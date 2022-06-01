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США оголосили про нову військову допомогу Україні на $700 млн: Ракетні системи великої дальності та великокаліберна зброя
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Новий пакет допомоги був схвалений президентом Байденом сьогодні вранці.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.
У новий пакет військової допомоги увійшли, зокрема, ракетні системи великої дальності, а також, за даними американських ЗМІ, інша великокаліберна зброя.
Блінкен не назвав точного розміру пакета допомоги, але напередодні кореспондент "Голосу Америки" повідомляв, що сума нової зброї, яку отримає Україна оцінюється в 700 млн доларів.
Топ коментарі
+68 Дик Шелдон
показати весь коментар01.06.2022 18:20
+66 Mykola Trofimenko
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+37 Bohdanov Dmytro
показати весь коментар01.06.2022 18:21
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Опять нажрётся и будет танцевать под "Американ бой"
Дає, аби ми тільки не сконали.
А треба - перемагати!
Чим?