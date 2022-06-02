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Генштаб ЗС (4496) Франція (1969) Залужний (585)

Перехід ЗСУ на озброєння зразка НАТО збереже життя наших людей та наші території, - Залужний провів перемовини з французьким колегою Бюркаром

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "Подякував колезі та в його особі всьому Французькому народу за надану допомогу та підтримку. Також висловив співчуття у звʼязку із загибеллю в Україні внаслідок російського обстрілу французького журналіста Фредеріка Леклерка.

Поінформував свого візаві про поточну оперативну обстановку, зазначивши, що бойові дії ведуться майже на всіх напрямках. Найскладніша ситуація у Луганській області, де противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Пояснив, що операції носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій. Однак противник має вирішальну перевагу в артилерії, що актуалізує питання якнайшвидшого переходу наших підрозділів на озброєння НАТівського зразка. Це збереже життя наших людей і наші території".

Також дивіться: Залужний: Україні потрібна зброя, що вражає противника на великій відстані. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
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02.06.2022 00:21
+9
Нехай танки "Леклерк" помстяться за журналіста Леклерка. Око за око.
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02.06.2022 00:25
+8
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02.06.2022 01:03
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Видела сегодня Макрона по тв - весь такой денди - загорелый , холёный, ухоженный, улыбающийся.

В БУЧЕ МАКРОН НЕ БЫЛ ‼️‼️‼️
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02.06.2022 00:18 Відповісти
Пригласить надо французских коллег в Бучу
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02.06.2022 00:19 Відповісти
Запрошували мікрона в Бучу. Ще до його переобрання. Сцить.
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02.06.2022 00:44 Відповісти
Франція суттєво допомагає Україні постачанням озброєння. Так що, випад марний.
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02.06.2022 08:58 Відповісти
Та Зеленський теж непогано виглядає. Добре спить, їсть, втоми немає. Не вистачає тільки шашликів. І Макрон зовсім не зобов'язаний приїжджати в Бучу. Ві президент Франції. А як Зеленський приїжджав, то краще сидів би в Києві. Рятувальників не пускали поки воно фотографувались.
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02.06.2022 01:31 Відповісти
знаєтє лі ви...? що михайлика подоляку вигнало кдб білорусі за то шо він критикував бацьку? бацьку михайлик критикував за страшні дії - бацька «гальмує розвиток російсько-білоруського економічного співробітництва»
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02.06.2022 01:42 Відповісти
А если был бы,то шо это меняет?
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02.06.2022 09:37 Відповісти
Чому влада мовчить щодо наших давно розроблених Громів, які можуть бити на 400 км?
А заодно що ж по налагодженню випуску Стугон та Нептунів скажімо десь у Польщі чи струнах Балтії тимчасово?
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02.06.2022 10:53 Відповісти
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02.06.2022 00:21 Відповісти
микрон бабушко-- как это называется ?
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02.06.2022 00:24 Відповісти
Нехай танки "Леклерк" помстяться за журналіста Леклерка. Око за око.
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02.06.2022 00:25 Відповісти
Пане Валерію, народ України вірить вам.
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02.06.2022 00:28 Відповісти
тим часом кацапи стягують старі консерви. Десь під лєнінградом
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02.06.2022 00:28 Відповісти
Ось тепер нам точно п...дець
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02.06.2022 11:04 Відповісти
Яків Євгенович is with Yakiv Evgenovich.

Yesterday at 10:51 PM ·

зате асфальт який гарний



7171

10 Comments

18 Shares



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02.06.2022 00:49 Відповісти
Віримо Залужному!
Віримо у ЗСУ!
Віримо у Перемогу України над рашиссто-нацистами!
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02.06.2022 00:56 Відповісти
Молодец Залужний. Усе правильно каже. Потрiбна зброя. А головне важка зброя. Така як САУ "Цезар" та снаряди к ним 155 мм.
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02.06.2022 00:56 Відповісти
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02.06.2022 01:03 Відповісти
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02.06.2022 01:11 Відповісти
Якої заспівав! У 2014 Порох сам вжив фразу "допомогти зберегти обличчя Путіну". Не вірю, що олігархи у владі не будуть думати перш за все про свій бізнес. Скоробагатьки у найвищій владі - вчорашній день. Про блазнів годі й говорити. Зараз на чолі України має бути воїн.
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02.06.2022 09:07 Відповісти
У повідомленні зазначається: "Подякував колезі та в його особі всьому Французькому народу за надану допомогу та підтримку. Це слова справжнього політика. Підтримую.
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02.06.2022 01:33 Відповісти
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02.06.2022 01:40 Відповісти
Військові завжди зрозуміють одне одного ліпше і скорше, ніж політики!

Тому всіляко підтримую цю ініциативу пана Залужного!

І хто сказав, що міністр оборони не має впливу на політику?
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02.06.2022 01:55 Відповісти
тобто ти підтримуєш смерть української оборонки,бо зеблюдки НІЧОГО свого замовляти не будуть,бо відкат,як не робили цього досі,а ще мабуть ти ***** багатий що б все це купити,чи далі з протягненою ратичкою будем бігати?
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02.06.2022 03:12 Відповісти
Ці слова мав сказати преЗедент!!!
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02.06.2022 06:21 Відповісти
Давай Шеф гати сволоту,тільки на тебе і надія!
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02.06.2022 07:39 Відповісти
А членство в НАТО збереже нашу країну від зазіхань мордора і дасть українцям спокійно жити в незалежній, мирній, європейській країні.
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02.06.2022 09:12 Відповісти
Бюркар,почти что Байрактар
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02.06.2022 09:39 Відповісти
Хоть одна приятная новость на фоне срача он СН
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02.06.2022 09:57 Відповісти
Невихваляйте Залужного бо як тільки про це дізнається найвеличніший самі знаєте що буде.
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02.06.2022 10:33 Відповісти
 
 