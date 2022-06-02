Зеленський подякував збірній України за вихід у фінал плейофф відбору на ЧС-2022: "Дві години щастя, від якого ми відвикли"
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Президент України Володимир Зеленський подякував футболістам української збірної за перемогу у поєдинку зі збірною Шотландії в рамках відбору на Чемпіонат світу з футболу-2022.
Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Є миті, коли не треба багато слів!
Просто гордість!
Просто спасибі, хлопці!
Дві години щастя, від якого ми відвикли.
Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли.
Бо українці!
Радість нашим військовим, усій нашій країні.
Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті, саме за це. За наш синьо-жовтий прапор, за наш герб на серці, за "Ще не вмерла України…", яку не заглушити.
Воюємо, б’ємось, вистоїмо, переможемо.
Бо українці!" - написав Зеленський.
Топ коментарі
+29 Дмитрий Иванов 933bda32
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+21 Иван Петров 7e15acdf
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Без футболу Україна БУДЕ , а без побиття рашистів не буде !!!
Все для фронту, а спорт після ПОБЕДИ і відбудови господарства
Організовувати оборону, економіку, випуск зброї, звільнення територій і полонених - то не для нього і не для його квартальної трупи паяців.
Таке враження, що з ним уже у світі і Європі ніхто по-серйозному і не спілкується, навіть т.з. "союзники".
"Т.е. это у меня война, а не у них. А у них - футбол." - думает боец ВСУ на фронте
"Мне бы таких" - печально вздыхает инструктор в военной учебке, глядя на полудохлых "мобилизованных", которые не могут и 1 км. пробежать.