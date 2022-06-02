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війна (56365) Порошенко (13230) Павленко Ростислав (51) Офіс Президента (1750) Подоляк Михайло (296)

"ЄС" - ОП: "Корені повномасштабного вторгнення рашистів слід шукати не у "2015-16", а у 2019-2022, коли західні партнери били в набат"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

павленко,ростислав

У "Європейській Солідарності" радять "глашатаям розколу" чесно досліджувати причинно-наслідкові зв’язки російського вторгнення і не порушувати принцип єдності.

Як пише у Facebook народний депутат Ростислав Павленко, корені повномасштабного вторгнення рашистів слід шукати не у "2015-16", коли якраз вторгнення вдалося купірувати і звільнити дві третини раніше окупованих територій Донбасу, а у 2019-2022 роках, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"І особливо з листопада 2021, коли західні партнери били в набат щодо рашистського вторгнення, а горе-радники наввипередки генерували меседжі про "нагнітання паніки" та "інформаційні операції" на шкоду "великому будівництву", – зауважує Павленко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента: Рішення Порошенка стали однією з причин повномасштабної війни

"Ми в "Європейській Солідарності" як не велися, так і не збираємось вестися на примітивні провокації і розпочинати внутрішньо українське з’ясування стосунків – до дня Української Перемоги", – також зазначає народний депутат.

"Сподіваємось, що серія неспровокованих і підлих атак владних речників у наш бік – це перевищення повноважень з боку бажаючих вислужитись некорисних прислужників, а не височайше погоджена політика нападок на опозицію, в порушення єдності і всупереч тому, що для всіх українців зараз ворог має бути один: путінська росія", – наголошує Павленко.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що нібито рішення Порошенка стали однією з причин повномасштабної війни.
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Топ коментарі
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Достойна відповідь почварам
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01.06.2022 22:35
+97
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01.06.2022 22:45
+78
Шах і мат, долбойоби зелені.
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01.06.2022 22:36
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Тут пропонують нічого не розслідувати. не шукати зрадників\ шпигунів. колаборантів. все це робити тільки після Перемоги. Але головне - це об"єднуватися всім силам. політикам опозиції. громадським організаціям. активістам. ветеранам війни. волонтерам. А з ким об"єднуватися - із тими самими проросійськими колаборантами. зрадниками. шпигунами. чи що ?!! А хто ж тоді гарантує. що у цьому об"єднанні немає ворогів України. тим більше. коли вже багато чого відомо. навіть. тут у соцільних мережах. І що тоді - швидко наступить Перемога ?!!
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02.06.2022 00:26 Відповісти
Так, вже зараз говорять, що ми ніколи не дізнаємось, хто здав Чонгар. І це ще й пів року не минуло, а вже всьо. Круто.
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02.06.2022 00:35 Відповісти
Так. Така ймовірність є. Я про це вже писав - тупо усе засекретять Указами.
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02.06.2022 11:38 Відповісти
Рейтингофільство

Зрадофільство ще фігня.
Ця зараза - для постіших,
А от рейтинг - не гульня.
Ради рейтингу брехня
Розповзається в державі,
Є чудові майстри в справі:
Конкурентам дати в дих,
Задурити всіх простих,
Що війна, як треба срач?
Ліплять образ супермена:
"Нема кращого за мене!".
Лижут жОПу без зупину,
І плюють на Україну.
Новий цар народу треба,
"Сильної руки" потреба?
Може єдність краще мати,
Разом силу злу долати?
От така гульня, малята,
Любі хлопчики й дівчата.
Буде казочці капець,
Якщо дурінь молодець.
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02.06.2022 00:27 Відповісти
То може причини війни почати шукати з 2004, чи з 1991, чи ще раніше? Адже головна причина в існуванні України як такої. Звісно, подолякам цього не зрозуміти, адже вони по-доляки, тобто ті, хто повзає по долу, раби, нічтожества, щоб вже зовсім зрозуміло. Міша, йшов би ти і далі піарити бандюків, бо щось хєрово якось виходить
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02.06.2022 00:32 Відповісти
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02.06.2022 00:47 Відповісти
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02.06.2022 00:48 Відповісти
Ці вислови розділяють не світові роки, а декілька тижнів -
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02.06.2022 00:49 Відповісти
Яків Євгенович is with Yakiv Evgenovich.

Yesterday at 10:51 PM ·

зате асфальт який гарний



7171

10 Comments

18 Shares



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02.06.2022 00:50 Відповісти
Причини зрозумілі.
Договорняк фуйла і зЕ-бені по узаконенню окупації криму.
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02.06.2022 11:32 Відповісти
100%! Але навіщо шукати. Усі знають де ця кротівня.
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02.06.2022 00:50 Відповісти
прийдет и наше время
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02.06.2022 08:41 Відповісти
Taras Chornovil

3 hrs ·

Виплив знову Подоляк - той, що неофіційний радник неофіційного органу ніби то влади в Україні, але через якого влада вкидає брудні наративи, які цілковито суперечать лицемірним заявам про "єдність суспільства" перед загрозами, які принесла рашистська агресія. На жаль, доки одні борються з ворогом або ж допомагають нашим бійцям, інші грають на внутрішній розкол та стараються добавити якнайбільше аргументів нашим опонентам у європейських та євро-атлантичних інституціях. Я б іще сумнівався, чи це не виключний плід самолюбування та нарцисизму вискочок, яких раптом так близько допустили до влади, якби ж то не одіозна персоналія радника й політ-технолога давніших антиукраїнських сил Подоляка.

Він використав площадку Інтерфакс. Раніше спеціальні можливості для висловлювання офіційних наративів від влади, коли інтерв'ю бере сам генеральний директор Олександр Мартиненко, тут реалізовували перші особи держави або дійсно видатні знакові постаті, які добавляли авторитету інтернет виданню. Коли зараз ніби ж маститий колись журналіст, а нині гендиректор біжить з диктофоном та блокнотиком брати довжелезне інтерв'ю у якогось заштатного радника, то люди, які перетиналися із прес-службами чітко пояснять: було "височайшеє указаніє". І я ж знаю Мартиненка. уявляю, як він кривиться перечитуючи передані йому з Банкової питання, які має задати, адже це не його світогляд та стиль. Але задає, а потім пересилає на вичитку, отримує, можливо щось зовсім інше, ніж те, що наговорив третьосортний політтехнолог і без заперечень виставляє на сайті. Такого тут навіть при януковичі не дозволяли. Жанр зачищеного абсолютно позитивного інтерв'ю більше за стилем нагадує некролог, де тільки добре... Дрібніє режим, маліють стовпи журналістики, незмінною залишається лише кон'юнктура. А вона тут дуже гидкенька.

До речі, нічого особливо нового. Багато вихвалянь Зеленського, як видатного, принципового... Зайвий раз це аналізувати не хочеться. У нього явно прогресують патологічні комплекси, а оточення, замість зупинити й запропонувати лікування, цьому лише потакає. Другий тренд - це вже зайвий доказ того, що Подоляк обслуговує саме прорашистську частину опи, тих, кого ми звично називаємо "кротами". Воно й не дивно. І нічого нового. Головне максимально лити бруду на наших союзників. Не покритикувати позицію, яка нам не підходить, а саме зверхньо, зневажливо висловлюватися про західні країни. Це цілеспрямована кампанія на самоізоляцію України. Порошенкові також Меркель і Оланд часто пропонували неприйнятні речі, але тоді відповідь завжди була дипломатичною. І навіть орієнтовані на москву політики, як та ж Меркель, ставали нашими союзниками. Зараз місія протилежна - перетворити друзів чи потенційних союзників на ображених скептиків. А ще стоїть завдання не допустити запрошення для України в НАТО та підігрівання й так значних настроїв проти прискореного отримання нами статусу кандидата в ЄС. Бо проти цього чітко висловилися в москві, а ще відмова створить колосальний плацдарм для подальшого обпльовування наших союзників, щоб процес відторгнення став незворотним. Усе це ми вже проходили в 2013-му при януковичі, коли, щоправда, на значно нижчому рівні Подоляк займався саме такими завданнями. Це звичайна агентурна робота на ворога. Тут нічого дивного.

Трохи руйнує виконання шкідницького завдання бажання Подоляка видатися мудрішим, ніж він є насправді, отой неприхований нарцисизм, самолюбування, менторський тон. Тому довжелезний і дуже примітивний текст у питаннях дипломатії, геополітики, воєнної справи тощо руйнує сприйняття основних закладених замовниками меседжів. Звісно, крім дуже примітивного розумування в тексті є й відверта брехня та пересмикування. Подоляк напевно думає, що українці забули, що конкретно їхня переговорна група погоджувала в Стамбулі...

Але врешті в затвердженому списку питань надходить черга того, заради якого й зґвалтували Олександра Мартиненка з його Інтерфаксом. Без підводки, смислового зв'язку з попереднім текстом журналісти раптом починають цікавитися саме Порошенком та просити пообливати його брудом. Попри війну й усі загрози, влада показала, що її тривожать тільки внутрішні розбірки та боротьба з політичними опонентами. Щоб не бруднитися офіційним особам та не нариватися на судові позови за наклепи, для цього таких подоляків і утримують. А тези з частини проти Порошенка уже сьогодні розіслали ботофермам та слухняним чи пригодованим ЗМІ.

Про що заготували тексти проти Порошенка? Бо це саме персональні випади. Та ні про що конкретне. Бо насправді все вийшло за дідусем Фрейдом. Подоляк достатньо примітивний, щоб грати в нелінійні ігри. Тому його випади переважно побудовані на приписуванні Порошенкові тих претензій, які все частіше ставлять зеленій владній команді. Про єрмаківську опу прямо кажуть навіть противники Петра Порошенка, що вони пішли на небезпечний розкол суспільства, почавши нічим не спровоковані атаки на політичного опонента під час війни. Що робить Подоляк? Приписує початок цих атак Порошенкові. Безглуздо, бо навіть після вкрай деструктивних дій влади 5-ий президент досі жодним чином на них не відповів. Наступне - владу критикують, що вони самі (а там люди не бідні) та їхні пригодовані папіки-олігархи нічого не дали на підтримку армії, тероборони, переселенців, людей у загрожених регіонах, лише крали. Подоляк, замість навести хоч щось напроти (мабуть нема що) починає розказувати про "дріб'язковість" допомоги від екс-президента лише в цілях "самореклами". На фоні рекламування всієї опівської команди, яку транслюють усі ЗМІ, ця теза звучить безглуздо. Але ці фрази скеровані на читачів, які не мають повноти інформаційної картини й бачать світ лише в ватно-олігархічному телемарафоні. Комусь може й зайде.

Далі йде абсолютно лайливий і не структурований смисловий потік про Порошенка й Медведчука із звичною лайкою - про "баригу" звісно. От чия б корова мичала... Але чомусь не згадує рот Банкової, що:

- базовий для Зеленського телеканал 1+1, де й зараз вилизують Зеленського та обливають брудом Порошенка, у співвласниках має Медведчуків;

- при Порошенкові статки медведчука оцінювалися в $55 мільйонів , а за два роки при Зеленському виросли до $1 мільярда;

- при Порошенкові медведчук боявся лізти в політику, сидів тихо в гуманітарній підгрупі Мінська, навіть не думав створювати партію, йти в Раду, а при Зеленському став настільки впливовим в Україні.

Ці питання також поки ще не дуже активно, але починають ставити до влади. Тому знову вирішили бити на упередження із дзеркальними до запитів суспільства діями. Ще там пару якихось натяків, чесно скажу, навіть не зрозумів про кого йшлося, але це все настільки в Подоляка по дворовому й вульгарно викладено, що навіть докопуватися неохота.

Але далі починається основний удар у відповідь на головне питання суспільства. Усе більше людей розуміють, що якби не Зеленський, ніякої війни взагалі б не було. Бо Порошенко і в НАТО Україну тягнув, і закон про державну мову впроваджував, і для ПЦУ Томос вибивав. А це ж усі найбільш болючі мозолі путіна. І що? А нічого, лише дрібні провокації у відповідь та пропагандистські атаки, включно з 5-ою колоною, на чолі з медіа-активом олігарха-папіка... Путін розумів, що проти тієї України з новими озброєннями та розвинутою та добре профінансованою армією пхатися не можна. За три роки Зеленський створив таку ситуацію, коли в путіна появилася віра, що в Україні буде легка прогулянка. І тоді відбулося це страшне вторгнення. Зрозумійте, я не зміщую акцентів. Агресор - путін, убивця - путін, ґвалтівник - путін. Але двері йому відкрив і фактично запросив таки Зеленський. Цих питань стає все більше. І на додаток: хто розмінував вихід з Криму? Хто змусив Генштаб відвести війська з півночі? Хто ігнорував дані розвідок союзників про плани вторгнення? На ці питання доведеться давати відповідь. І за ці дії доведеться відповідати. Влада могла б вишукати якихось цапів-відбувайлів. Але тупо й згубно для себе мовчить або відповідає тупорилими матюками Арєстовічя. Значить рішення ухвалювали так високо, що називати не можна, бо ниточки потягнуться до самого...

Що в такому випадку роблять дуже немудрі політтехнологи? Кричать: "Сам дурак!" Тут Подоляк не первинний. Спершу вже Арєстовічь заявляв, що путін напав, бо Порошенко ввів у Конституцію курс на НАТО. Це було неймовірно тупо. Але Подоляк вирішив навіть цю тупість переплюнути. Властиво, він у відповідь на заготоване питання зумів заплутатися й урешті-решт "вийти на самого себе", точніше - на шефа свого шефа. Згадав Мінські домовленості й "легалізацію так званих линири-динири". Вистріл у ногу, бо Мінськ сам Зеленський визнав і поглибив формулою Штайнмайєра, яку особисто підписав на вимогу москви, а нею ж і легалізував ті самі фейкові утворення. А потім на початку 2020-го Єрмак носився із виборами в ОРДЛО та створенням консультативної ради, де б ці два сепаратистські недогризки мали право вирішального голосу нарівні з Україною. От ми ж це з пам'яті повикидали через війну, а завдяки дурному Подоляку нагадали. І вже не забудемо. І про якусь політичну мега-імперію медведчука при Порошенкові - вистріл в ногу, бо не мав він тоді жодного депутата
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02.06.2022 00:55 Відповісти
Серед шановного панства моветон цитувати тридвараса, батько якого перевертаєтьсчя в труні.
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02.06.2022 10:01 Відповісти
ти, дебіл, вважаєш себе праведником?
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02.06.2022 10:06 Відповісти
далі що, мудаковича цитуватимеш?
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02.06.2022 10:03 Відповісти
всі 73/43%зебіли подібні цьому Сергей_Днепр - вони виправдання свого дебілізму в 2019-му знаходитимуть в позаминулому сторіччі, і ще пізніше, аж до часів Ярослава Мудрого. І в жодному разі не хочуть роздивитися хто що як діє сьогодні.
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02.06.2022 10:12 Відповісти
«Наше «бидло» - саме «упороте» бидло на світі! Воно до останнього буде плюваться гімном, але не визнає, що воно обісралося! Воно буде лазить по помийницях у пошуках їжі, сидіть під бомбами та снарядами, але не визнає, що його «тупо трахнули у всі дірки» його ЗЕ-ідоли Воно буде жерти своє лайно, але не визнає що воно - ТУПЕ!!!

Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!

А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів

І ще невідомо, чи наважився-б Путін тоді напасти!
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02.06.2022 10:32 Відповісти
зе.люгидне зе.деня зайвий в Україні.
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02.06.2022 00:56 Відповісти
Tamara Lukianchuk (С)

Всі, окрім наших тупих буратін, розуміють, як може всю Європу переконувати Порошенко! Він на зустріч поїхав з усіма розрахунками (бізнесмен від Бога), і довів, що Європа не постраждає, відмовившись від оркової нафти.

І ціни не зростуть.

Ну, постраждає в приватному випадку Макрон, Шольц і Берлусконі. Ну то таке. (А під яку корягу фрау меркель забилась?)

Поїхав наш Гетьман, кажуть, такого шухера наробив, що Орбан всі нігті поломав, так дер табуретку під собою.

Ось, що значить - арґументи і факти!

Тому вся пуйловська і зелена срань його так боїться!
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02.06.2022 01:29 Відповісти
Тільки "буратіни" вважають, що Європа , Англія чи Америка допомагає Україні завдяки якомусь політику, а не РЕЙТИНГУ українців, які живуть та працюють в інших країнах.
Доречі, і безвіз був отриманий завдяки українцям, яких поважають, а не владі України, рейтинг якої не падає тільки по корумпованості.
І немає "бізнесменів від Бога", бо Богу не треба гроші. Навіть Син Бога Ісус Христос не був багатим, працював простим плотником і йому Бог не сприяв в бізнесі.
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02.06.2022 09:38 Відповісти
Тихіше! Ти не Сковорода! Поки що у тебе не виходить!
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02.06.2022 11:31 Відповісти
Виноваты все,и не надо друг на друга стрелки переводить.
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02.06.2022 06:57 Відповісти
Каждый виноват за все что происходило и происходит в его срок правления,не надо за уши к сегодняшней войне привязывать Порошенко это полностью заслуга бездействия Зе.так же как Зелю никто в Илловайске не обвиняет.
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02.06.2022 08:45 Відповісти
И ты, падаль зелено-хуйловская тоже виноват будь здоров в том, что привел врага к власти . Надеюсь ты вещаешь из Мариуполя , мразь? Суки вы проклятые.
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02.06.2022 09:30 Відповісти
Це відволіканя суспільства від діяльності Порошенка у ЄС!
Весь світ побачив різницю між Президентом і актором-гундосиком.
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02.06.2022 07:52 Відповісти
Якби Гетьман був на місці, пуйло би не посміло напасти.
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02.06.2022 08:02 Відповісти
С главЗЕбила спросить, а также с главлягушатника, что с ****** созванивался.
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02.06.2022 08:23 Відповісти
😂
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02.06.2022 08:42 Відповісти
Ростислав Павленко - дешёвый манипулятор!
"Корені повномасштабного вторгнення рашистів слід шукати" только в Кремле и в голове у Путлера. И нигде больше!
Другой вопрос: "Стала ли Украина Израилем, для того чтобы эффективно обороняться от такого неизбежного вторжения?".
Порошенко делал 10% от необходимого, а Зеленский - 5%. Только Зеленский клоун, а Порошенко похож на настоящего президента (контрольное слово "похож").
***** жаба гадюку ...
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02.06.2022 08:56 Відповісти
А ты не похож- а есть ********** продажная подстилка. С фронтов Родины, надеюсь , пишешь, страну защищаешь? А-а-а, с дивана!!! Тогда продолжай сосать дальше и не кизди тут, дебильная мразь.
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02.06.2022 09:33 Відповісти
10%=5%?
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02.06.2022 11:09 Відповісти
Тобі я б не доручив туалет помити, а ти коментуєш! Це не твоє! Відпочивай!
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02.06.2022 11:28 Відповісти
Пішла інфа що Гонтарєва повертаєтьсьяв Україну як куратор фінансів по плану "Маршала",ото тепер буде береги жопу Бєня
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02.06.2022 09:15 Відповісти
Шоблойобло імені бєніренигата знищує Україну по-повній...безславні виродки,хіба на вас Бога нема...навчились блєфувати від кремлівської мафії?Гинуть воїни,волонтери,гинуть діти,катують полонених,викрадають і вбивають рашисти громадян України,плюндрують все на наших землях....і тут вкрадливий голос нашіптує нам про зраду інших....вам вашу зраду цяхом прибити на лоба?!!!
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02.06.2022 09:28 Відповісти
А я скажу, як в тій байці, де два пани питали дядька, кторий з них йому ліпший, а той відповів:"І ти собака, і ти собака".
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02.06.2022 09:40 Відповісти
"Корені повномасштабного вторгнення" треба шукати в тому , що з початку незалежності НІЧОГО не змінилось у владі України. Як були продажні мєнти, прокурори, депутати, судді, так і залишились.
Жодний, хто прихолив до влади, не зробив навіть скасування недоторканності.
Країни Балтії усі разом менше у кілька разів за Україну, але Росія не наважувалась на них напасти, попри те, що з 90х років їх ненавиділи більше.
Але в країнах Балтії немає стільки зрадників при владі та армії і вони не такі корумповані.
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02.06.2022 09:49 Відповісти
гідна відповідь подолякам які е ніxто і тільки ро3копюють мою краіну
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02.06.2022 10:04 Відповісти
Корені ростуть ще з 1991 року! А от останні 2019-2022 роки був апофеоз!
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02.06.2022 10:19 Відповісти
А хто це під час війни хоче розколоти українське суспільство з середини?!!
Ця стаття, - спецзавдання кремля???
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02.06.2022 10:40 Відповісти
Від Подоляка - так, дуже схоже.
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02.06.2022 11:11 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3345376/**************************************************************************************


Офіс Президента: Рішення Порошенка стали однією з причин повномасштабної війни Джерело: https://censor.net/ua/n3345376
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02.06.2022 11:44 Відповісти
Радник голови ОП.Жах.що воно може офіційно висловлювати?Біда коли срака думає що вона голова.
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02.06.2022 10:41 Відповісти
Добре відповів
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02.06.2022 11:08 Відповісти
Олександр Бригинець:
І біда не не в тому, що Банкова лупить по Пороху… вони це завжди прямо чи приховано робили… а ми усі знаємо ціну цим потугам
Біда в тому, що вони (а це усі спікери Банкової) фактично виправдовують Путіна, повторюючи його тези, що він війною ЗМУЩЕНИЙ був захищатися…
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02.06.2022 11:29 Відповісти
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02.06.2022 11:45 Відповісти
уууу зрада-зрада, гетьману виват и осанна.
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02.06.2022 11:49 Відповісти
Подоляк... подоляк...... А кто это ? КАкой у него статус ? Какая должность ? какую - соласно должности ответственность он несёт за свои слова ?
Шо?! Советник ?! Да вы что смеётесь ?! А почему СМИ , вообще, его печатают...Советник - это ж НИКТО,
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02.06.2022 11:49 Відповісти
Знову регіонали (вивіска не рахується, бо без кінця міняється) починають крутитися як вуж на сковорідці. Краще б розповіли, як за їхнього олігарха на посаді президента знищувалися військові склади, армія залишилася без патронів, а добровольці кидалися пачками по тюрмах. Про фізично ліквідованих та виданих путіну героїв вже мовчу. Але неадекватний нарцис не може заспокоїтись, не може свого рота закрити. Питання - чому він досі не в компанії зі своїм подєльником, кумом путіна? От там би й писав свої мемуари, а Медведчук би редагував. І навпаки...
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02.06.2022 14:57 Відповісти
хочу подивитись на хоча би пачки звільнених після 2019-го з тюрем добровольців.
На склади в Новобогданівці, Ічні і Балаклеї, звісно, вже дивитись нема на що: вони вже обслужили касапську зброю після їх захоплення А ... "Про фізично ліквідованих та виданих путіну героїв".... хто такий путін?
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02.06.2022 16:01 Відповісти
Порошенко: «корисні ідіоти», які паскудять Україну перед світом, будуть за це відповідати
Спроби зруйнувати внутрішню єдність в Україні з боку «корисних, послужливих ідіотів» шкодять нашій державі. Блокування виїзду конкретно Порошенка для участі у засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі викликало негативну реакцію в численних європейських політиків.
«Це є «корисні ідіоти», «послужливі дурні», які зробили атаку на ключову позицію того, чого чекає від нас світ - на нашу єдність українську. І коли дріб'язково, брудно вони «зґвалтували» прикордонника офіцера, який підозрює лист Верховної Ради за підписом Голови Верховної Ради, що це підробка - це навіть не смішно», - сказав Порошенко.
«Коли він приносить сканер і каже, що він не може прочитати QR код Голови Верховної Ради - це прикро. І коли ми вже привезли йому сканер і сказали - прочитайте, кинув все і сказав - друзі, ви розумієте, що я людина підневільна. Навіщо? Мені просто дали вказівку», - розповів п'ятий Президент.
«Так от моє відкрите звернення ло Зеленського вирішило проблеми за мить. І тому - я сподіваюся - можливо, Зеленський про це не знав. Можливо це дійсно просто «корисні, послужливі ідіоти». Які намагалися зробити атаку на єдність, але їм це не вдалося», - говорить Порошенко.
«І дуже сподіваюся, що вони тричі подумають перед тим, як робити це наступного разу. А ці ганебні ідіоти, які паскудять Україну, будуть за це відповідати. Я не маю сумніву», - резюмує Петро Порошенко.
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03.06.2022 01:29 Відповісти
Аркадій Бабченко. Президент Владимир Зеленский рассказал, что ему предлагали эвакуировать людей за год до вторжения России в Украину. «Мы знали, что полномасштабное вторжение может быть в любой момент. Путь, который предлагался нам - бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из страны, и это надо было делать за год до этого вторжения, - я считаю, что был неправильным, потому что сеять панику в нашем обществе не надо. Потому что все это ударит по финансовой ситуации, по нашему бюджету и по экономике. Но наша страна готовилась».

Когда страной руководит *******, это всегда печально. Когда ******* руководит страной воюющей - это всегда трагедия. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается жизнями. Чужими жизнями. Вашими жизнями.

Именно вот это, вместо того, чтобы использовать ЦЕЛЫЙ **** ***** ГОД!!! для строительства обороны, не рыло вам окопы в Буче и Ирпене. Чтобы не пугать инфантильных детишек, за которых он держит граждан своей страны.

Именно вот это вот не било в колокола, не закупало оружие и не готовило эвакуацию. Вашу эвакуацию.

А потом пришли танки.

А потом именно вот это вот с заваленных трупами улиц Бучи поливало говном НАТО, которое ГОД НАЗАД **** ***** ЕГО ПРЕДУПРЕЖДАЛО!!!

Минус двадцать, тридцать, а то и сорок процентов ВВП - это дикие, совершенно катастрофические показатели, которые вся страна почувствует уже осенью - что у тебя сейчас с экономикой, придурок?

Забитые под завязку эвакуационные поезда, где люди бросали престарелых родителей инвалидов, чтобы вывезти детей и писали им на спинах имена и адреса, изнасилованные на глазах родителей девятилетние мальчишки, канализационные колодцы с трупами - что там у тебя с паникой, придурок?

Демилитаризованный Чонгар, «про@бали Мариуполь», полная блокада с моря, перекрытие экспорта зерна, весь мир собирает украинской армии бензин по капле, каски-броники-носки-волонтеры-полное дежа вю-здравствуй, 2014 - что у тебя там с подготовкой, придурок?

Эталонный представитель эффекта Даннинга-Крюгера. Просто эталонный.

Каждый раз, когда оно открывает рот без бумажки... Это просто ****** какой-то.

И это выбрали вы. Именно вы, дорогие мои любители бархатного баритона.

Которые сейчас прибегут сюда толпами в комменты.

Рассказывать, как Порошенко с НАТО и Байденом насрали в штаны.

И никто другой.

Давно хочу спросить...

Вы там поржали хоть?
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03.06.2022 02:43 Відповісти
Именно вот это, вместо того, чтобы использовать ЦЕЛЫЙ **** ***** ГОД!!! для строительства обороны, не рыло вам окопы в Буче и Ирпене.

Именно вот это вот не било в колокола, не закупало оружие и не готовило эвакуацию.

.....................................................................................................................................................................................................................

.... и в этот окоп посадить стратега бабченко с калашом.он бы всех победил и вас туда же.
За 5 лет еле-еле дали 100 джавелин.Хоть одну использовали?
Нам даже сейчас дают не всё требующееся вооружение ,а где бы вы купили его ранее?
Даже не скажу,хватило бы нам 10 лет на подготовку к войне с московией при нашей экономике.
Не в набат надо было бить,а санкции вводить и засыпать нас вооружением.
Практически все разведки давали нам неделю на сопротивление и видимо их всех это устраивало."Но что -то пошло не так.)))"
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03.06.2022 12:17 Відповісти
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