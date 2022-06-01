Ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів із РФ, - Кулеба
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Ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів з РФ і без перемоги над нею.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфкс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Є таке, але вони не представляють найвпливовіших країн світу. І ніхто з наших ключових партнерів - ні в Північній Америці, ні в Європі - таку позицію не займає. Ту лінію, яку ви озвучили, саме намагаються гнути споживачі українського зерна, які спочатку багато говорять про те, як вони люблять Україну, як вони її підтримують, як їм шкода, що все це відбувається, а потім кажуть, перекладаючи з дипломатичного на людський: "Нам все одно як, головне привезіть нам те, що нам потрібно для того, щоби нагодувати людей", - сказав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Ему Каннский фестиваль аплодирует.
Он прекрасно читает текст.
Шо напишут, то и читает.
Вопрос к продюссеру, заказывающему текст.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bild.
Так що не треба дуже зациклюватись на тих що за "мир". Вони просто голосніше за всіх кричать про це.
Бо ті хто проти "миру" , ті просто працюють і йдуть вперед до нашої перемоги.
А ті котрі "переживають" за свою націю - то їм абсолютно всерівно яким чином - головне їхні кишені.
Бо ті хто знає що таке фашизм вони переживають за Україну.
Букви
@Bykvu
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1 ч
Цитати радника голови ОП Михайла Подоляка про НАТО, сказані з різницею у два дні.
Ото виходить, що розмови "про голод", то швидше маніпуляції й застрашування, аби під приводом облаштування гум коридорів для українського зерна, зняти з росії санкції, а отже, в перспективі, віддати Україну на знищення росії.
Хочете розблокувати українські порти? Вводьте військові кораблі і блокуйте, топіть флот росіян, в Чорному та Середземному морях. Давайте озброєння Україні. Та й загалом, ми поставляємо достатньо зерна й залізницею, й фурами, через ту ж таки Польщу, а далі - є Гданськ - возіть з нього, якщо воно вам так треба. Не кажучи вже про крадене українське зерно, що його вивозить росія в Сирію через посередництво Туреччини.
А загалом, якби один "зелений пРезидент та його кабінет" не повторювали весь час "мантру" про "дагаваріцца с расієй", то менше було б таких самих голосів й за кордону.
За компромат на Хантера!!??
то дрібниці.........