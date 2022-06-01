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безпілотник (2090) зброя (5750) США (14465)

США планують продати Україні чотири безпілотники "MQ-1C Gray Eagle", які можуть бути озброєні ракетами Hellfire, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Адміністрація Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire для використання на полі бою проти Росії.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це Reuters повідомили три людини, знайомі з ситуацією.

Джерела сказали, що продаж безпілотників General Atomics все ще може бути заблокований Конгресом, повідомили джерела, додавши, що існує також ризик зміни політики в останню хвилину, що може зруйнувати план, який розглядається в Пентагоні протягом кількох тижнів. .

Україна використовує декілька типів менших безпілотних літальних систем малої дальності проти російських сил, які вторглися в країну наприкінці лютого.

Але "Сірий орел" є стрибком у технологіях, оскільки він може літати до 30 і більше годин залежно від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Grey Eagles є армійською версією більш відомого безпілотника Predator,  який також може нести до восьми потужних ракет Hellfire.

Продаж є доволі значущим, оскільки він вперше ставить передову багаторазову систему США, здатну наносити багаторазові глибокі удари на полі бою проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 системи HIMARS, 4 гелікоптери, радари та протитанкова зброя, - Пентагон оприлюднив список озброєння, яке передається Україні

США планують продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Gray Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire, - Reuters 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Шольц пообещал - передать 50 штук таких же - Украине в последующие 100 лет.
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01.06.2022 23:39
+25
Якби ці «джерела» менше ляпали своїми язиками, було б значно простіше домовлятися.
І ймовірність надання зброї, була б набагато вищою…
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01.06.2022 23:41
+21
Скажіть куди потрібно перераховувати гроши на покупку цієї пташки?
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01.06.2022 23:38
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Красень
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01.06.2022 23:37 Відповісти
Скажіть куди потрібно перераховувати гроши на покупку цієї пташки?
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01.06.2022 23:38 Відповісти
вряд ли что ее нам продадут." існує також ризик зміни політики в останню хвилину, що може зруйнувати план ..."
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01.06.2022 23:43 Відповісти
Змина политики может быть и со стороны зеленолобых миролюбцев.как говорит Зеля" нам территории не нужны",а важен каждый человек.если Украина откажется освобождать свои территории то нахера тогда этот БПЛа?
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02.06.2022 10:11 Відповісти
Кацапська вікі пише, що він окрім ракет Hellfire, може 8 стінгерів носити. Це щось нове.
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01.06.2022 23:38 Відповісти
Шольц пообещал - передать 50 штук таких же - Украине в последующие 100 лет.
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01.06.2022 23:39 Відповісти
Да, только он забыл указать какого тысячелетия последующие сто лет.
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02.06.2022 00:02 Відповісти
точнее , через 100 лет
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02.06.2022 04:55 Відповісти
пора уже запрещать немцам выдавать нам оружие
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02.06.2022 07:34 Відповісти
Процес пішов. Давай МQ-9 "Ріпір"))
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01.06.2022 23:40 Відповісти
Якби ці «джерела» менше ляпали своїми язиками, було б значно простіше домовлятися.
І ймовірність надання зброї, була б набагато вищою…
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01.06.2022 23:41 Відповісти
Это умышленный слив, проверяют реакцию параши
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02.06.2022 00:22 Відповісти
Даже не мечтаю об этом. Тут бы сразу конец всем наступлениям в горячих точках.
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01.06.2022 23:41 Відповісти
Це без найменшого перебільшення дійсно файна штуковина!👌 Хоч би цього разу не "зірвалось" - чи не "передумалось"! Такі комплекси НА ПОРЯДОК збільшать можливості нашої розвідки та й взагалі загальний потенціал ЗСУ!👍
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01.06.2022 23:43 Відповісти
Вот зря опять журналюги все растрепали, Сейчас ***** опять будет пугать старика Байдена эскалацией
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01.06.2022 23:44 Відповісти
ne nu otpetye rusafobi zdem esho i tomahawk(i)
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01.06.2022 23:48 Відповісти
MQ-1 Predator

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01.06.2022 23:53 Відповісти
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01.06.2022 23:55 Відповісти
вот это уровень развития реальной вундервафли а не то говно которое кацапы клянчат у китайцев
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02.06.2022 01:21 Відповісти
красивое
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02.06.2022 08:15 Відповісти
Смерть кацапам!
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01.06.2022 23:54 Відповісти
Дай Бог, щоб нічого не зірвалось. Гарна пташка, нам би дуже допомогла. Будемо сподіватись, що все вийде. А різим "рейтерсам", потрібно менше писати про таке.
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01.06.2022 23:57 Відповісти
Вот нахера снова эти сливы
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02.06.2022 00:07 Відповісти
Ага вже ріпери зміїний зачищають.
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02.06.2022 00:10 Відповісти
Це було б ***********... Дуже хочеться вірити, що ці красені будуть на озброєнні ЗСУ. Москалі б тоді, ****, тікали світ за очі.
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02.06.2022 00:20 Відповісти
На відміну від ріпера який є ударним дроном і стоїть на озброєнні багатьох держав, орел потужний розвідник і стоїть на озброєнні тільки у військах сша. Було б чудово отримати такі ударні розвідники але ми швидше отримаємо ріпери які вже йдуть на експорт ніж дрони що стоять на озброєнні лише у США.
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02.06.2022 00:42 Відповісти
Нам как раз и нужен мощный разведчик-целеуказатель для Хаймарсов и прочих полезных рашкобоек.
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02.06.2022 01:38 Відповісти
красавчик....
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02.06.2022 00:43 Відповісти
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02.06.2022 01:41 Відповісти
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02.06.2022 02:18 Відповісти
що знову бояться що будемо кремль бомбити
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02.06.2022 02:53 Відповісти
Думаю таку зброю дадуть, коли в ОП пройде очищення, починаючи з голови і його "радників".
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02.06.2022 05:12 Відповісти
"..продадуть", а як же пресловутий ленд-ліз
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02.06.2022 05:51 Відповісти
пространство вновь наполнилось З Р А Д О Й
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02.06.2022 08:50 Відповісти
Брехня. Не планируют и не решатся они дать
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10.11.2022 10:05 Відповісти
 
 