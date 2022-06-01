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Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
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Угорщина (1326) Кирил (441) санкції (6840)

Угорщина, звільнена від нафтового ембарго щодо російської нафти, вимагає зняти санкції з Кирила

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рпц,кирило,путін,патріарх

Угорщина зажадала, щоб голова московської церкви патріарх Кирил, який підтримав "військову спецоперацію" Путіна в Україні, було виключено зі списку 6 пакетів санкцій ЄС проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Будапешт зажадав, щоб патріарха Кирила було виключено із запропонованого списку осіб, які підпадають під санкції", - пише видання.

За даними журналістів, Угорщина також порушила незначні технічні питання, пов'язані із забороною на нафту.

"За словами офіційних осіб, терміни затвердження пакета послами поки що неясні", - додають в агентстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключовий пропагандист Орбана прирівняв Україну до нацистської Німеччини

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+80
Йдіть *****.
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01.06.2022 19:19
+66
Орбан на крючке. Это вызов всему Евросоюзу.
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01.06.2022 19:20
+45
Нащо такі складнощі? Можна позабирати в того Орбана все й залишити тільки кацапську нафту та Кіріла...
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01.06.2022 19:29
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Оці підараси-орбани такі ж нахабні, як і іхні друзі москалі.
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01.06.2022 21:13 Відповісти
ЭТО ЧИСТОЙ ВОДЫ КУПЛЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ. НЕТ СЛОВ. ДБ,ДБ,ДБ, СЛАВА УКРАИНЕ!
ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ ТОГО ЧТО ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ВСЕ ВСКРОЕТСЯ. СЛАВА ВСУ!
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01.06.2022 21:14 Відповісти
Пусти свиню під стіл ,то вона полізе на стіл !!!
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01.06.2022 21:19 Відповісти
Венгры, конечно - это нечто !!!
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01.06.2022 21:25 Відповісти
І що такого особливого ти побачило у цьому народішку?
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01.06.2022 21:32 Відповісти
Особенное в них то, что по-максимуму используют право голоса.
И действуют исключительно в своих интересах.
Им по-барабану на этого патриарха. Они тупо выбивают себе вкусняшки.
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02.06.2022 09:01 Відповісти
Не Нечто а НІХТО
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01.06.2022 21:41 Відповісти
шваль одним словом
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01.06.2022 23:29 Відповісти
Я юєю

Це не країна, це акваторія якоїсь Лєни чи Волги

Обгородити колючою дротою і не випускати в люди
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01.06.2022 21:40 Відповісти
Угорщина далеко піде, поки її не зупиняють.
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01.06.2022 21:44 Відповісти
Угорщина-країна агресор-березень 1939 року розпочала війну проти ЗУНР. Тому так.
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01.06.2022 22:23 Відповісти
учится у кацапов...
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01.06.2022 23:30 Відповісти
Прикольно, когда Венгрия всосёт все те же санкции, что и кремль.
А лично Орбан - те же , что и Кабаева.
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01.06.2022 22:32 Відповісти
Ну, что ж...
Придётся Орбану, как и Кабаевой, рожать от Путина
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02.06.2022 07:42 Відповісти
Дайте води попити, а то так Їсти захтілось, що переночувати неба де !
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01.06.2022 22:34 Відповісти
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01.06.2022 22:35 Відповісти
сосіть веннгри .добре хоч не негри
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01.06.2022 22:39 Відповісти
Я перепрошую, але дуже хочеться, щоб знайшовся в Угорщині "партізан", який просто завалить це гівно.
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01.06.2022 22:58 Відповісти
новости по венгрии уже выходят за рамки здравого смысла. Где хваленая европейская судебная и антикор. система????
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01.06.2022 23:38 Відповісти
Орбан, говорите говнюк?
А в это же время зеленые: Украина договорилась с Венгрией о поставках дизтоплива

Контракт был подписан в конце прошлой недели. Оно пойдет реверсом по продуктопроводу "Самара-Западное направление" (т.н. "труба Медведчука").Это самый быстрый и дешевый импорт топлива на украинский рынок, считает Омельченко. Дешевый, потому что компания МОL производит большинство нефтепродуктов из российской нефти, которую получает со скидкой в 30%.

Сегодня, 13:07
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02.06.2022 00:43 Відповісти
Могу ошибаться,но поведение венгров, похоже на проэкт немцев и французов! Типа,я невиновата-это все из-за мадьяр!
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02.06.2022 01:44 Відповісти
Давай-давай Орбан! Не зупиняйся! Пі***єц він завжди підкрадається непомітно. І раптово.
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02.06.2022 01:49 Відповісти
Венгрию надо вывести из ЕС и пристроить 90-м субектом рашистской *********.
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02.06.2022 02:09 Відповісти
Хер ему в сраку! Кирилка- говнюк.
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02.06.2022 02:12 Відповісти
Орбан поставил на *****.
Или у ***** есть нечто на Орбана.
В любом случае его будущее незавидно
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02.06.2022 07:41 Відповісти
тюрки нутро не меняют,только шкурку
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02.06.2022 09:06 Відповісти
Там тільки зачистка допоможе...
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03.06.2022 23:45 Відповісти
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