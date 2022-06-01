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Україна та Польща створять спільне оборонне підприємство з виробництва зброї та техніки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шмигаль,моравецький

Україна та Польща планують створити спільне оборонне підприємство з виготовлення зброї та військової техніки.

Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Було підписано Меморандум про створення спільної польсько-української комісії по налагодженню кооперації між підприємствами наших країн. Ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення українсько-польського спільного підприємства з виготовлення як зброї, так і військової техніки, інших комплектацій", - сказав Шмигаль.

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Він зауважив, що таке підприємство виведе оборонну співпрацю України та Польщі на новий рівень і дозволить створювати сучасні види оборонної зброї.
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Топ коментарі
+23
Гарна та позитивна новина...
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01.06.2022 21:27
+20
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги"
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01.06.2022 21:30
+11
Доречі на території України є заводи з підземними цехами. І ті говно ракети їх не дістануть. Просто про це мало хто думає
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01.06.2022 21:38
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Гарна та позитивна новина...
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01.06.2022 21:27 Відповісти
Слава Польше.. дякуем.
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01.06.2022 21:36 Відповісти
Річ Посполита - 2
федеративна республіка Польщі, України, Литви та Білорусі -
страшний сон московитів

відкладена окупація Москви з 1612 р.
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02.06.2022 00:22 Відповісти
во як !
лише три години тому написав, що треба робити спільний з поляками ВПК, а пан Шмигаль вже документ підписує !

Оце гарно !!!!
у Польщі та України такі напрацювання, що і себе забезпечимо та й ще станемо впливовим експортером зброї

тільки б не похерили ЗЄльоні !
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01.06.2022 22:35 Відповісти
я собі думаю: може вони нас таки читають? Чи рішення на поверхні і аж проситься до виконання?
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01.06.2022 23:32 Відповісти
Велика сила - ідея, що оволоділа масами.
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01.06.2022 23:36 Відповісти
Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами Цитата из статьи «К критике гегелевской философии права» (1844 г.) немецкого философа Карла Маркса (1818 - 1883):

Маркс був далеко не дурень
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02.06.2022 00:19 Відповісти
якій ще накуй маркс!!! 👎👎 курва комуняцька
Комуняку - на гілляку
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02.06.2022 02:11 Відповісти
Класно! Було би це зробити роки три тому
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01.06.2022 21:27 Відповісти
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги"
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01.06.2022 21:30 Відповісти
Дозвольте спитати, а Ви у який спосіб пересуватесь країною? І як Ви гадаєте, за рахунок чого зараз забеспечуються логістичні потреби? Чи може Ви вважаєте за краще, щоб армія пересувалася самотужки бездоріжжям?
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01.06.2022 23:55 Відповісти
давай тобі поясню по дорогам і так дятле до 19го року теж були дороги,що ***** відкриття,а якби так нагло не ******* ,то вистачило б і на зброю,сильніше зализуй а ще ******* що то порох винний що ***** зараз напав,**** їблаки
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02.06.2022 03:16 Відповісти
А тридцять років тому ще б було краще. То й що? Нашо гадати якби та каби. Історія склалась як склалась. Добре що до цього врешті решт дійшли. Спільний ВПК дає ще один бонус, так би мовити. Уніфікація озброєння двох армій дозволить налагодити тісне співробітництво на полі бою. Тобто можна казати в деякому наближенні про обʼєднану в деякій мірі армію.
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01.06.2022 23:52 Відповісти
Вот мой пост 25 мая, как знал: "Я вот не пойму, а что, нельзя по нашим технологиям тихонько открыть производство ракет в той же Польше и наносить удары по заводам *********? "
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01.06.2022 21:30 Відповісти
Какими именно ракетами мы можем ударить по заводам *********? Мы что-то серийно изготовляли?
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01.06.2022 21:37 Відповісти
ОТРК Грім/Сапсан був готовий до випробувань.
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01.06.2022 22:37 Відповісти
Вільха М: дальність 130 км, відхилення 15 м - Бінго !!!!

до Бєлгорода дістане свободно !
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01.06.2022 22:49 Відповісти
Головне - туди не дотягнуться руки Зелених саботажників щоб усе знищити .
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01.06.2022 23:03 Відповісти
Давно пора. Причём всей восточной Европе.
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01.06.2022 21:31 Відповісти
Дякуємо Польші.
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01.06.2022 21:32 Відповісти
Це гарна новина
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01.06.2022 21:35 Відповісти
Хіба що на території Польщі. Україна зараз вся під прицілом рашистських ракет без належного ПВО.
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01.06.2022 21:36 Відповісти
Допилить Гром 2 на польских заводах и пулять им по скоплению русни в глыбоком тылу.
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01.06.2022 21:37 Відповісти
Доречі на території України є заводи з підземними цехами. І ті говно ракети їх не дістануть. Просто про це мало хто думає
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01.06.2022 21:38 Відповісти
Зелена банда не допустить розвитку української оборонки .
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01.06.2022 23:05 Відповісти
Це не обов'язково, під час другої світової коли німців нещадно бомбили основні їхні заводи були не під землею, а в окремих звичайних бараках по всій території, а от ті бараки ніхто не бомбив, це історичний факт про який мало хто знає, тому до кінця війни вони випускали зброю.
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02.06.2022 06:11 Відповісти
Может, пора ********* корабль? Армия, морпехи, за работу
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01.06.2022 21:38 Відповісти
Сподіваюсь підземне....🤔
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01.06.2022 21:41 Відповісти
Поліції заборонять воювати? Це вже покращення?
https://www.youtube.com/watch?v=LWpp0HZT44A
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01.06.2022 21:48 Відповісти
вот это отличная новость. украинские разработки себя уже показали с самой лучщей строны. одна Стугна чего стоит
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01.06.2022 21:49 Відповісти
давно пора,
запросили б і всіх бажаючих,
не варто сподіватися на німців і французів
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01.06.2022 21:52 Відповісти
Напишіть ще в якому місті,коли,хто буде керувати технічною розробкою та хто фінансуватиме(((
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01.06.2022 22:03 Відповісти
Доручіть цю справу очільнику Укроборонпрому Гусєву - і він стовідсотково усе знищить .
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01.06.2022 23:07 Відповісти
Давно пора це було зробити! 👍
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01.06.2022 22:05 Відповісти
Пусть кацапо-свинособаки теперь попробуют сунуть своё гниющее рыло на территорию Польши!
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01.06.2022 22:23 Відповісти
Доручіть цю справу Директору Укроборонпрому Гусєву і він стовідсотково усе поховає .
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01.06.2022 23:00 Відповісти
Фантастика. Це не можливо. В Україні закони про ОПК написані через жопу. За ті закони взагалі судити треба і совків розігнати на хер.

У нас є приклад Байкар який так і не зміг зайти хоча готовий був все за свій кошт.
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02.06.2022 00:00 Відповісти
 
 