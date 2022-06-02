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Львівщина (1928) обстріл (21033) Козицький (108)

На Львівщині росіяни нанесли ракетний удар по транспортній інфраструктурі, 5 людей поранено, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Керівник Львівської обласної воєнної адміністрації Максим Козицький оприлюднив інформацію про вибухи в області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

Козицький зазначив: "На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше".

Також читайте: Ракетний удар по Львівщині: ППО знищила три крилаті ракети ворога

Пізніше він додав: "Попередньо: ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється".

Ще пізніше він написав: "Маємо уточнену інформацію щодо постраждалих у Стрийському районі. На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
когда уже антохе херащенко оторвут язык????
оно уже такое нагавкало....только шо координат не дало...и то...считайте дало!!! казляра...
(это я о том, шо этот мудозвон уже указал место и пояснил почему именно туда...тварь...наводчик)
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01.06.2022 23:22
+15
Одне мжу сказати точно - такий удар без коригувпльників не можливий. Як і сам вбір цілі без діючого активного агента. Сподіваюся, це розумію не лише я.
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01.06.2022 23:47
+8
Єдине що скажу у воєнний час має існувати поняття воєнна таємниця. Не треба трубити у всі труби про те хто нам дає зброю яку скільки куди коли як і де.Бо чим більше такої інформації тим більше обстрілів.І не уточнюйте де саме той тунель і що з ним сталося. Хай здохнуть наші вороги.
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02.06.2022 00:59
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когда уже антохе херащенко оторвут язык????
оно уже такое нагавкало....только шо координат не дало...и то...считайте дало!!! казляра...
(это я о том, шо этот мудозвон уже указал место и пояснил почему именно туда...тварь...наводчик)
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01.06.2022 23:22 Відповісти
Скинь ссылку
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01.06.2022 23:27 Відповісти
Геращенко в отставку
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01.06.2022 23:59 Відповісти
І ТІЛЬКИ? Та судячи з його висерів нам і корегувальників нехер ловити-от послухаєш цього ****** і сміливо внось поправки...****
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02.06.2022 05:47 Відповісти
знову з акваторії моря,очевидно,я живу десь 120 км східніше,і десь о 21 вила сирена...Прокляті ізувіри...
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01.06.2022 23:26 Відповісти
Будемо сподіватись, не чергова повна казарма
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01.06.2022 23:33 Відповісти
Одне мжу сказати точно - такий удар без коригувпльників не можливий. Як і сам вбір цілі без діючого активного агента. Сподіваюся, це розумію не лише я.
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01.06.2022 23:47 Відповісти
Такі ракети -майже всі на певному етапі польоту веде оператор візуально в ціль !
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02.06.2022 00:50 Відповісти
Для старих типів ракет-погоджуюсь.Основна частина траєкторії по інерційній системі,на кінцевому відрізку-по відеокамері.Але це,повторюю,для старіших модифікацій Х.Калібри не по тій системі проходять.Ні про яких коректувальників мова не йде,вони без потреби.
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02.06.2022 01:06 Відповісти
Вибір цілі і без активного агента по гуглмапс можна основні транспортні вузли розгледіти.Активний агент доцільний для удару по тимчасовій цілі,наприклад по завантаженому на даний момент потягу,і то якщо він в статичному положенні.По рухомій цілі ракета безкорисна.
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02.06.2022 01:10 Відповісти
Єдине що скажу у воєнний час має існувати поняття воєнна таємниця. Не треба трубити у всі труби про те хто нам дає зброю яку скільки куди коли як і де.Бо чим більше такої інформації тим більше обстрілів.І не уточнюйте де саме той тунель і що з ним сталося. Хай здохнуть наші вороги.
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02.06.2022 00:59 Відповісти
 
 