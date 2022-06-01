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Зеленський нагородив орденами Ярослава Мудрого польських політиків Ярослава Качинсього і Моравецького
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня голови ради міністрів Республіки Польща Матеуша Моравецького та віце-прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнам на офіційний сайт президента України.
"Нагороди присвоюються за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні президента.
Топ коментарі
+7 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар01.06.2022 19:47
+4 Only
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+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар01.06.2022 19:50
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Сподіваюсь, що це і для всіх простих людей відзнака!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
(по сообщению Швеца): https://youtu.be/PTti734OgNo?t=817
Гідні та мудрі кавалери Ордена Ярослава Мудрого