Україна та Польща створять спільне оборонне підприємство з виробництва зброї та техніки
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Україна та Польща планують створити спільне оборонне підприємство з виготовлення зброї та військової техніки.
Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Було підписано Меморандум про створення спільної польсько-української комісії по налагодженню кооперації між підприємствами наших країн. Ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення українсько-польського спільного підприємства з виготовлення як зброї, так і військової техніки, інших комплектацій", - сказав Шмигаль.
Він зауважив, що таке підприємство виведе оборонну співпрацю України та Польщі на новий рівень і дозволить створювати сучасні види оборонної зброї.
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федеративна республіка Польщі, України, Литви та Білорусі -
страшний сон московитів
відкладена окупація Москви з 1612 р.
лише три години тому написав, що треба робити спільний з поляками ВПК, а пан Шмигаль вже документ підписує !
Оце гарно !!!!
у Польщі та України такі напрацювання, що і себе забезпечимо та й ще станемо впливовим експортером зброї
тільки б не похерили ЗЄльоні !
Маркс був далеко не дурень
Комуняку - на гілляку
до Бєлгорода дістане свободно !
https://www.youtube.com/watch?v=LWpp0HZT44A
запросили б і всіх бажаючих,
не варто сподіватися на німців і французів
У нас є приклад Байкар який так і не зміг зайти хоча готовий був все за свій кошт.