За 98 днів повномасштабного вторгнення внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив 1 червня в День захисту дітей із своїм традиційним вечірнім зверненням.
Як інформує Цензор.НЕТ про йдеться у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначено: "За 98 днів повномасштабного вторгнення внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей. І це тільки те, про що ми знаємо.
У нас поки що немає всієї інформації з території, яка залишається окупованою. Але з того, що відомо на сьогодні, – 446 дітей поранені, 243 дитини загинули. Ще 139 зникли безвісти.
243 дитини! Вічна памʼять кожному й кожній, чиє життя було забране російською війною проти України!"
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Росла на наших глазах .
шоб кацапы сдохли ‼️ВСЕ‼️