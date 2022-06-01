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На Східному напрямку відбито 1 атаку росіян, знищено 38 окупантів, 3 одиниці бронетехніки, 1 артсистему, 1 склад з боєприпасами, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Протягом доби, 1 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід". 

У повідомленні зазначається: " Українська артилерія знищила склад з боєприпасами. Втрати ворога складають: особового складу – 38; БТР – 1; ББМ – 1; артилерійських систем – 1; мінометів – 2; АТТ – 2; БПЛА – 1; екіпаж БпАК – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 31 травня знищено 22 окупанти, 1 БМП та склад боєприпасів, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Аби ця славетна симфонія військової статистики ще й шла до НАШОЇ Перемоги в геометричній прогресії!
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01.06.2022 21:20 Відповісти
ВІРЮ В ЗСУ !!!

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01.06.2022 21:21 Відповісти
Слава ВСУ!
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01.06.2022 21:26 Відповісти
 
 