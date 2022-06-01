Ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів із РФ, - Кулеба

Ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів з РФ і без перемоги над нею.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфкс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Є таке, але вони не представляють найвпливовіших країн світу. І ніхто з наших ключових партнерів - ні в Північній Америці, ні в Європі - таку позицію не займає. Ту лінію, яку ви озвучили, саме намагаються гнути споживачі українського зерна, які спочатку багато говорять про те, як вони люблять Україну, як вони її підтримують, як їм шкода, що все це відбувається, а потім кажуть, перекладаючи з дипломатичного на людський: "Нам все одно як, головне привезіть нам те, що нам потрібно для того, щоби нагодувати людей", - сказав Кулеба.

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