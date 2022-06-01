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Російські війська обладнують інженерні позиції на північному кордоні України, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мотузяник

Російські війська споруджують інженерні позиції за 3 кілометри від державного кордону України в Брянській області.

Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наша розвідка повідомляє про те, що російські війська обладнують позиції в районах Подивоття та Некислиця, це Брянська область, Росія, близько 3 кілометрів від державного кордону України", - розповів він.

Російські села Подивоття та Некислиця знаходяться поблизу державного кордону України в Сумській області.

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Також пара російських літаків Су-35 завдали авіаудару по населеному пункту Білопілля на Сумщині.

Російські окупанти зводять також оборонні позиції на другому і третьому рубежі на Херсонщині та в Запорізькій області.

У Харківській області ворог посилює вогневу потужність бойових угруповань.
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Боятся, ЦУКИ ‼️‼️

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01.06.2022 20:53 Відповісти
Нахіба? Сцять, що на москву підем?
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01.06.2022 20:55 Відповісти
Прийдеться на Москву через Курськ обходити
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01.06.2022 20:58 Відповісти
Лучше через Гомель. Там народ с цветами встретит и найдутся желающие присоединиться.
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01.06.2022 21:10 Відповісти
Строят укрепления.. ну -ну и кому это помогало....по итогу...к тем укреплениям мозги надо иметь людей а с этим в Рашке сложно..было всегда с 1230 года ....что там на Рашке нам плевать мы также должны иметь вдоль всей границы с Рашей и Бульбостаном полосу 3/5 км шириной и 2 линии обороны минные поля сигнализация доты дзоты опорные пункты НП и прочее коляска рвы,каналы бетонные ограждения заборы ..такова наша реальность..жития с Рашей и Бульбостаном...логи лет 300 должны родить поколения с генетики утробы матери что к нам ***** шастать а иначе в гробу вернутся
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01.06.2022 21:09 Відповісти
Лукошстаном.
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01.06.2022 21:12 Відповісти
ПВО б Сумщине усилить (или подкинуть новое)... ну то военным виднее...
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01.06.2022 21:11 Відповісти
ПВО в асфальте новеньком на приграничье сумщины😢
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01.06.2022 21:46 Відповісти
Якого вже нема ПВО не буде збивати літаки на території параші - заборонено
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01.06.2022 22:04 Відповісти
Строят, строят, наконец построят. Абдулла, поджигай заряжай !
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01.06.2022 22:29 Відповісти
Усі такі інженерні спорудження необхідно знищувати не давлячись, що вони на території РФії.
Біьш того в Курську, Белгороді... треба проводити антитерористичні операції з метою знищення скупчення військової техніки і терористичних угрупувань складів ....
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01.06.2022 22:46 Відповісти
 
 