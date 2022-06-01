4 системи HIMARS, 4 гелікоптери, радари та протитанкова зброя, - Пентагон оприлюднив список озброєння, яке передається Україні

США все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, довкола яких останній тиждень йшли активні обговорення, а також іншу зброю та обладнання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів увійшли:

чотири HIMARS;

чотири гелікоптери Мі-17;

1000 ракет до протитанкових систем Javelin;

15 тактичних машин;

5 протиартилерійських радарів;

2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;

6 тисяч одиниць протитанкової зброї;

запчастини та обладнання.