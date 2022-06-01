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Німеччина передасть Україні чотири реактивні системи залпового вогню "Mars II", - Tagesspiegel

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

mars

Німеччина має намір передати Україні чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) типу "Mars II" для відбиття російської агресії.

Про це повідомляє у середу німецьке видання Tagesspiegel із посиланням на співрозмовників в урядових колах Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Німеччина також хоче відправити Україні з власних запасів чотири реактивні системи залпового вогню "Mars II" (виробництва – ред.) збройного концерну "Krauss-Maffei-Wegmann". Про це Tagesspiegel дізнався з урядових кіл", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що канцлер ФРН не згадував про конкретно про "Mars II" у своїй сьогоднішній промові у Бундестазі, оскільки "відповідна угода зі США була досягнута буквально нещодавно".

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За даними німецьких ЗМІ, реактивні системи залпового вогню типу "Mars II" виробництва компанії "Krauss-Maffei-Wegmann" знаходяться на озброєнні Бундесверу з 1990 року. Залежно від типу боєприпасів, вони можуть вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. При цьому "Mars II" може використовувати керовані ракети з підтримкою GPS для "точного враження цілей" або мінометними снарядами "для блокування ділянок місцевості". За хвилину установка може випустити 12 ракет.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц під час свого виступу в Бундестазі заявив, що Німеччина поставить в Україну систему протиповітряної оборони типу IRIS-T, сучасну РЛС визначення координатів цілі, а також розглядає можливість постачання реактивних систем залпового вогню у співпраці з США.
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Топ коментарі
+40
Хрести можна не стирати.
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01.06.2022 19:28
+33
Целых 4? Смотрите, как бы Германия не оказалась без оружия перед лицом агрессии. Хотя, какая может быть агрессия, когда ты дружишь с убийцей?
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01.06.2022 19:27
+30
Как бы Греции не передал, а они градов совковых наковыряют
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01.06.2022 19:23
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Прошел месяц. Для передачи марсов нужны месяцы. Вообще странное поведение, говорят что дадут то одно то другое, а в итоге все стопорится и темы эти мусолятся месяцами. Лучше уж как венгры или турки - сами за себя остальные нах, хоть и прискорбно зато честно.
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01.06.2022 20:36 Відповісти
Німеччині віри нема. Хай просто йде *****.
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01.06.2022 20:41 Відповісти
"Німеччина має намір передати " Багато хто з нас має якийсь деякий намір чогось зробити ...
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01.06.2022 20:44 Відповісти
Вона вже тут?Вже стріляє?Вбиває москаля?Ні. Вот коли прийде і покажете,що воно вже тут і стріляє тим що треба ось тоді про це потрібно писати.А так це знову переливання з пустого в порожнє,а ми всі як те стадо починаємо обговорювати збро. від Німеччини яка ніби прийде та ніяк не доходить.З Лютого вже мардери ідуть,але транзитом через Грецію.
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01.06.2022 20:51 Відповісти
Хотели бы передать, давно бы это сделали!
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01.06.2022 20:51 Відповісти
Судя по коментам 90% на цензоре это троли. В основном кацапские и шоколадные. Причём поют они в унисон гоневом на немцев.
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01.06.2022 20:56 Відповісти
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01.06.2022 21:07 Відповісти
Германия дала Украине 4 миллиарда долларов.
Так что фотка смешная, но нам реально помогают.
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01.06.2022 22:01 Відповісти
Да, деньги безусловно это хорошо. Только в контексте текущих событий у них есть существенный недостаток. Они не стреляют.
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01.06.2022 23:39 Відповісти
Брехня. Де їх можна побачити?????
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01.06.2022 23:59 Відповісти
лечиться надо. а в твоем случае - срочно!
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01.06.2022 21:07 Відповісти
то точно, явно кремлеботи підкрикують, а наші підхоплюють... прям Чорна Рада якась...
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01.06.2022 21:14 Відповісти
Німецьку еліту не чмирять напевне хіба що коматозники і росіяни. Всі решта явно бачать що ця еліта думає якби спасти свою ресурсну колонію від розвалу.

Стільки всього обіцяли і нічого в кінці не поставили. За таке потім і по рилу можна хопити так що черговий рейх припинить існування. А я нагадую що українці відмовились від атомної зброї і тому німці тепер зобов'язані. Інакше ще свою атомну відповідь отримають.
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01.06.2022 23:57 Відповісти
ДЯКУЮ ! DANKE ! THANKS !
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01.06.2022 21:12 Відповісти
Не треба їх матюкати. Не поможе. Важливо, що сказали. Навіть через рік це буде допомагати захищатись.
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01.06.2022 21:33 Відповісти
4? хоть би вже по 100 давали.
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01.06.2022 21:35 Відповісти
40 км когда надо 400....
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01.06.2022 23:23 Відповісти
Мда. Мусор на фоні техніки США. І ті я сумніваюсь що передадуть, а не зроблять як із усім до того. Бо ні танків, ні сау, ні бмп і так далі вони не передали хоча брехали що дадуть.
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01.06.2022 23:53 Відповісти
Германия намерена передать Украине четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа "Mars"... в 2042 году, к 20-летию начала войны.
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02.06.2022 02:14 Відповісти
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