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Parimatch продовжує працювати в Білорусі, оновлюючи логотип свого кубка

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Букмекерська компанія Parimatch продовжує працювати в Білорусі. Компанія навіть представила в кінці травня новий логотип свого футбольного кубка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна 

Parimatch продовжує працювати в Білорусі, оновлюючи логотип свого кубка 01

Логотип був показаний на світлодіодних табло і LED-панелях акурат після фінальної гри попереднього кубкового сезону.

"Лінії логотипу повторюють контур нового трофея "Parimatch-Кубка Білорусі", який виготовлений за мотивами нагороди, яка протягом 27 років вручалася переможцям Кубка БРСР з 1976 по 1991 роки, а потім переможцям Кубка Білорусі з 1992 по 2003 роки", - зазначають у пресслужбі Білоруської федерації футболу..

Також читайте: Parimatch продовжує працювати в РФ, але з новим власником і брендом

Автор: Володимир Янченко
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кубок белораши ... это турнир где-то уровня пивзавода
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01.06.2022 18:16 Відповісти
Согласна, да и Parimatch уже давно отстрелялся, все игры этого букмекера, включая слоты, невыгодные. Процент выплат у них ниже 40%, и выгода остается на их стороне. Кроме того, вы можете здесь выиграть ту же сумму на игровых автоматах но при меньших ставках, а также сохраните шанс на большой выигрыш. Если вы сначала снизите количество выигрышных линий до одной, тогда в игре можно будет увеличить ставку на эту линию до общей максимально допустимой. В некоторых слотах это может быть ставка до 50 долларов. Будьте осторожны, чтобы не потратить больше, чем вы выиграли в предыдущем раунде. В целом, время игры предсказуемо, и вы можете легко его оценить исходя из начальной ставки и вашего бюджета.
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22.11.2022 20:22 Відповісти
Пусть работает, хозяин париматча живет в Украине, валютная выручка идет в Украину, че прицепились к париматчу непонятно.
Заказ конкурентов?
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01.06.2022 18:26 Відповісти
Ничего не утверждаю, просто вопрос:
Человек работает на производстве у московитов, но он Украинец(присылает бабло семье в Украину), но налоги от него идут на пули нашим пацанам в голову. Он маладец?
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01.06.2022 18:33 Відповісти
Ничего не утверждаю, но тогда надо ходить всем пешком, не покупать горючку, по факту москальскую ибо по такой логике даже пацаны с всу сжигая на фронте горючку финансируют коственно кацапов.
Современный мир слишком сложный чтоб делить все только на черное и белое.
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01.06.2022 19:50 Відповісти
Самое главное надо знать истину, ушел оригинал париматча оттуда или нет. А похожий логотип ниче не говорит. Свинособаки и бульбаши могут вместо ушедших допустим Макдоналдьсов, открыть более привычный для них ********, в тех же помещениях и с тем же подобием меню, и никто им не запретит так как они плюют на все законы.
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01.06.2022 18:55 Відповісти
Ну хоч правильно написали: Беларусь, а не Белоруссия
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01.06.2022 19:08 Відповісти
 
 