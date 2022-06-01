З початку доби на Донбасі відбито 13 атак ворога. Знищено 20 одиниць техніки і 7 безпілотників рашистів, - пресцентр ОС

Станом на 21:00 1 червня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 13 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Окупанти обстріляли більше 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 73 цивільних об’єкти, з них: 67 житлових будинків, центр безпеки громадян, підприємство "АЗОТ", меблеву та центральну збагачувальну фабрики і відділення поліції.

В результаті цих обстрілів лише на Донеччині загинуло 3 цивільних особи, ще 3 поранено. Дані про загиблих, поранених та руйнування в Луганській області уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 01.06.2022.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 2 танка; 6 артилерійських систем; 8 бойових броньованих машин; 4 ворожих автомобілі.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 ворожих безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".