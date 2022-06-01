Путін, розпочавши війну з Україною, недооцінив можливості українців захищатися та єдність союзників у їх підтримці, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Росії Володимир Путін, розпочавши війну проти України, зробив стратегічну помилку, недооцінивши можливості українців захищатись та здатність союзників підтримувати Україну.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент Путін зробив стратегічну помилку – він цілком і повністю недооцінив силу, волю та здібності українського народу та української армії захистити себе, та недооцінив єдність союзників та партнерів НАТО підтримати Україну", - сказав Столтенберг у Вашингтоні під час спільної прес-конференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Столтенберг упевнений у необхідності продовжувати підтримувати Україну, оскільки "альтернатива – не підтримувати Україну". "Це дозволить президентові Путіну перемогти. Це буде небезпечно для всіх нас, і ціна, яку нам доведеться заплатити, буде вищою, ніж зараз інвестувати у підтримку", - сказав генсек НАТО.
Відповідаючи питанням про можливе закінчення цієї війни, Столтенберг сказав: "Війни не можна передбачати. Ми були здатні передбачити напад, але як ця війна продовжуватиметься – передбачити важко. Але те, що ми знаємо напевно, це те, що всі війни закінчуються за столом переговорів. І про це чітко заявив президент Зеленський. Але те, що відбувається за столом переговорів, також повністю залежить від ситуації на полі бою. І це те, що ми робимо – ми підтримуємо їх у їхньому праві захищати себе. Я впевнений і довіряю політичному керівництву України в тому, щоб приймати тяжкі рішення щодо переговорів та з чим погоджуватися, коли переговори розпочнуться".
Будь ласка, зачекайте...
На якусь реакцію він розраховував - короткотермінову.
А зараз він вас купує, по черзі.
Це ж треба бути закінчиним ідіотом щоб не помітити злочини русні. Світ все знав і мовчав.
Цікаво на скільки часу вас вистачить зараз.
И сидели важные !!!
Не заборонили агресору вбивати і от до чого дійшло.
А вот Шольц и Макрон до сих пор в БУЧЕне были - боятся увидеть правду
Є подачки.
Або світова система позорна,що країна у війні не може союзників притягти,або в нашій країні щось не так....
Перше (скорше риторичне): "Від кого НАТО збирається захищати своїх членів, від Африки, від Латинської Америки (адже практично всі країни Європи та Північної Америки і є НАТО)?". Звичайно зрозуміло, шо головну небезпеку, від якої має захищати НАТО, становлять лише дві країни: РФ і КНР. І тому виникає питання друге:"Яким чином НАТО збирається захищати своїх членів від Росії і Китаю, якщо блок демонструє, що як вогню боїться ескалації у відносинах з цими країнами та намагається такої ескалації уникнути в любий спосіб?".
Що з цього випливає? Дуже просто: найбільш адекватною реакцією НАТО в ситуації, що склалася, було б прийняття на найближчому саміті разом з Швецією і Фінляндією ще й України (без жодних ПДЧ) та ультиматум Росії, що тепер ці 3 країни "під парасолькою" блоку, а спробуєте дригнутися -- найближчого нерадісного ранку вас в Росії може залишитися 20-30 млн., чи 20-30 тис., чи взагалі 20-30 осіб; а далі буде, що буде (подивимося, чи буде кому завдати удар у відповідь). Це була б дійсно достойна позиція військового союзу, який претендує на домінування в світі.
Это что то новое, наверное в альтернативной истории!?
Войны как раз заканчиваются поражением на поле боя одной из сторон, это аксиома. За столом подписывают либо временное перемирие либо капитуляцию.