Перехід ЗСУ на озброєння зразка НАТО збереже життя наших людей та наші території, - Залужний провів перемовини з французьким колегою Бюркаром
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Подякував колезі та в його особі всьому Французькому народу за надану допомогу та підтримку. Також висловив співчуття у звʼязку із загибеллю в Україні внаслідок російського обстрілу французького журналіста Фредеріка Леклерка.
Поінформував свого візаві про поточну оперативну обстановку, зазначивши, що бойові дії ведуться майже на всіх напрямках. Найскладніша ситуація у Луганській області, де противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Пояснив, що операції носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій. Однак противник має вирішальну перевагу в артилерії, що актуалізує питання якнайшвидшого переходу наших підрозділів на озброєння НАТівського зразка. Це збереже життя наших людей і наші території".
Будь ласка, зачекайте...
В БУЧЕ МАКРОН НЕ БЫЛ ‼️‼️‼️
А заодно що ж по налагодженню випуску Стугон та Нептунів скажімо десь у Польщі чи струнах Балтії тимчасово?
Yesterday at 10:51 PM ·
зате асфальт який гарний
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10 Comments
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Віримо у ЗСУ!
Віримо у Перемогу України над рашиссто-нацистами!
Тому всіляко підтримую цю ініциативу пана Залужного!
І хто сказав, що міністр оборони не має впливу на політику?