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Італія готова допомогти з розмінуванням Чорного моря для експорту зерна з України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міна

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо зазначив, що країна сподівається на лідерську роль ООН у питанні відкриття коридорів для експорту зерна з України, і готова допомогти з розмінуванням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у виступі в парламенті, переказ якого наводять на сайті місії Італії при ООН.

Луїджі Ді Майо повідомив, що Італія просуває ідею створення морських коридорів для експорту продовольства з України через українські порти, передусім пшениці.

"Італія вже висловила готовність брати участь у розмінувальних роботах і прагне центральної ролі ООН, і, можливо, інших партнерів, таких як Туреччина, для ефективної розробки і координації операцій", - зазначив глава МЗС Італії.

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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна працює над організацією операції під егідою ООН та за участі флотів партнерів, щоб створити безпечний морський коридор для українського зерна.

Як відомо, через те, що Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна та олії і експорт здійснювався переважно морем, блокада Росією чорноморських портів загрожує глобальним зростанням цін на цю продукцію і дефіцитом у низці країн Африки і Близького Сходу.

Минулого тижня в МЗС РФ заявили, що готові надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія. США і Велика Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки.

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Топ коментарі
+18
Никакого зерна пока Европа и США не дадут обещанные дальнобойные системы. А голодных мальчиков в трусиках пускай кормит ООН которое нас 8 лет кормило озабоченностями
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01.06.2022 21:18
+14
Они Одессу разминировать собрались? Может, ещё и разоружить украинских солдат вдобавок, чтобы голодающие страны третьего мира нажрались украинской пшеницы?

Я, конечно, за то, чтобы накормить голодных, но точно не ценой захвата Одесской области орками.
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01.06.2022 21:20
+9
один ребенок сказал: пусть не гоняют корабли с украденным украинским зерном из иностранных портов, а наоборот, принимают, а потом арестовывают, разгружают зерно, продают голодающим, а деньги - Украине
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01.06.2022 21:25
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Никакого зерна пока Европа и США не дадут обещанные дальнобойные системы. А голодных мальчиков в трусиках пускай кормит ООН которое нас 8 лет кормило озабоченностями
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01.06.2022 21:18 Відповісти
Саме так!
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01.06.2022 22:36 Відповісти
Они Одессу разминировать собрались? Может, ещё и разоружить украинских солдат вдобавок, чтобы голодающие страны третьего мира нажрались украинской пшеницы?

Я, конечно, за то, чтобы накормить голодных, но точно не ценой захвата Одесской области орками.
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01.06.2022 21:20 Відповісти
тут мова йде вже не тільки про Одеську область а й про всю Україну. Бо без санкцій, росія швидко розкочегарить свій ВПК, і тоді Україні буде дуже погано.
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01.06.2022 23:25 Відповісти
один ребенок сказал: пусть не гоняют корабли с украденным украинским зерном из иностранных портов, а наоборот, принимают, а потом арестовывают, разгружают зерно, продают голодающим, а деньги - Украине
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01.06.2022 21:25 Відповісти
Вася,надо послать и проучить некоторых за службу раше пусть голодают африканцы и другие рукопожатные кремлю суки и особенное скажут спасибо шольцу, макрону, орбану и итальянцу
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01.06.2022 21:30 Відповісти
Можна не тільки крадене зерно, а будь-що, що пливе з кацапстану, арештовувати і конфісковувати.
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01.06.2022 21:30 Відповісти
Нехай довбню свою розмінує від какцапських тугриків.
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01.06.2022 21:28 Відповісти
У нас Зеля с Ермаком уже наразминировались достаточно, что бы еще всякие еврогеи разминировали. Аллергия на разминирование уже.
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01.06.2022 21:28 Відповісти
Боюсь, что после разминирования с Одессой будет то, что с Херсоном… И тогда наших героев поляжет ещё больше! Какие гарантии даёт нам Италия? Она будет воевать потом с нами отбивая Одессу, как и все, кто предлагает разминировать побережье?! Или это хитрый ход Пуйла?
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01.06.2022 21:29 Відповісти
й...бані фашисти.
надати зброю,
куй вам.....
вивезти зерно
допоможемо
а німтура сказала що забезпечить всім необхідним
щоб возити хліб по суші.
держави які заважають нам отримати летальну зброю
це саме італійці і німце.
тут ми проти тут ми за.....
.....ідараси
а 100 наших кожен Божий день гинуть.........
а не сосалиб ви КУЙ, не знаю ким шановні??????????????
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01.06.2022 21:34 Відповісти
Ай молодці!!!
Вражаюча оперативність!!
Значить коли мова йде про орди чорносраких, які полізуть через Середземне море в Європу, перш за все через Грецію і Італію, так відразу знаходяться сили і засоби, а як зброю дати, так починають "козу водити", бо у них бачте процедура ЄС.
Правильно багато хто пише і я приєднуюсь, що коли західний світ "озабочен" тільки тим, як вберегти себе від мігрантів, а не тим, щоб дати засоби для перемоги агресора, то чому Україна повинна думати, що будуть жерти ці африканські нероби??!!
Може має сенс, як німці роблять типу "кільцевих поставок" коли переозброюють партнерів ******** зброєю, віддаючи нам старий мотлох, зробити "кільцевий фінт вухами" - продовольство в обмін на зброю.
******* зброю.
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01.06.2022 21:39 Відповісти
Не треба так нервувати.
Ви на ***** повинні тиснути, а не гучні заяви робити.
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01.06.2022 21:47 Відповісти
По завершенню війни
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01.06.2022 22:01 Відповісти
Разминируют, зерно вывезут, а что потом? Опять минировать, или ждать каZZапов в гости?
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01.06.2022 22:10 Відповісти
Пішли вони на куй
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02.06.2022 00:06 Відповісти
 
 