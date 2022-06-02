На Львівщині росіяни нанесли ракетний удар по транспортній інфраструктурі, 5 людей поранено, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівник Львівської обласної воєнної адміністрації Максим Козицький оприлюднив інформацію про вибухи в області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.
Козицький зазначив: "На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше".
Пізніше він додав: "Попередньо: ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється".
Ще пізніше він написав: "Маємо уточнену інформацію щодо постраждалих у Стрийському районі. На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема".
Топ коментарі
+17 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар01.06.2022 23:22
+15 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар01.06.2022 23:47
+8 Оксана Гурай b549467a
показати весь коментар02.06.2022 00:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
оно уже такое нагавкало....только шо координат не дало...и то...считайте дало!!! казляра...
(это я о том, шо этот мудозвон уже указал место и пояснил почему именно туда...тварь...наводчик)