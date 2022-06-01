Угорщина, звільнена від нафтового ембарго щодо російської нафти, вимагає зняти санкції з Кирила
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Угорщина зажадала, щоб голова московської церкви патріарх Кирил, який підтримав "військову спецоперацію" Путіна в Україні, було виключено зі списку 6 пакетів санкцій ЄС проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Будапешт зажадав, щоб патріарха Кирила було виключено із запропонованого списку осіб, які підпадають під санкції", - пише видання.
За даними журналістів, Угорщина також порушила незначні технічні питання, пов'язані із забороною на нафту.
"За словами офіційних осіб, терміни затвердження пакета послами поки що неясні", - додають в агентстві.
Топ коментарі
+80 Mykola Trofimenko
показати весь коментар01.06.2022 19:19
+66 Sergey Yegorov
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+45 Семен Шкаралупа
показати весь коментар01.06.2022 19:29
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ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ ТОГО ЧТО ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ВСЕ ВСКРОЕТСЯ. СЛАВА ВСУ!
И действуют исключительно в своих интересах.
Им по-барабану на этого патриарха. Они тупо выбивают себе вкусняшки.
Це не країна, це акваторія якоїсь Лєни чи Волги
Обгородити колючою дротою і не випускати в люди
А лично Орбан - те же , что и Кабаева.
Придётся Орбану, как и Кабаевой, рожать от Путина
А в это же время зеленые: Украина договорилась с Венгрией о поставках дизтоплива
Контракт был подписан в конце прошлой недели. Оно пойдет реверсом по продуктопроводу "Самара-Западное направление" (т.н. "труба Медведчука").Это самый быстрый и дешевый импорт топлива на украинский рынок, считает Омельченко. Дешевый, потому что компания МОL производит большинство нефтепродуктов из российской нефти, которую получает со скидкой в 30%.
Сегодня, 13:07
Или у ***** есть нечто на Орбана.
В любом случае его будущее незавидно