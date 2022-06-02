Збірна України обіграла на виїзді Шотландію і вийшла у фінал плейофф відбору на ЧС-2022, де зустрінеться з Вельсом. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Збірна України у поєдинку 1/2 фіналу плейофф кваліфікації чемпіонату світу-2022 з футболу обіграла у Глазго збірну Шотландії з рахунком 3:1.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голи на рахунку Андрія Ярмоленка (33 хвилина), Романа Яремчука (49) і Артема Довбика (90+). У щотландців відзначився Макгрегор (79).
Зазначимо, що матч Шотландія - Україна не відбувся 24 березня через військове вторгнення РФ в Україну.
Тепер наша збірнв зійдеться у фіналі плейофф з командою Вельсу 5 червня у Кардіффі, де визначиться останній, 13-й від Європи учасник ЧС-2022.
XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.
Відоо телеканалу Футбол 1,2,3
Топ коментарі
+65 Прощай немытая раССея
показати весь коментар01.06.2022 23:43
+63 Oleksandr Onys
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+55 tolik ber
показати весь коментар01.06.2022 23:42
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Будь ласка, зачекайте...
а сборную тянет Зинченко Малиновский и Мудрик не плохо вошел
Без піддавок
Та зараз він і в МС більш впевнено грає і збірній показує дива в точності і своєчасності передач. Також техніка дозволяє обіграти одного-двох суперників.
Радий за нього і за збірну.
p.s. Мудрик - окраса другого тайму.
Просто чокнуті люди, лютий BATSHIT ці москалі😁😁😁..Північна Карелія з опнутим Пут Іном... Добре що Світ, цих кацапських ушльопків, почав потроху ізольовувати і заганяти їз в стойло ІЗГОЯ.
Слава Украине!
Це був зовсім не такий матч, як попередні. Я не вболівала, як завжди. Бо такі події, що не до футболу. Всі переживали, як хлопці справляться з психологічним тиском.
По свіжих відчуттях: наші могли забити, звичайно, значно більше. Але й нам кілька разів пощастило не пропустити.
Сподобалася гра в пас, комбінації ... нормально. Кілька разів трохи намудрили в штрафному і біля нього (гол і гострий момент з пасом Бущану), але, в принципі, грамотно оборонялися.
Української трансляції не знайшла, а коментатори, блін, вболівали за шотландців - дратували мене.
Фу, яка неприємна команда Шотландії. Агресивні, набундючені, злющі. Повністю ************ від себе. Грубо грали в окремих моментах проти наших і лише одного разу перепросили у Зінченка.
І публіка теж ... Я свідома того, що у нас у всіх зараз загострені відчуття і ми, можливо, реагуємо надмірно, але мене аж коробило: їхня підтримка своєї команди мені здавалася також агресивною. Намагалися трошки нас засвистувати, але справді не зловживали.
Дякую хлопцям і тренерському штабу.
Ще треба перевірити, чи достатньо валер'янки на 5-те число.
Віримо. І тримаємося.
Сподіваюся, ця перемога хоч трошки розрадила наших Захисників і підбадьорила їх.
І зубоскалять: =что будєт, єслі хахли вийдут на чємп, а страна пєрєстанєт сусчествавать=.
Реально гнійне плем'я.
І не вгамуються ніяк: =первий гол забіл ураженєц санкт-пєтєрбурґа=.
Тому окремі їхні альтернативно обдаровані записують Андрія у свої =соплємєннікі=.
Андрій, певно, сахається од такого.
Отакочки...
Слава Україні !!!💙💛
Штати, Англія та Іран.