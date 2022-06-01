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Російські окупанти на півдні України викрадають людей, перевдягнувшись в однострій ЗСУ, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,окупанти,окупація

Російські військові влаштовують провокації з перевдяганням в однострій ЗСУ в тимчасово окупованих населених пунктах півдня України, хапають і вивозять в невідомому напрямку жителів, які погоджуються їм допомагати, вважаючи українськими солдатами.

Про це повідомляє речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Чергові провокації з перевдяганням рашисти влаштовують в окупованих населених пунктах. Врядившись у однострій Збройних сил України, вони ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що своїм допомагає, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень і зв’язку", - зазначив Назаров.

Віроломству й застосуванню заборонених методів і форм ведення війни ганебною армією світу немає меж, констатував він.

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Крім того, загарбники також намагаються хитрощами з оформленням мобільних карт кримського оператора виманити у громадян їх паспортні дані для фальшування запланованого майбутнього псевдореферендуму.

Речник ОК "Південь" зауважив, що склад корабельного угруповання ворожих сил в Чорному морі не зазнав змін. А от ворожі міни море продовжує виносити до берегів Одещини. Вже четверту морську міну за дві доби виявлено неподалік одного з пляжів області. Фахівцями корабельної підривної команди Військово-Морських сил підривають їх просто в морі - на безпечній відстані від берега.
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Топ коментарі
+28
Так само вони і в УПА перевдягались в 1946-1952 і чинили звірства місцевим щоб перестали підтримувати повстанців...яструбки своїх методів не поміняли
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01.06.2022 18:44
+18
Почти 80 лет прошло. Ничего не изменилось
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01.06.2022 18:44
+15
Мова не має значення, так руzгєщелепні? Такі ж методи кацапня приміняла для боротьби з УПА.
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01.06.2022 18:45
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Це, швидше за все, донбасянє. Кацапи на паляниці спалились би.
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01.06.2022 18:43 Відповісти
Ті дамбасяни ще гірші за кацапів. Їх зневажають з обох боків, як зрадників, тому й бісяться більше.
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01.06.2022 18:55 Відповісти
Намагаються бути кацапіше самих кацапів.
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01.06.2022 19:01 Відповісти
Так само вони і в УПА перевдягались в 1946-1952 і чинили звірства місцевим щоб перестали підтримувати повстанців...яструбки своїх методів не поміняли
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01.06.2022 18:44 Відповісти
Якщо не помиляюсь,бородьба тривала до 1955 року. Останній схрон НКВС підірвали у 1955 році.
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01.06.2022 20:26 Відповісти
Почти 80 лет прошло. Ничего не изменилось
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01.06.2022 18:44 Відповісти
мерзені виродки з нквдешними прийомами
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01.06.2022 18:44 Відповісти
Мова не має значення, так руzгєщелепні? Такі ж методи кацапня приміняла для боротьби з УПА.
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01.06.2022 18:45 Відповісти
Саме мова має значення бо ніколи москаль не заговорить українською мовою щоб не помітити що він кацап. Тому не виправдовуйте тих українців які продовжують спілкування мовою вбивць.
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01.06.2022 22:13 Відповісти
Третья фаза войны по дискредитации ВСУ - народу нужно быть готовым к этим нквдшным методам.
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01.06.2022 18:49 Відповісти
А коли справді наші хлопці зайдуть, то місцеві будуть шарахатись.
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01.06.2022 18:55 Відповісти
Ось чому мова имеет значення тем боле для ВСУ
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01.06.2022 19:03 Відповісти
Дежавю, где то такое уже бьіло.... ааа... НКВД в форме УПА
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01.06.2022 19:06 Відповісти
Нквд
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01.06.2022 19:06 Відповісти
Украинская форма комфортнее и престижнее, просто лучше. Быть украинцем просто круто.
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01.06.2022 19:10 Відповісти
Бандера в перекладі на нашу мову-прапор. А як розуміти ваше бендера, ви вже не москаль, але ще і не українць, чи як? (перепрошую)
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01.06.2022 22:16 Відповісти
Мова ідентифікатор, східнякам пора це второпати...
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01.06.2022 19:15 Відповісти
паляниця ПАЛЯНИЦЯ
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01.06.2022 19:16 Відповісти
"Ряжені" це одвічна техніка кацапів.Нехай довірливі жителі звертають увагу на мову.Орки крім расєйської ніякої іншої не знають.У них "руские челюсти"
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01.06.2022 19:23 Відповісти
поки прийдуть наші військові,всіх патріотів рашисти повбивають..
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01.06.2022 19:35 Відповісти
мова - це зброя!
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01.06.2022 19:38 Відповісти
все 1в1 як розповідали вояки УПА. робіть висновки, панове
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01.06.2022 20:48 Відповісти
Хохлів скільки не *****, а вони все одно будуть в Україні руснявою говорити. Заколупали придурки.
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01.06.2022 21:18 Відповісти
Солдатику, скажи: "паляниця"
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01.06.2022 21:23 Відповісти
Не зовсім-спілкується московською-москаль.
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01.06.2022 22:18 Відповісти
Типичный КГБШНЫЙ трюк ...
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01.06.2022 22:35 Відповісти
Украина-Шотландия 1:0..Ярмоленко забил...
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01.06.2022 22:37 Відповісти
 
 