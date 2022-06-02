Збірна України обіграла на виїзді Шотландію і вийшла у фінал плейофф відбору на ЧС-2022, де зустрінеться з Вельсом. ВIДЕО

Збірна України у поєдинку 1/2 фіналу плейофф кваліфікації чемпіонату світу-2022 з футболу обіграла у Глазго збірну Шотландії з рахунком 3:1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи на рахунку Андрія Ярмоленка (33 хвилина), Романа Яремчука (49) і Артема Довбика (90+). У щотландців відзначився Макгрегор (79).

Зазначимо, що матч Шотландія - Україна не відбувся 24 березня через військове вторгнення РФ в Україну.

Тепер наша збірнв зійдеться у фіналі плейофф з командою Вельсу 5 червня у Кардіффі, де визначиться останній, 13-й від Європи учасник ЧС-2022.

XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.

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