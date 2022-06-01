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Ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів із РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів з РФ і без перемоги над нею.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфкс-Україна, про це  повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Є таке, але вони не представляють найвпливовіших країн світу. І ніхто з наших ключових партнерів - ні в Північній Америці, ні в Європі - таку позицію не займає. Ту лінію, яку ви озвучили, саме намагаються гнути споживачі українського зерна, які спочатку багато говорять про те, як вони люблять Україну, як вони її підтримують, як їм шкода, що все це відбувається, а потім кажуть, перекладаючи з дипломатичного на людський: "Нам все одно як, головне привезіть нам те, що нам потрібно для того, щоби нагодувати людей", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Односторонньої гарантії Кремля для нас недостатньо", - Кулеба про розблокування портів в Україні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
На бубочку і тиснути не потрібно, воно само все бажає побачення с пуйлом...
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01.06.2022 20:07
+5
Мало того, бубасик всячески пытается нахамить нашим западным партнерам.
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01.06.2022 20:11
+3
Тоді потрібно закрити пельку дивано бункерним ослойобам Подоляку та куску Арестовичу , це вони волають що на керівництво держави здійснюєця тиск з боку западних держав
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01.06.2022 20:12
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На бубочку і тиснути не потрібно, воно само все бажає побачення с пуйлом...
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01.06.2022 20:07 Відповісти
Мало того, бубасик всячески пытается нахамить нашим западным партнерам.
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01.06.2022 20:11 Відповісти
Не наговаривайте на Найвеличнішого.

Ему Каннский фестиваль аплодирует.

Он прекрасно читает текст.

Шо напишут, то и читает.

Вопрос к продюссеру, заказывающему текст.
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01.06.2022 20:36 Відповісти
Зелин Подоляк с ****** уже нашли главного "поджигателя войны"
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01.06.2022 20:59 Відповісти
А зачем им? Поставили 5000 касок в марте и довольны. Чем больше украинцев гибнет - тем им лучше. Им сильные конкуренты не нужны. И беженцы украинские как раз хорошо поднимут процент нормального населения против этих миллионов мигрантов, кто вообще не ассимилируется и живет по Корану и планирует жить так еще сотни лет вперед.
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01.06.2022 20:09 Відповісти
А гаубицы на фронте откуда? Почем за высер, рашотроллик?
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01.06.2022 20:12 Відповісти
Тоді потрібно закрити пельку дивано бункерним ослойобам Подоляку та куску Арестовичу , це вони волають що на керівництво держави здійснюєця тиск з боку западних держав
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01.06.2022 20:12 Відповісти
тема переговоров в западной прессе сквозит везде. запущены все полезные идиоты и продажные твари
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01.06.2022 20:13 Відповісти
Україна не має іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів із російським президентом путіним. Тільки від нього залежить, коли скінчиться війна.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bild.
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01.06.2022 20:20 Відповісти
За його словами, ідея провести прямі переговори з путіним актуальна і сьогодні, навіть після військових злочинів російської армії у Бучі та Краматорську.
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01.06.2022 20:21 Відповісти
Хоч цей підлобузник Зелі іноді говорить правду.
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01.06.2022 20:14 Відповісти
Не тиснуть, але прозоро натякають.
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01.06.2022 20:17 Відповісти
Клоун сам мріє зазирнути ***** вглаз.
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01.06.2022 20:21 Відповісти
у Запоріжжі та Одесі розбирають захисні споруди?
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01.06.2022 20:21 Відповісти
У кожній країні є ті хто каже, що Україна має відразу підписати "мир" з кацапстанією і для цього не треба нам давати зброю. А з іншої сторони є багато і тих, хто проти так званого "миру" із віддачею Українських територій.
Так що не треба дуже зациклюватись на тих що за "мир". Вони просто голосніше за всіх кричать про це.
Бо ті хто проти "миру" , ті просто працюють і йдуть вперед до нашої перемоги.
А ті котрі "переживають" за свою націю - то їм абсолютно всерівно яким чином - головне їхні кишені.
Бо ті хто знає що таке фашизм вони переживають за Україну.
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01.06.2022 20:29 Відповісти
Зеленський заповнив свій офіс каліброваними ідіотами - такими ж як він сам👇

Букви

@Bykvu

·
1 ч

Цитати радника голови ОП Михайла Подоляка про НАТО, сказані з різницею у два дні.

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01.06.2022 20:32 Відповісти
Він зрадник: він виконує всі накази Москви.
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01.06.2022 20:41 Відповісти
доки військові кораблі РФ є в Чорному морі, доки є війна з росією, жодного "розблокування" українських портів немає бути. росія ж вже попросила за це розблокування зняття санкцій. А їх зняття - то смерть для багатьох українців, і то пряма перспектива до знищення росією України.
Ото виходить, що розмови "про голод", то швидше маніпуляції й застрашування, аби під приводом облаштування гум коридорів для українського зерна, зняти з росії санкції, а отже, в перспективі, віддати Україну на знищення росії.
Хочете розблокувати українські порти? Вводьте військові кораблі і блокуйте, топіть флот росіян, в Чорному та Середземному морях. Давайте озброєння Україні. Та й загалом, ми поставляємо достатньо зерна й залізницею, й фурами, через ту ж таки Польщу, а далі - є Гданськ - возіть з нього, якщо воно вам так треба. Не кажучи вже про крадене українське зерно, що його вивозить росія в Сирію через посередництво Туреччини.

А загалом, якби один "зелений пРезидент та його кабінет" не повторювали весь час "мантру" про "дагаваріцца с расієй", то менше було б таких самих голосів й за кордону.
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01.06.2022 20:56 Відповісти
Oни просто не дают нужное оружие..льется кровь Украины увозят население, раздают свои паспорта, а Путин разваливает города, заводы...почему? Орбан куплен за Пакш, а брендон

За компромат на Хантера!!??
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01.06.2022 21:38 Відповісти
а те що дехто натякає на здачу ***** 7% території та відмовитись від криму,
то дрібниці.........
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01.06.2022 21:43 Відповісти
 
 