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Зеленський подякував збірній України за вихід у фінал плейофф відбору на ЧС-2022: "Дві години щастя, від якого ми відвикли"

Новини Цензор.НЕТ Спорт

футбол

Президент України Володимир Зеленський подякував футболістам української збірної за перемогу у поєдинку зі збірною Шотландії в рамках відбору на Чемпіонат світу з футболу-2022.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Є миті, коли не треба багато слів!

Просто гордість!

Просто спасибі, хлопці!

Дві години щастя, від якого ми відвикли.

Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли.

Бо українці!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збірна України обіграла на виїзді Шотландію і вийшла у фінал плейофф відбору на ЧС-2022, де зустрінеться з Вельсом

Радість нашим військовим, усій нашій країні.

Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті, саме за це. За наш синьо-жовтий прапор, за наш герб на серці, за "Ще не вмерла України…", яку не заглушити.

Воюємо, б’ємось, вистоїмо, переможемо.

Бо українці!" - написав Зеленський.
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Топ коментарі
+29
Да футболисты молодцы, но ты тут ни при чём, сори
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02.06.2022 00:06
+21
Всё что хорошо получается у Зеленского это примазываться к чужой славе. Он же этим занимался в своем Квартале. Приглашал звезду эстрады или кино и светился на её фоне. К его разочарованию президенство имеет другие стандарты.
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02.06.2022 00:14
+18
Ану вилізь з відосиком що це тільки завдяки твоєму мудрому керівництву.
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02.06.2022 00:07
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Да футболисты молодцы, но ты тут ни при чём, сори
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02.06.2022 00:06 Відповісти
Зеленский просрал оборону и всем это известно и понятно, как и то что ему в коментах лижут жопу проплаченый *****
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02.06.2022 04:15 Відповісти
Просрали за 30 років.
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02.06.2022 09:53 Відповісти
Ану вилізь з відосиком що це тільки завдяки твоєму мудрому керівництву.
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02.06.2022 00:07 Відповісти
та ні, тут він нормально сказав, завжди би так
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02.06.2022 00:17 Відповісти
Он не футбол должен смотреть а о спасении жизни людей думать КРУГЛОСУТОЧНО
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02.06.2022 04:22 Відповісти
Вы когда печатаете у вас мозги отключаются. У других не так.
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02.06.2022 07:31 Відповісти
Та не,раз подоляки говорят что эта война по вине Порошенко то и победа футболистов соответственно тоже благодаря ему.
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02.06.2022 09:25 Відповісти
Молодці мужики! Дякую за Перемогу і за гордість від того ще є Українцем!
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02.06.2022 00:10 Відповісти
Не трогайте президента, він дійсно щиро вболівав, як і вся Україна
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02.06.2022 00:10 Відповісти
а чего это этого брехуна зеленого нельзя трогать? он же "трогает" весь народ под бомбы подставил и убил своей ложью десятки тысяч
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02.06.2022 01:17 Відповісти
Он святой для проплвченых жополизов
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02.06.2022 04:17 Відповісти
В1н щирий, т1льки з1 сво1ми грошима.
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02.06.2022 05:25 Відповісти
Ще б так, як наша збірна, "бився" ОП та кабмін, то ціни би їм не було! 🤔
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02.06.2022 00:13 Відповісти
Всё что хорошо получается у Зеленского это примазываться к чужой славе. Он же этим занимался в своем Квартале. Приглашал звезду эстрады или кино и светился на её фоне. К его разочарованию президенство имеет другие стандарты.
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02.06.2022 00:14 Відповісти
Господи, коментатори досить все і всіх обсирати. Чи ви вже свій словесний пронос не стримуєте? Хлопцям приємно буде відчути підтримку від усіх. Краще порадійте за них
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02.06.2022 00:14 Відповісти
а что - твою крысу уже тошнит ?
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02.06.2022 01:18 Відповісти
Ціла купа дохлих орки в гарній якост
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02.06.2022 00:17 Відповісти
Красивоэ
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02.06.2022 00:19 Відповісти
Воно відвикло від щастя І тут збрехав !!
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02.06.2022 00:17 Відповісти
Нашій команді РЕСПЕКТ і щира подяка за перемогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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02.06.2022 00:20 Відповісти
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02.06.2022 00:21 Відповісти
Щире вітання нашій команді з перемогою 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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02.06.2022 00:22 Відповісти
Я не понял, он шо футбол смотрел??? он же Верховный !
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02.06.2022 00:40 Відповісти
И футбол посмотрел и сам текст в фейсбуке написал...
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02.06.2022 00:56 Відповісти
і вообще)
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02.06.2022 02:51 Відповісти
И Ленку того...этого.и на лыжах бы в Буковеле покатался но пока не сезон.жизнь удалась
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02.06.2022 09:27 Відповісти
Просто на записи видосиков с чтением суфлера много времени не нужно, так что чем то нужно заполнять свободное время
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02.06.2022 04:20 Відповісти
Треба успіхи на полі бою а не на футбольному !!!

Без футболу Україна БУДЕ , а без побиття рашистів не буде !!!

Все для фронту, а спорт після ПОБЕДИ і відбудови господарства
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02.06.2022 05:25 Відповісти
З гарним настроєм і орків б'ється краще.
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02.06.2022 09:57 Відповісти
Черговий відосік від себе, любимого. Чергове пафосне словоблудство, "дякую" та поздоровлення. Йому байдуже - кого і з чим. Аби його морда вчергове похизувалася на екрані і усі побачили. Дешевий актор з масовки...
Організовувати оборону, економіку, випуск зброї, звільнення територій і полонених - то не для нього і не для його квартальної трупи паяців.
Таке враження, що з ним уже у світі і Європі ніхто по-серйозному і не спілкується, навіть т.з. "союзники".
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02.06.2022 08:25 Відповісти
"А у них там точно война идет?" - думает житель Европы сидя на стадионе в Глазго
"Т.е. это у меня война, а не у них. А у них - футбол." - думает боец ВСУ на фронте
"Мне бы таких" - печально вздыхает инструктор в военной учебке, глядя на полудохлых "мобилизованных", которые не могут и 1 км. пробежать.
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02.06.2022 08:34 Відповісти
подякував?
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02.06.2022 09:19 Відповісти
 
 