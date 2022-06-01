За 1 червня на Донеччині окупанти вбили 4 та поранили 9 цивільних осіб, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко оприлюднив інформацію за 1 червня стосовно втрат серед мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі

Кириленко зазначив: "За 1 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Соледарі, Нью-Йорку, Тетянівці та Лимані. Ще 9 цивільних дістали поранення.

Сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 загиблих у Святогірській лаврі.

Також у Костянтинівці зареєстровано одну особу, що одержала поранення на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

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