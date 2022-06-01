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США оголосили про нову військову допомогу Україні на $700 млн: Ракетні системи великої дальності та великокаліберна зброя

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен

Новий пакет допомоги був схвалений президентом Байденом сьогодні вранці.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

У новий пакет військової допомоги увійшли, зокрема, ракетні системи великої дальності, а також, за даними американських ЗМІ, інша великокаліберна зброя.

Блінкен не назвав точного розміру пакета допомоги, але напередодні кореспондент "Голосу Америки" повідомляв, що сума нової зброї, яку отримає Україна оцінюється в 700 млн доларів.

Також читайте: Українці запевнили нас, що вони не використовуватимуть ракети проти цілей на території РФ, - Блінкен

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+68
Треба дякувати тому, що дають. Хто винний, що зелені занедбали власну українську ракетну програму?
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01.06.2022 18:20
+66
Дякуємо!
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01.06.2022 18:16
+37
нам дали ту інформацію, яку можна озвучити. Інше - повинно бути таємницею і для нас і для ворогів. Хай москалі ссуться
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01.06.2022 18:21
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Недавно хрюкали о Зраде Байдена... Цензурионы...ржу с вас вместе с Романом Цимбалюком...
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02.06.2022 06:51 Відповісти
Чё та перживаю за Димона.
Опять нажрётся и будет танцевать под "Американ бой"
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02.06.2022 07:50 Відповісти
Некоторые чуваки кажуть що Байден дал Ze...40 ярдов долярів...а Україні нічого не дав...
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02.06.2022 09:47 Відповісти
Щось старенький Джо серить малими порціями.
Дає, аби ми тільки не сконали.
А треба - перемагати!
Чим?
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02.06.2022 11:14 Відповісти
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