2 787 8
Parimatch продовжує працювати в Білорусі, оновлюючи логотип свого кубка
Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном
Букмекерська компанія Parimatch продовжує працювати в Білорусі. Компанія навіть представила в кінці травня новий логотип свого футбольного кубка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
Логотип був показаний на світлодіодних табло і LED-панелях акурат після фінальної гри попереднього кубкового сезону.
"Лінії логотипу повторюють контур нового трофея "Parimatch-Кубка Білорусі", який виготовлений за мотивами нагороди, яка протягом 27 років вручалася переможцям Кубка БРСР з 1976 по 1991 роки, а потім переможцям Кубка Білорусі з 1992 по 2003 роки", - зазначають у пресслужбі Білоруської федерації футболу..
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Заказ конкурентов?
Человек работает на производстве у московитов, но он Украинец(присылает бабло семье в Украину), но налоги от него идут на пули нашим пацанам в голову. Он маладец?
Современный мир слишком сложный чтоб делить все только на черное и белое.