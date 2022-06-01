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Качинський Ярослав (38) нагорода (1102) Польща (5153) Моравецький Матеуш (358)

Зеленський нагородив орденами Ярослава Мудрого польських політиків Ярослава Качинсього і Моравецького

Новини Цензор.НЕТ Політика України

орден,ярослава

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня голови ради міністрів Республіки Польща Матеуша Моравецького та віце-прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнам на офіційний сайт президента України.

"Нагороди присвоюються за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні президента.

Читайте також: Уряди України і Польщі підписали вісім угод про співпрацю, - Шмигаль

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
В Херсонской области со стороны Днепропетровщины освобождены более 20 населенных пунктов,- глава ОВА Геннадий Лагута. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.
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01.06.2022 19:47
+4
Полякам величезна подяка за підтримку!

Сподіваюсь, що це і для всіх простих людей відзнака!
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01.06.2022 19:46
+4
Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
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01.06.2022 19:50
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Полякам величезна подяка за підтримку!

Сподіваюсь, що це і для всіх простих людей відзнака!
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01.06.2022 19:46 Відповісти
В Херсонской области со стороны Днепропетровщины освобождены более 20 населенных пунктов,- глава ОВА Геннадий Лагута. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.
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01.06.2022 19:47 Відповісти
Так. Давидів Брід, і Іванівка. Зараз ідуть бої за Снігурівку...
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01.06.2022 19:49 Відповісти
Ярослав Мудрий- мабуть воював більше всіх інших з ляхами. Іронічно
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01.06.2022 19:48 Відповісти
Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
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01.06.2022 19:50 Відповісти
Если будут закусывать собакой то нихера им не будет
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01.06.2022 20:02 Відповісти
Интересно, а что ещё умеет делать при3.14здент, кроме подписания указов про награждния?
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01.06.2022 19:52 Відповісти
Читать с суфлера
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01.06.2022 19:58 Відповісти
Лех Качиньский тоже кавалер ордена,теперь и его брат тоже
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01.06.2022 19:56 Відповісти
Не зря же Польша заказала в Штатах 500 ракетних систем чтобы они на всякий случай были недалеко от Украины)) .
(по сообщению Швеца): https://youtu.be/PTti734OgNo?t=817
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01.06.2022 20:16 Відповісти
А що йому залишається робити? Організувати оборону країни ні він, ні його акторська трупа нездалі. Організувати економіку, виробництво зброї - нездалі, визволити полонених - нездалі. Що залишається - це знімати щоденні відосіки про себе любимого, зачитувати самозакохані монологи, нагороджувати та поздоровляти всіх навколо (благо, що є нескінченні дати та ювілеї...). Гине цвіт Нації, а воно самолюбується і вилизується на шиї, крові і кістках Українців.
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01.06.2022 20:16 Відповісти
Поздоровляємо !
Гідні та мудрі кавалери Ордена Ярослава Мудрого
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01.06.2022 23:00 Відповісти
Гідні і мудрі , особливо моравецький
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12.07.2022 14:27 Відповісти
 
 