Італія готова допомогти з розмінуванням Чорного моря для експорту зерна з України

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо зазначив, що країна сподівається на лідерську роль ООН у питанні відкриття коридорів для експорту зерна з України, і готова допомогти з розмінуванням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у виступі в парламенті, переказ якого наводять на сайті місії Італії при ООН.

Луїджі Ді Майо повідомив, що Італія просуває ідею створення морських коридорів для експорту продовольства з України через українські порти, передусім пшениці.

"Італія вже висловила готовність брати участь у розмінувальних роботах і прагне центральної ролі ООН, і, можливо, інших партнерів, таких як Туреччина, для ефективної розробки і координації операцій", - зазначив глава МЗС Італії.

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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна працює над організацією операції під егідою ООН та за участі флотів партнерів, щоб створити безпечний морський коридор для українського зерна.

Як відомо, через те, що Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна та олії і експорт здійснювався переважно морем, блокада Росією чорноморських портів загрожує глобальним зростанням цін на цю продукцію і дефіцитом у низці країн Африки і Близького Сходу.

Минулого тижня в МЗС РФ заявили, що готові надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія. США і Велика Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки.

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