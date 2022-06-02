За 98 днів повномасштабного вторгнення внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив 1 червня в День захисту дітей із своїм традиційним вечірнім зверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ про йдеться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначено: "За 98 днів повномасштабного вторгнення внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей. І це тільки те, про що ми знаємо.

У нас поки що немає всієї інформації з території, яка залишається окупованою. Але з того, що відомо на сьогодні, – 446 дітей поранені, 243 дитини загинули. Ще 139 зникли безвісти.

243 дитини! Вічна памʼять кожному й кожній, чиє життя було забране російською війною проти України!"