли.
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01.06.2022 20:25 Відповісти
Бабло ЕС отхватил на беженцев, а содержание и сервис был как общага. Простенько.
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01.06.2022 22:35 Відповісти
Бургас? Пфф, несмотря на то, что портовый город дыра редкая и любой областной центр Украины выглядит намного лучше. А вообще туристический сезон начинается, ничего личного просто бизнес и надо людишек в отели селить. Сейчас решаем за раздачу своего зерна, а о наших людях кто-то думает, в то время как страны формируют стратегический запас? Или раздадим зерно, а потом будем просить еду? А вообще какого хрена МИД язык в жопу засунул или 500 мест хватит на всех беженцев?
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03.06.2022 03:50 Відповісти
Беженцев конечно жаль, но наши некоторые люди не понимают, что это не тур. Спасибо, болгары помогли. Некоторые люди, ообенно из Харькова - мои земляки очень часто грешат неблагодарностью, хамством и частенько ватными взглядами.
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03.06.2022 15:07 Відповісти
Плохо еще и то, что поведение некоторых наших земляков позорит Украину.
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03.06.2022 15:10 Відповісти
 
 