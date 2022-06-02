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Новини Спорт
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збірна з футболу (210) футбол (1302)

Збірна України обіграла на виїзді Шотландію і вийшла у фінал плейофф відбору на ЧС-2022, де зустрінеться з Вельсом. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Збірна України у поєдинку 1/2 фіналу плейофф кваліфікації чемпіонату світу-2022 з футболу обіграла у Глазго збірну Шотландії з рахунком 3:1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи на рахунку Андрія Ярмоленка (33 хвилина), Романа Яремчука (49) і Артема Довбика (90+). У щотландців відзначився Макгрегор (79).

Зазначимо, що матч Шотландія - Україна не відбувся 24 березня через військове вторгнення РФ в Україну.

Тепер наша збірнв зійдеться у фіналі плейофф з командою Вельсу 5 червня у Кардіффі, де визначиться останній, 13-й від Європи учасник ЧС-2022.

XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.

Відоо телеканалу Футбол 1,2,3

Також дивіться: "ЗСУ!", - на футбольному матчі Україна - Шотландія стадіон підтримав українських воїнів. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+65
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01.06.2022 23:43
+63
Дякуємо! Як же Україні зараз потрібні перемоги...
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01.06.2022 23:42
+55
Молодці козаки!
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01.06.2022 23:42
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Молодці козаки!
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01.06.2022 23:42 Відповісти
Дякуємо! Як же Україні зараз потрібні перемоги...
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01.06.2022 23:42 Відповісти
Дякуємо, хлопці!!!
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01.06.2022 23:43 Відповісти
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01.06.2022 23:43 Відповісти
наше янгелятко --- хай закинчиться вийна . хай у тебе в житти все буде добре ---- СЛАВА УКРАИНИ ТА СЛАВА ГЕРОЯМ ЖИВИМ ТА ПОЛЕГЛИМ
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02.06.2022 05:55 Відповісти
Не може абсолютне зло перемогти!!!.
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01.06.2022 23:43 Відповісти
Слава Україні!
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01.06.2022 23:43 Відповісти
Героям слава !!
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02.06.2022 13:30 Відповісти
Молодці! За ЗСУ!
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01.06.2022 23:44 Відповісти
Неймовірний матч!Браво Україна!!!
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01.06.2022 23:44 Відповісти
Довбик 90+??!?! Unbelievable
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01.06.2022 23:44 Відповісти
На останній секунді доданного часу
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01.06.2022 23:50 Відповісти
Довбик вимучив гол! До 90ї у Довбика було декілька моментів, коли він повинен був забивати і забивши гол на останніх секундах він навіть не сильно-то і радів, а просто видохнув що нарешті вийшло! Як на мене, то Ярмола - ось хто справжній був боєць на полі!
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01.06.2022 23:55 Відповісти
Довбик немного деревянный, Ярмоленко к сожалению уже сдал сильно против своей лучшей формы - он не выдерживает темп матча как и Яремчук
а сборную тянет Зинченко Малиновский и Мудрик не плохо вошел
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02.06.2022 02:55 Відповісти
наш молодий 19-річний захисник ось хто головний боєць
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02.06.2022 02:58 Відповісти
опять)
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02.06.2022 00:38 Відповісти
Хто зна, валійці грали сьогодні?
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01.06.2022 23:45 Відповісти
Програли полякам
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01.06.2022 23:46 Відповісти
Але трішки притомилися
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01.06.2022 23:47 Відповісти
Гру бачив? Були в кінці виснажені? Я розумію, що це - ЛН, але могли загратися та втомитися...
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01.06.2022 23:54 Відповісти
Грали в Лізі Націй. Поступилися полякам 1-2
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01.06.2022 23:46 Відповісти
Валійці програли Польщі і Лізі націй
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01.06.2022 23:47 Відповісти
Супер! Go Ukes Go!!! 🇺🇦 👍💪⚽
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01.06.2022 23:47 Відповісти
З перемогою Україна!
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01.06.2022 23:47 Відповісти
Добра гра. Але це півсправи.
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01.06.2022 23:47 Відповісти
Молодці! Залишився останній крок!
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01.06.2022 23:48 Відповісти
Мочему на ютубе небыло трансляции? Там просто какието додики сидели обсуждали ход событий, но поля небыло
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01.06.2022 23:49 Відповісти
На livetv смотри
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01.06.2022 23:52 Відповісти
потому что это коммерческий турнир за который тв каналы платят деньги что-бы их показывали ..
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01.06.2022 23:57 Відповісти
На myfootball.top дивився в Донецькій.Наші коментатори найкращі!
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02.06.2022 00:23 Відповісти
Гарний матч

Без піддавок
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01.06.2022 23:51 Відповісти
Все-таки, Зінченко став справжнім ТОПом в МС. Нехай над ним всі сміялися, що він змушений грати в захисті і паси тільки назад і поперек віддавав раніше.

Та зараз він і в МС більш впевнено грає і збірній показує дива в точності і своєчасності передач. Також техніка дозволяє обіграти одного-двох суперників.

Радий за нього і за збірну.

p.s. Мудрик - окраса другого тайму.
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01.06.2022 23:52 Відповісти
Зинченко всегда был топом просто он боится брать игру на себя
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02.06.2022 00:06 Відповісти
Зайшов через VPN на гамнорусскій СПОРТЕКСПРЕС... Жодної згадки не те, що про Збірну України, навіть про цей МАТЧ....Жодної згадки, жодної трансляції по русскіх СПОРТКАНАЛАХ.....Навіть про матч ліги націй, ПОЛЬЩА УЕЛЬС написали...а тут - nothing...

Просто чокнуті люди, лютий BATSHIT ці москалі😁😁😁..Північна Карелія з опнутим Пут Іном... Добре що Світ, цих кацапських ушльопків, почав потроху ізольовувати і заганяти їз в стойло ІЗГОЯ.
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01.06.2022 23:53 Відповісти
На чемпионат сру кудахкали
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01.06.2022 23:57 Відповісти
Завтра їх визнають ІНАГЄНТАМІ... І в повному складі, разом із спортредактором, відправлять на Колиму....як Навального😁😁😁
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02.06.2022 00:25 Відповісти
на чемпіонаті є звіт про гру, навіть коментарі від деяких кацапів з підтримкою
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02.06.2022 00:10 Відповісти
Ну все... Завтра ЧЕМПІОНАТ буде визнаний ІНОАГЕНТОМ, вражєской прєсой работающєй на вражєскій запад))))))
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02.06.2022 00:21 Відповісти
Казали - шансів мало, але це - Україна!!!
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01.06.2022 23:53 Відповісти
кто казав? ламеры? Украина на голову сильнее Шотландии - а вот следующий Уэльс совсем другой уровень там будет тяжелее 100%
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01.06.2022 23:59 Відповісти
кефи на Шотландію були 2.41, а на Україну 3,62
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02.06.2022 00:07 Відповісти
ну значит люди которые делали ставки не сильно разбираются в футболе
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02.06.2022 00:12 Відповісти
Брал основную ставку ОЗ ( обе забьют ) за кэф 2.05 и "патриотическую ставку " победа Украины в основное время за 3.3 на меньшую сумму . Весь навар перечислил в фонд " Повернись живим" .
Слава Украине!
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02.06.2022 08:39 Відповісти
"люди которые делали ставки не сильно разбираются в футболе" (с) , есть определение таких людей одним словом - попаны .
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02.06.2022 08:46 Відповісти
Це був кеф на перемогу в основний час, а просто ітоговий прохід Шотландії взагалі був 1.74!
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02.06.2022 04:37 Відповісти
Логически ничейка в основное время была вполне вероятна, но брал на эмоциях победу наших и не ошибся
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02.06.2022 08:48 Відповісти
Спочатку Верховна Рада, вони не такі важливі
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01.06.2022 23:57 Відповісти
ты просто не далекий,еще скажи всем рыдать и голову пеплом посыпать,музыку не слушать не пить и не курить,всему свое время.во вторую мировую тоже футбольные матчи проводили и другие мероприятие.
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02.06.2022 00:00 Відповісти
тебя и таких как ты кацапов конченных могут и старики убивать
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02.06.2022 00:01 Відповісти
биоресурса у нас и так хватает,а где ты футболистов талантливых наберешь?еще скажи автомат светилам науки,медицины в руки взять
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02.06.2022 00:03 Відповісти
Ви пройдіться по кафе та барах на заході країни - от там отримаєте відчуття
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02.06.2022 00:02 Відповісти
Ага, вгодовані кабанчики, нвпевно кормящие грудью многодетные отцы...
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02.06.2022 00:04 Відповісти
Я ще не вірю. Мені ті 4 додані хвилини коштували багато нервів.

Це був зовсім не такий матч, як попередні. Я не вболівала, як завжди. Бо такі події, що не до футболу. Всі переживали, як хлопці справляться з психологічним тиском.

По свіжих відчуттях: наші могли забити, звичайно, значно більше. Але й нам кілька разів пощастило не пропустити.

Сподобалася гра в пас, комбінації ... нормально. Кілька разів трохи намудрили в штрафному і біля нього (гол і гострий момент з пасом Бущану), але, в принципі, грамотно оборонялися.

Української трансляції не знайшла, а коментатори, блін, вболівали за шотландців - дратували мене.

Фу, яка неприємна команда Шотландії. Агресивні, набундючені, злющі. Повністю ************ від себе. Грубо грали в окремих моментах проти наших і лише одного разу перепросили у Зінченка.

І публіка теж ... Я свідома того, що у нас у всіх зараз загострені відчуття і ми, можливо, реагуємо надмірно, але мене аж коробило: їхня підтримка своєї команди мені здавалася також агресивною. Намагалися трошки нас засвистувати, але справді не зловживали.

Дякую хлопцям і тренерському штабу.
Ще треба перевірити, чи достатньо валер'янки на 5-те число.
Віримо. І тримаємося.

Сподіваюся, ця перемога хоч трошки розрадила наших Захисників і підбадьорила їх.
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01.06.2022 23:59 Відповісти
Шотландия дуже "приемна команда" - тому що слабее Украины
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02.06.2022 00:03 Відповісти
Забула сказати: не знаю, що Циганков робить у збірній.
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02.06.2022 00:04 Відповісти
ты слабо разбираешься в футболе.. играют лучшие по мнению тренера из тех кто есть в Украине - мы же не Испания или Германия или Бразилия
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02.06.2022 00:08 Відповісти
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01.06.2022 23:59 Відповісти
Наші хлопці молодці!!!
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02.06.2022 00:00 Відповісти
Украінські вболівальники на стадіоні скандували ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ!-молодчаги!!!
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02.06.2022 00:44 Відповісти
Я ще чула: хто не скаче - той москаль.
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02.06.2022 00:54 Відповісти
Раша-сосите свой хер😁
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02.06.2022 00:06 Відповісти
Слава збірній України, слава ЗСУ! Героям слава! 💪👍
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02.06.2022 00:07 Відповісти
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02.06.2022 00:24 Відповісти
и пусть весь мир подождет....))
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02.06.2022 00:41 Відповісти
Это просто супер! )))
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02.06.2022 00:48 Відповісти
Дуже якісний футбол з сильним і вмотивованим суперником . мабуть краща гра збірної за останні 2 роки.
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02.06.2022 01:12 Відповісти
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02.06.2022 02:23 Відповісти
Москалі, уроди, всіляко ************ тезу про те, що шотландці злили нам гру через вказівку згори: причина - політика.

І зубоскалять: =что будєт, єслі хахли вийдут на чємп, а страна пєрєстанєт сусчествавать=.
Реально гнійне плем'я.

І не вгамуються ніяк: =первий гол забіл ураженєц санкт-пєтєрбурґа=.
Тому окремі їхні альтернативно обдаровані записують Андрія у свої =соплємєннікі=.
Андрій, певно, сахається од такого.
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02.06.2022 02:33 Відповісти
Якщо кіт народився в кошарі, то це кіт, а не баран.
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02.06.2022 02:50 Відповісти
найс!!!
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02.06.2022 05:02 Відповісти
Народ уже таке придумав
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02.06.2022 07:00 Відповісти
Фауна Юкрейна Чемпион...5 черная перемагаємо Уельс та їдемо і Катар...
Отакочки...
Слава Україні !!!💙💛
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02.06.2022 07:46 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.06.2022 08:17 Відповісти
Ще обіграйте збірну Германіі та Франції і взагалі залишиться Україна без воєнної допомоги.
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02.06.2022 08:42 Відповісти
Абідчівиє какіє, ай-яй-яй
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02.06.2022 08:44 Відповісти
А Ви бачили, яка група нас чекає, коли пройдемо Уельс ?

Штати, Англія та Іран.
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03.06.2022 07:19 Відповісти
Якось вже забив на футбол, але вчора дивився і не вірив своїм очам - це було щось неймовірне, якась феєрія, якесь диво. Це що, так заміна тренера вплинула? Якщо так, то усю цю суркісню та іже з ними гнати звідусіль. Думаю, усі мене зрозуміли Слава Україні!
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02.06.2022 08:43 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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02.06.2022 14:33 Відповісти
 
 