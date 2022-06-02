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За 98 днів повномасштабного вторгнення внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив 1 червня в День захисту дітей із своїм традиційним вечірнім зверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ про йдеться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначено: "За 98 днів повномасштабного вторгнення внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей. І це тільки те, про що ми знаємо.

У нас поки що немає всієї інформації з території, яка залишається окупованою. Але з того, що відомо на сьогодні, – 446 дітей поранені, 243 дитини загинули. Ще 139 зникли безвісти.

243 дитини! Вічна памʼять кожному й кожній, чиє життя було забране російською війною проти України!"

Автор: Роман Свиридович
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У сотрудницы дочь погибла в Буче во время обстрела ,
Росла на наших глазах .

шоб кацапы сдохли ‼️ВСЕ‼️
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02.06.2022 00:37 Відповісти
Дела вобще плохи, шо на смертях детей решил попиариться? Кацапы здохнут, но и зеленский ответит за саботаж эвакуации. Эти детские смерти и на руках ЗЕмалороса тоже
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02.06.2022 00:44 Відповісти
а ведь их можно было эвакуировать...(((
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02.06.2022 00:45 Відповісти
Омбудсмена звільнили - тепер її роботу буде робити Бубочка?!
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02.06.2022 00:57 Відповісти
ермак
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02.06.2022 01:23 Відповісти
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02.06.2022 01:21 Відповісти
Як може людина, яка підставила під московитів дітей Бучі, Гостомеля, Ірпіні та інших міст, щось розповідати про дітей, жаліючи їх втрати?
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02.06.2022 16:20 Відповісти
 
 