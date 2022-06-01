Італія готова допомогти з розмінуванням Чорного моря для експорту зерна з України
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Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо зазначив, що країна сподівається на лідерську роль ООН у питанні відкриття коридорів для експорту зерна з України, і готова допомогти з розмінуванням.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у виступі в парламенті, переказ якого наводять на сайті місії Італії при ООН.
Луїджі Ді Майо повідомив, що Італія просуває ідею створення морських коридорів для експорту продовольства з України через українські порти, передусім пшениці.
"Італія вже висловила готовність брати участь у розмінувальних роботах і прагне центральної ролі ООН, і, можливо, інших партнерів, таких як Туреччина, для ефективної розробки і координації операцій", - зазначив глава МЗС Італії.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна працює над організацією операції під егідою ООН та за участі флотів партнерів, щоб створити безпечний морський коридор для українського зерна.
Як відомо, через те, що Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна та олії і експорт здійснювався переважно морем, блокада Росією чорноморських портів загрожує глобальним зростанням цін на цю продукцію і дефіцитом у низці країн Африки і Близького Сходу.
Минулого тижня в МЗС РФ заявили, що готові надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія. США і Велика Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки.
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Я, конечно, за то, чтобы накормить голодных, но точно не ценой захвата Одесской области орками.
надати зброю,
куй вам.....
вивезти зерно
допоможемо
а німтура сказала що забезпечить всім необхідним
щоб возити хліб по суші.
держави які заважають нам отримати летальну зброю
це саме італійці і німце.
тут ми проти тут ми за.....
.....ідараси
а 100 наших кожен Божий день гинуть.........
а не сосалиб ви КУЙ, не знаю ким шановні??????????????
Вражаюча оперативність!!
Значить коли мова йде про орди чорносраких, які полізуть через Середземне море в Європу, перш за все через Грецію і Італію, так відразу знаходяться сили і засоби, а як зброю дати, так починають "козу водити", бо у них бачте процедура ЄС.
Правильно багато хто пише і я приєднуюсь, що коли західний світ "озабочен" тільки тим, як вберегти себе від мігрантів, а не тим, щоб дати засоби для перемоги агресора, то чому Україна повинна думати, що будуть жерти ці африканські нероби??!!
Може має сенс, як німці роблять типу "кільцевих поставок" коли переозброюють партнерів ******** зброєю, віддаючи нам старий мотлох, зробити "кільцевий фінт вухами" - продовольство в обмін на зброю.
******* зброю.
Ви на ***** повинні тиснути, а не гучні заяви робити.